Изследователи от Университета на Айова установяват, че бебетата, хранени с безлактозни или хидролизирани адаптирани млека, наддават тегло по-бързо през първата си година, съобщава News Medical

Това откритие повдига нови въпроси относно това как съвременният състав на адаптираните млека може да повлияе на здравето през целия живот.

Връзка между вида адаптирано мляко и ранния растеж при бебетата

Ново проучване, публикувано в научното списание Nutrients, разглежда ефектите на специализираните бебешки адаптирани млека върху растежа в ранна детска възраст.

Резултатите показват, че храненето през първите три години от живота оформя метаболизма на бебето по начини, които могат да имат дългосрочни последици.

Изследователите проучват 5515 доносени бебета, като сравняват растежа при кърмените бебета с тези, хранени със стандартни и специализирани адаптирани млека. При двумесечния преглед, 35% от бебетата са на майчино мляко, а останалите 65% на адаптирано мляко, като 23% получават специализирано адаптирано мляко.

Резултатите показват, че на 12- и 24-месечна възраст бебетата, хранени с адаптирано мляко, имат по-високи темпове на растеж в сравнение с кърмените бебета. Нещо повече, бебетата на специализирани адаптирани млека показват дори по-значително увеличение на теглото и индекса на телесна маса (ИТМ) спрямо тези на стандартна формула, като този ефект е особено изразен при момичетата.

Детското затлъстяване започва още от кърмаческа възраст

С процент на детско затлъстяване, достигащ 18% в световен мащаб, учените все повече насочват вниманието си към неговия произход в ранното детство и дори преди раждането.

Майчиното мляко се препоръчва като основна храна за бебетата до шестмесечна възраст. Въпреки това, процентът на кърмените бебета в страните от ЕС, е средно около 13%, въпреки че има значителни различия между държавите. За сравнение, в някои скандинавски страни като Норвегия и Швеция този процент достига до 80%.

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва кърменето,като същевременно налага строги регулации за адаптираното мляко. В Европейския съюз съставът на адаптираните млека е строго регламентиран от правото на ЕС (Регламент (ЕС) № 2016/127).

Основни хранителни вещества: Регламентът определя минимални и максимални нива на 30 основни хранителни вещества , включително протеини, въглехидрати, мазнини, витамини и минерали.

DHA: Докозахексаеновата киселина (DHA), вид омега-3 мастна киселина, е задължителна добавка във всички адаптирани млека.

Специални съставки: Добавянето на пребиотици и пробиотици е често срещана практика в европейските формули, но не е задължително по закона.

Строги стандарти за безопасност: Адаптираните млека в ЕС не могат да съдържат определени добавки като изкуствени аромати, оцветители или подсладители. Има и изключително строги ограничения за остатъци от пестициди.

Специализираните адаптирани млека

За разлика от САЩ, където продуктите без лактоза са широко разпространени, в Европа пазарът е строго регулиран. По-голямата част от адаптираните млека в ЕС съдържат лактоза като основен въглехидрат, тъй като това е естествената захар в майчиното мляко и е важна за развитието на бебето.

Специализираните адаптирани млека без лактоза се предлагат основно на бебета с вродена или временна лактозна непоносимост, състояние, което е сравнително рядко. Тези продукти са предназначени за медицинска употреба и трябва да се приемат под лекарско наблюдение.

Европейското законодателство забранява добавянето на обикновена захароза (трапезна захар) или фруктоза в началните адаптирани млека. Строгият контрол върху съдържанието на захари цели да се избегнат рискове за здравето на бебето, свързани с бързото покачване на кръвната захар и промяната на вкусовите му предпочитания.

