Не е необичайно родителите да усещат, че поведението на децата им понякога е извън контрол.

Повечето деца минават през периоди на истерии, нарушаване на правила или други поведенчески предизвикателства от време на време.

В много случаи подобни проблеми могат да сигнализират, че нуждите на детето не са задоволени или че то преминава през стресираща ситуация.

Понякога обаче те могат да индикират за по-сериозно поведенческо разстройство или емоционален проблем. Разпознаването на евентуален проблем е важна задача пред родителите, а това са 5-те признака, за които е добре да се следи.

1. Чести и тежки избухвания

Истериите са нормални при по-малките деца, но намаляват по честота и интензитет с напредване на възрастта. Ако детето ви все още преживява чести и тежки истерии след 5-годишна възраст, това може да е признак на поведенчески проблем.

Поведения, които при по-големи деца понякога се приемат за неконтролируеми, включват:

Прекомерен плач, крясъци или викане

Ритане, юмручен удар или нападение над другите

Спиране на дъха, отпускане на тялото или вцепеняване

Неконтролирани движения с ръце и крака

Такива изблици са често реакция на стрес или неудовлетворено желание. Децата могат да прибягват до подобно поведение, когато не получат желаното или когато търсят внимание.

Тези избухвания обикновено са сравнително кратковременни и повечето деца постепенно ги преодоляват, след като тръгнат на училище. Но ако това продължи, може да е индикатор за поведенчески проблем.

2. Затруднения в междуличностните отношения

Друг признак, че поведението на детето може да е извън контрол, е наличието на чести конфликти с други деца и възрастни.

Честите проблеми, на които може да обърнете внимание, включват:

Детето е постоянно въвлечено в спорове с други деца.

Прехвърля вината върху другите и не е в състояние или не желае да признае как собствените му действия допринасят за конфликта.

Не успява да се разбира с другите деца в училище или извън него.

Трудно поддържа приятелства.

Нерядко се отчуждава от възрастните заради поведенческите си изблици.

Често е изключвано от социални дейности, тъй като другите не приемат това поведение.

Тези социални затруднения могат да оставят децата с усещане за изолация и да нанесат сериозен удар върху самочувствието им.

3. Проблеми с управлението на емоциите

Друг проблем, свързан с неконтролируемото поведение при децата, е затрудненото управление на емоциите. Докато по-малките деца изпитват по-голяма трудност с емоционалния контрол, тази способност постепенно се развива с напредване на възрастта.

За разлика от тях, децата с емоционална дисрегулация срещат по-сериозни затруднения в разбирането и контролирането на собствените си емоционални реакции.

Емоционална дисрегулация

Емоционалната дисрегулация се характеризира с трудности при идентифицирането и реагирането на емоции по начин, съответстващ на възрастта. Признаците включват:

Интензивни, неконтролируеми изблици на гняв

Силно чувство на фрустрация

Трудност при справяне с разочарование

Чест плач

Постоянно лошо настроение

4. Слаб импулсен контрол

Децата с неконтролируемо поведение могат да изпитват затруднения при ефективното управление на импулсите. Те нерядко предприемат действия, без да вземат предвид последствията, което води до социални, учебни или дисциплинарни проблеми.

Примери за импулсивно поведение, което може да създаде проблеми:

Провокативно поведение с цел привличане на внимание

Прекомерна реакция при фрустрация, гняв или разочарование

Участие в рискови дейности като тютюнопушене, употреба на алкохол или наркотици

Липса на преценка относно последствията от действията

Агресивни реакции спрямо другите

Често прекъсване на чужда реч

Вземане на чужди вещи без разрешение

Изразена нетърпеливост

Импулсивността може да доведе до множество проблеми в живота на детето. Когато обаче то е напълно извън контрол, импулсивното поведение може да бъде опасно. В такива случаи е полезно да насърчите детето да се успокои, да му помогнете да идентифицира и назове чувствата си, а след това да обсъдите подходящите начини за справяне с проблема.

5. Сериозни поведенчески проблеми

Неконтролируемото поведение може нерядко да бъде по-тежко и да доведе до значителни последствия. Примери за подобни прояви включват:

Грубо нарушаване на правилата: Бягство от училище, напускане на дома или нощуване навън

Тормоз, физически сблъсъци, жестокост към хора или животни или други действия, които могат да причинят вреда

Кражби, лъжи и ли увреждане на чужда собственост

Отказ да се съобразява с изискванията или правилата на възрастните

Самонараняване, мисли за самоубийство или суицидно поведение

Подобни поведенчески модели могат да са индикатор за опозиционно-предизвикателното разстройство (ОПР) или поведенческо разстройство (ПР). ОПР обикновено се проявява около осемгодишна възраст и не по-късно от дванадесет. Поведенческото разстройство може да се появи преди десетгодишна възраст, но по-често се диагностицира в юношеска възраст.

Тези тежки поведенчески проблеми могат да доведат до дисциплинарни и правни последици. В някои случаи подобно поведение може да застраши здравето и безопасността на детето или на хората около него.

Какво да направите, ако поведението на детето ви е извън контрол

Ако смятате, че поведението на детето ви е извън контрол, съществуват стъпки, които можете да предприемете. При много поведенчески проблеми ефективните родителски стратегии могат да помогнат на родителите и настойниците да се справят с предизвикателствата.

Стратегии, които могат да спомогнат за подобряване на поведението на децата:

Установете ясни домашни правила: Родителите трябва да формулират правилата на домакинството, да ги запишат и да ги обсъдят с детето. Наличието на правила помага на децата да регулират по-ефективно собственото си поведение.

Въведете структура: Децата с поведенчески проблеми се развиват по-добре в среда с ясна структура. Изградете дневен режим, така че детето да знае какво да очаква всеки ден.

Определете последствия: Наред с правилата е от съществено значение да се установят последователни последствия при тяхното нарушаване. Логическите последствия, като почистване на собственоръчно направен безпорядък, също могат да бъдат полезни.

Предложете подкрепа: Потърсете начини да мотивирате детето да управлява поведението си по-ефективно. Хвалете го, когато проявява желано поведение. Въведете система за награди, например стикер таблица, при която детето може да спечели конкретна награда за трайно добро поведение.

Кога да потърсите помощ

Ако дисциплинарните и родителски стратегии не са ефективни или ако поведението на детето представлява риск за него или другите, е от съществено значение да се консултирате с професионалист.

Добро начало е разговор с педиатъра на вашето дете. Той може да препоръча лечение или да ви насочи към други специалисти за оценка, консултация и терапия.

Лечението при поведенчески проблеми може да включва психотерапия, поведенчески интервенции, родителско обучение и медикаменти. Присъединяването към група за родителска подкрепа може да бъде отличен източник на информация, съвети и насърчение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

