Хората, които се разболяват от грип, обикновено се възстановяват сами в рамките на една седмица.

Въпреки това, някои развиват тежки симптоми и усложнения. В много тежки случаи усложненията могат да доведат до смърт. Ваксинирането срещу грип може да ви помогне да избегнете тежко заболяване по време на грипния сезон.

Но какво ще стане, ако получите леки симптоми на настинка, като запушен нос и болки в гърлото, точно преди да се ваксинирате срещу грип? Може би се чудите дали е безопасно да се постави ваксина срещу грип, когато страдате от настинка.

Трябва ли да си поставите ваксина срещу грип, ако сте болни: Безопасно ли е?

В по-голямата си част, поставянето на противогрипна ваксина, докато сте болни, е безопасно. Обикновено леките симптоми на настинка не повлияват на ефикасността на противогрипната ваксина.

Въпреки това, поставянето на ваксина срещу грип, докато сте болни, може да зависи от тежестта на симптомите ви, коментира д-р Адитя Гаур, директор в Детската изследователска болница „Сейнт Джуд“ в Мемфис (САЩ).

"Обикновено човек с леко заболяване може да бъде ваксиниран. За разлика от това, при умерено или тежко заболяване ваксинацията се отлага до пълно възстановяване", коментира специалистът.

„Лекото заболяване не е противопоказание за поставяне на ваксина срещу грип и отлагането ѝ може потенциално да доведе до пропусната възможност за ваксинация и свързана с нея защита срещу грип“, отбелязва още д-р Гаур.

Какво се счита за "лека настинка"?

Леката настинка обикновено включва:

Лека хрема

Лека кашлица

Леки болки в гърлото

Липса на висока температура

Снимка: OpenAI

При тези симптоми имунизацията е напълно безопасна и не намалява ефективността на ваксината.

Кога трябва да отложите ваксината срещу грип?

Трябва да се консултирате с лекар преди да получите, която и да е форма на ваксината (назален спрей или инжекция), ако имате умерено до тежко заболяване със или без температура.

Съществуват ситуации, при които е по-добре да изчакате с имунизацията:

Умерено или тежко заболяване

Консултирайте се с лекар преди да получите ваксина (инжекционна или назален спрей), ако имате:

Висока температура

Тежки симптоми на инфекция

Значително общо неразположение

"Лекарят може да отложи ваксинацията, за да избегне объркване между симптомите на заболяването и страничните ефекти от ваксината," добавят експертите.

Защо е важно това разграничение?

След ваксина срещу грип някои хора изпитват:

Мускулна болка

Главоболие

Леко повишена температура

Ако вече имате тези симптоми от настинка или грип, ще бъде трудно да разберете дали реагирате на ваксината или симптомите са от съществуващото заболяване.

Рискове от отлагане на имунизацията

Отлагането на годишната ваксина срещу грип може да увеличи риска от заразяване. Грипният сезон обикновено настъпва в късна есен и през зимата, като в България този сезон пикът е през месеците януари и февруари (според очакванията на здравните власти).

Снимка: Canva

Експертите препоръчват ваксината срещу грип да бъде поставена преди началото на грипния сезон, т.е. още през октомври.

Може ли да се разболеете от ваксина срещу грип?

Грипната ваксина не може да ви причини грип.

Как действа ваксината?

Инжекционната форма съдържа "мъртъв" (инактивиран) вирус на грипа.

Назалният спрей съдържа жив, но отслабен (атенюиран) вирус, така че не може да ви разболее.

И двете форми не могат да ви заразят с грип.

Грипоподобните симптоми след ваксинация срещу грип не означават, че сте заразени. Всъщност, грипоподобните симптоми са често срещани странични ефекти след получаване на каквато и да е ваксина.

Ако се разболеете в първите дни след ваксинация, най-вероятно сте се заразили с грипния вирус преди тялото ви да е развило антитела. Средно на тялото ви са му необходими около две седмици, за да развие имунитет, предизвикан от ваксината.

Как да се предпазите от грип: Допълнителни мерки

Въпреки че имунизацията е най-ефективният начин за защита, никоя ваксина не гарантира 100% предпазване. Ето допълнителни мерки за превенция:

Хигиенни практики:

Мийте ръцете си редовно с вода и сапун

Използвайте дезинфектант с поне 60% алкохол, когато нямате достъп до сапун и вода

Не докосвайте лицето си (очи, нос, уста) с немити ръце

Социални мерки:

Спазвайте дистанция от болни хора

Останете вкъщи, ако сте болни

Покривайте устата и носа си с лакътя при кашляне или кихане

Колективна отговорност

Когато повече хора се ваксинират, вирусът по-трудно се разпространява сред рискови групи:

Хора с отслабен имунитет

Възрастни хора

Бебета и малки деца

Тези групи са особено уязвими и при заразяване често развиват тежки усложнения.

Ежегодното поставяне на ваксина срещу грип е един от най-добрите начини за предпазване от грип и намаляване на риска от тежки симптоми. Не е необходимо да отлагате прегледа си, ако имате леки симптоми на настинка, преди да си поставите ваксина срещу грип. Въпреки това, говорете с медицински специалист, ако имате умерени до тежки симптоми.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

