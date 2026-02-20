Вместо отделни ваксини срещу грип, COVID, настинка и бактериални инфекции, само един назален спрей, даден веднъж преди зимния сезон. Именно това обещава универсалната ваксина срещу респираторни инфекции, разработена от изследователски екип на Stanford University.

Откритието, публикувано в престижното научно списание Science, е описано от специалистите като „радикално отклонение" от над 200-годишната история на ваксинологията.

Как работи универсалната ваксина?

Всички познати ваксини до момента работят по един и същи принцип: обучават имунната система да разпознае конкретен патоген. Ваксината срещу морбили предпазва само срещу морбили. Тази срещу варицела – само срещу варицела. Така е от времето на Едуард Дженър в края на 18-ти век.

Новата разработка от Stanford обаче не обучава имунната система да познае конкретен враг. Вместо това тя имитира начина, по който имунните клетки общуват помежду си. Дадена като назален спрей ваксина, тя оставя белите кръвни клетки в белите дробове – т.нар. макрофаги – в постоянна готовност.

„Тази ваксина предизвиква значително по-широк отговор, който е защитен не само срещу грипния вирус, не само срещу COVID, не само срещу вируса на обикновената настинка, но и срещу практически всички вируси, толкова различни бактерии, колкото сме тествали, и дори срещу алергени" – обяснява проф. Бали Пулендран, професор по микробиология и имунология в Stanford University.

Имунна система „нащрек", какво показват резултатите

Според проучването, публикувано в Science, животинските експерименти разкриват впечатляващи резултати:

100 до 1000 пъти по-малко вируси успяват да проникнат в белите дробове и тялото

Ефектът на широкоспектърна имунна защита продължава около три месеца

Ваксината осигурява защита срещу грип и настинка , но и срещу две бактериални видове – Staphylococcus aureus и Acinetobacter baumannii , свързани с тежки бактериални белодробни инфекции

Наблюдавано е и намаляване на алергичния отговор към акари от домашен прах – познат тригер за алергична астма

За онези патогени, които все пак успеят да „промъкнат", останалата имунна система е „наострена и готова да ги неутрализира с огромна скорост", уточнява проф. Пулендран пред BBC.

Какво казват независимите експерти

Проф. Даниела Ферейра, професор по ваксинология в Оксфордския университет, която не е участвала в изследването, определя откритието като „наистина вълнуващо".

„То може да промени начина, по който защитаваме хората от обикновени кашлици, настинки и други респираторни инфекции" – казва тя, като добавя, че изследването предлага ясно обяснение на механизма на действие – една от неговите ключови силни страни.

Независимо от ентусиазма, учените предупреждават: изследванията все още са в ранен етап и трябва да преминат клинични изпитвания при хора.

Предизвикателствата пред универсалната ваксина

Иновациите във ваксинологията рядко намират директен път от лабораторията до аптеката. Учените идентифицират няколко въпроса, на които предстои да се отговори:

Назалният спрей може да се окаже недостатъчен за достигане до дълбоките части на човешките бели дробове – може да се наложи прилагане чрез небулизатор

Имунните системи на мишки и хора се различават съществено, включително поради десетилетия натрупан имунен опит при хората

Поддържането на имунната система в постоянна готовност крие риск от нежелани странични ефекти – т.нар. „приятелски огън", предупреждава проф. Джонатан Бол от Liverpool School of Tropical Medicine

Именно затова изследователите планират т.нар. контролирани проучвания на заразяване – при които доброволец се ваксинира и след това умишлено се излага на патоген, за да се проследи имунният отговор.

Приложения в бъдеще за епитемии и зимен сезон

Изследователският екип вижда два основни сценария за практическо приложение:

При нова пандемия – подобно на ситуацията в началото на 2020 г. с COVID-19, универсалната ваксина може да осигури превенция на пандемии в критичния период, преди специализирана ваксина да бъде разработена. „Това би намалило смъртността, тежестта на заболяванията и би изградило ниво на имунна устойчивост с огромен ефект", смята проф. Пулендран.

Като сезонна защита – „Може да си представим сезонен спрей, прилаган в началото на зимата, за широка имунна защита срещу всички типични зимни болести наведнъж."

Важно е да се отбележи, че учените не предвиждат заместване на съществуващите ваксини, а тяхното допълване.

Stanford University изследване за универсалната ваксина срещу респираторни инфекции представлява един от най-интригуващите пробиви в бъдещето на ваксините от десетилетия насам. Назален спрей, който поставя макрофагите „нащрек" и предпазва едновременно срещу вируси, бактерии и дори алергени, е концепция, която преобръща двувековна имунологична парадигма.

Предстои дългият път на клиничните изпитвания при хора, но ако резултатите се потвърдят, грипният и вирусен сезон може никога повече да не е същият.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

