Представете си следното, детето ви е повърнало за трети път в последния един час. От страх от дехидратация го карате да изпие цяла чаша вода – и минути по-късно то повръща отново.

Повръщане и диария при детето са едни от най-честите причини за паника у родителите, но и за редица волни или неволни грешки, които всъщност удължават или влошават страданието на малкия пациент.

Педиатрите предупреждават, дори опитни родители правят пропуски, когато стомашният вирус удари семейството.

В тази статия ще разгледаме шестте най-чести грешки, наблюдавани от специалисти, и ще обясним какво препоръчва медицинската общност вместо тях.

Защо стомашният вирус при деца е сериозен

Трябва да наблюдавате внимателно детето си, тъй като стомашните инфекции могат да бъдат сериозни. Изследванията показват, че норовирусът е една от най-честите причини децата да постъпват в болница.

Има обаче вероятност проблемният стомах на детето ви да се оправи в рамките на няколко дни до седмица. Всичко, което трябва да направите, е да го накарате да се чувства възможно най-комфортно, да оставите болестта да си протече и да избягвате следните грешки.

1. Давате чаша вода веднага след повръщане

Веднага след като детето ви повърне, то вероятно ще иска вода. Но не е добра идея да го оставяте да изпие чаша веднага след това.

Тъй като стомахът му вероятно е възпален от повръщане, изчакайте 15 до 30 минути, преди да му дадете каквото и да е за пиене.

Какво да правите вместо това: Изчакайте 15-30 минути след повръщане, след което давайте по 1 чаена лъжичка вода или електролитна напитка на всеки 15 минути.

Ако детето ви спре да повръща и задържа течността в продължение на един час, можете да увеличите честотата на всеки 10 минути и така нататък. След два до три часа можете да опитате сладолед на бонбони, желе или ябълково пюре, тъй като сладкият вкус може да му хареса.

Но не приемайте, че децата се оправят само защото са спрели да повръщат. При повечето стомашни проблеми диарията може да продължи до седмица, заедно с ниска температура, главоболие, втрисане и болки в тялото. Обадете се на вашия педиатър, ако симптомите не започнат да отшумяват в рамките на ден-два.

2. Избягвайте лекарства без рецепта за диария

Желанието да облекчите детето е разбираемо, но лекарства без рецепта при диария могат да бъдат опасни.

„Родителите използват каквото им е под ръка, но тези медикаменти могат да причинят странични ефекти и да влошат заболяването", предупреждават лекарите.

Има изключително много продукти, които може да съдържат вещества, които няма да понесат добре на организма на детето.

Правилото: Често най-добрата стратегия е просто да поддържате детето си хидратирано и да изчакате, докато отмине. Никога не давайте лекарства на дете без одобрение от лекар/педиатър.

3. Прибързано сваляте температурата

Температурата е признак, че имунната система на детето се бори с инфекцията.

Ако обаче температурата надвиши 38,3°C и детето ви се чувства лошо, понижаването на температурата му може да го направи по-податливо на пиене на течности. Придържайте се към парацетамол, тъй като ибупрофенът може допълнително да раздразни стомаха.

Ако детето ви повръща, започнете с половината от препоръчителната доза парацетамол за възрастта му. Дайте му другата половина около час по-късно (при условие че я задържи).

Ако детето ви е достатъчно голямо, можете да опитате и таблетки парацетамол, които лесно се разтварят в устата му. Ако не може да задържи лекарството, друг възможен вариант (въпреки че може да не е любим за вашето дете) е използването на супозитория.

4. Давате сокове или мляко в неподходящ момент

Плодовите сокове съдържат концентрирана захар, която влошава диарията и стомашните спазми. Ако детето иска нещо различно от вода, по-добре изберете електролитна напитка.

Млякото може да е приемливо, но започнете с малки количества и вижте дали диарията им се влошава, след като го изпият. Стомашен вирус може да причини временна непоносимост към лактоза, която води до коремна болка, подуване на корема и спазми. Ако това се случи с детето ви, преминете на мляко без лактоза, докато изпражненията му се нормализират.

Можете също да опитате да го храните с пробиотици или кисело мляко с живи и активни култури, което ще помогне за възстановяване на добрите бактерии в червата. Също така е добре да кърмите, тъй като кърмата съдържа антитела и хранителни вещества, които помагат на стомаха да се заздравее.

5. Избягвайте диета след оздравяването

Вашето дете не е нужно да следва диетата BRAT (Bananas, Rice, Applesauce, Toast – банани, ориз, ябълково пюре, препечен хляб), след като се върне към по-нормално хранене.

Лекарите казват, че децата трябва да възобновят обичайния си хранителен режим веднага щом се почувстват по-добре. Повече от един ден на диетата BRAT е твърде дълго, казват лекарите.

Тези храни помагат за възстановяване на нормалното храносмилане, но не съдържат протеини и други хранителни вещества, от които се нуждаят, за да се възстановят.

Все пак избягвайте храни с високо съдържание на мазнини (като пилешки хапки, пържени картофи и пица) в продължение на няколко дни и се уверете, че детето ви продължава да пие много течности, докато симптомите му изчезнат напълно.

6. Пренебрегвате хигиената след оздравяване

Вирусът може да остане в червата и да се отделя с изпражненията седмици след изчезване на симптомите. Измиването на ръцете с вода и сапун поне 20 секунди след всяко посещение на тоалетната е задължително.

Ако детето ви все още носи пелени, мийте ръцете си след всяка смяна. Не споделяйте кърпи, напитки или храна с детето си. И тъй като микробите могат да живеят върху места като дръжки на врати и играчки в продължение на няколко часа или дори дни, почиствайте или дезинфекцирайте ги редовно.

Кога да се обадите на лекар незабавно

Въпреки че повечето случаи преминават сами, потърсете медицинска помощ веднага, ако:

Новороденото повръща

Детето не може да задържи дори малки количества течност

Те имат признаци на дехидратация: Това означава, че не пишкат или урината им е много тъмна; очите им изглеждат хлътнали, а лицето им е бледо; имат сухи устни или уста; и не текат сълзи, когато плачат. Мекото място на върха на главата на бебето (фонтанела) също може да изглежда хлътнало.

Виждате тъмнокафяви частици в повърнатото (което може да е и кръв) или забелязвате червеникаво, желеобразно вещество в изпражненията им (което може да е признак на сериозна чревна блокада).

Диарията е по-честа от веднъж на час

Температурата при новородено е над 38°C, или при дете над 6 месеца – над 39,4°C (103°F)

Повръщането и диарията при детето са трудно изпитание за всяко семейство, но правилната реакция прави огромна разлика. Ключовите изводи са – осигурявайте хидратация постепенно, избягвайте лекарства без лекарска консултация и поддържайте строга хигиена дори след оздравяване.

Консултирайте се с Вашия педиатър при всякакви съмнения — особено при деца под 1 година или при тревожни симптоми. Здравето на детето ви е приоритет, а навременната информация може да предотврати усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

