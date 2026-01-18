Грипният сезон може да се окаже по-сериозно предизвикателство, отколкото се приема, а една от причините е, че човек може да се зарази повторно в рамките на един сезон.

Причината е в наличието на различни щамове (серотипове) вируси, към които тялото развива временен имунитет. Имунитетът, който изграждате след прекаран грип, е специфичен за конкретния щам и е краткотраен, като не предпазва на 100% от всички останали щамове.

В тази статия ще разберете защо е възможно да се заразите повторно, каква е разликата между различните типове грип и как да защитите себе си и семейството си.

Можете ли да се разболеете от грип отново, след като току-що сте го преболедували?

Съществуват четири основни различни грипни вируси: тип А, В, С и D. Според медицинските проучвания, типовете А и В причиняват сезонните епидемии, като всеки от тях има различни щамове.

Ключовата причина, поради която можете да повторите грипа в един сезон, е именно заразяването с различен щам. Антителата, които тялото ви произвежда след първата инфекция, не осигуряват същото ниво на защита срещу нов щам на вируса.

Възможно ли е да се заразите с един и същи щам два пъти?

Докато можете да се заразите с различни щамове на грипа два пъти в един сезон, вероятността да се разболеете от същия щам грип отново е значително по-ниска, обясняват лекарите.

След като прекарате грип, тялото ви развива имунен отговор, който ви предпазва от повторна инфекция със същия щам. Имунната система се научава как да разпознава и да ви предпазва от същия щам след излагане на него.

Може ли все още да се заразите след ваксинация?

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва конкретен грипен вирус за ваксинация за всеки грипен сезон.

Препоръчваната ваксина понякога не действа толкова ефективно, колкото прогнозира комитетът по ваксините към СЗО.

Снимка: iStock

Например, ваксината срещу грип за 2018 г. не беше толкова ефективна срещу доминиращия щам на грип А, H3N2 през тази година. Оказа се, че ваксината е ефективна в 36% от случаите.

Кога да се ваксинирате?

Според експертите, септември и октомври са идеалните месеци за поставяне на грипна ваксина. Можете да се ваксинирате и след октомври – ваксината ще остане ефективна през пиковите месеци на грипа.

Ваксинирането през юли и август обаче няма да има голям ефект през грипния сезон.

Важно: Можете да се ваксинирате, дори ако вече сте прекарали грип през същата година. Ваксината ще ви осигури допълнителна защита срещу щама на грипа, който сте прекарали, и други щамове на грипа, които циркулират.

Как да предотвратите грипа и повторното заразяване

Един от най-добрите начини да предотвратите грипа е да се ваксинирате ежегодно. Препоръките за ваксинация срещу грип са след 6-месечна възраст.

Снимка: Canva

Кой трябва да се консултира с лекар преди ваксинация?

Някои хора се ваксинират само срещу определени видове грип. Консултирайте се с лекар дали да се ваксинирате и каква ваксина да изберете, ако:

Сте бременна

Имате алергия към яйчни протеини или други съставки във ваксината срещу грип

Имате лоша реакция към предишна ваксина срещу грип

Имате синдром на Гилен-Баре, при който имунната система атакува нервните клетки

Основни мерки за превенция:

Избягвайте контакт с болни хора, когато е възможно

Не споделяйте лични вещи с болни

Когато кашляте или кихате, покривайте устата и носа си с носна кърпа или лакътя си

Мийте ръцете си често със сапун и вода, особено след докосване на заразени повърхности

Кога да потърсите медицинска помощ

Свържете се с лекар, ако:

Изпитвате тежки симптоми на грип

Не се чувствате по-добре след 1 седмица боледуване

Симптомите ви се влошават или не се подобряват в рамките на 4-7 дни

Принадлежите към рискова група

Високорискови групи включват:

Бебета и деца под 2 години

Хора на 65 и повече години

Бременни жени (след 3-ия месец)

Лица със сърдечни, белодробни или бъбречни заболявания, диабет или отслабен имунитет

Макар да е възможно да прекарате повторно грипа в един сезон при заразяване с различен щам, добрата превенция може значително да намали риска. Годишната ваксинация, добрата хигиена и избягването на контакт с болни са вашите най-добри защитници.

Ако изпитвате симптоми или принадлежите към рискова група, консултирайте се с Вашия лекар за подходящи мерки за защита и лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

