Когато мислим за мигрена, обикновено си представяме възрастен човек, притискащ слепоочията си от болка. Но реалността е, че мигрената засяга и децата – дори бебета на 18 месеца могат да изпитат първата си атака.

Според последни проучвания, до 28% от тийнейджърите са преживели поне един епизод на мигрена, което прави това състояние един от най-разпространените неврологични проблеми още в детска възраст.

Какво представлява детската мигрена?

Мигрената при деца е неврологично заболяване, което причинява значително повече от обикновено главоболие. За разлика от възрастните, при които болката обикновено е едностранна, детската мигрена най-често засяга двете страни на главата или цялата глава.

Снимка: iStock

Атаките при децата също са по-къси в продължителност, но могат да бъдат също толкова изтощителни, принуждавайки детето да пропуска училище, спортни занимания и социални дейности.

Основни характеристики

Пулсираща или туптяща болка в главата

Гадене и повръщане

Световъртеж и замаяност

Чувствителност към светлина, звук и миризми

Зрителни смущения (виждане на петна или мигащи светлини)

Колко често се среща мигрената при децата?

Разпространението на мигрената при децата нараства с възрастта:

До 2,5% от децата под 7-годишна възраст са имали мигрена

Около 5% от децата на 10 години са преживели епизод на мигрена

Приблизително 10% от децата между 5 и 15 години страдат от мигрена

До 28% от тийнейджърите са имали мигренозна атака

Преди пубертета момчетата и момичетата са еднакво засегнати, но след това момичетата стават по-предразположени към заболяването.

Видове детска мигрена и техните фази

Експертите разграничават два основни типа:

1. Мигрена без аура (60-85% от случаите)

Болката започва без предупредителни знаци.

2. Мигрена с аура (15-30% от случаите)

Появяват се предупредителни симптоми около 30 минути преди началото на болката.

Четирите степени на мигрена:

Продром (предупредителна фаза): Умора, раздразнителност, скованост в шията – продължава часове или дни

Аура: Зрителни смущения, замаяност, изтръпване – трае 5 минути до 1 час

Атака (главоболие): Интензивна пулсираща болка с гадене и светлочувствителност

Постдром: Чувство на изтощение след атаката – може да продължи до 2 дни

Какво причинява мигрената при децата?

Научните изследвания показват, че мигрената е мозъчна дисфункция, свързана с освобождаването на определени невротрансмитери, като серотонин.

Генетичният фактор играе важна роля – 60-70% от децата с мигрена имат родител или брат/сестра със същото състояние.

Най-чести провокиращи фактори

Стрес: Училищен натиск, извънкласни дейности, семейни проблеми

Хранителен режим:

Стари сирена и колбаси (съдържат нитрати)

Храни глутамат

Кофеинови напитки и шоколад

Пропускане на хранения

Недостатъчен сън: По-малко от 8 часа сън на нощ

Снимка: Canva

Дехидратация: Недостатъчен прием на течности

Хормонални промени: Менструален цикъл при момичета

Метеорологични промени: Промени в барометричното налягане

Диагностика и лечение на детската мигрена

Диагнозата на детска мигрена обикновено се поставя въз основа на подробна медицинска история, физически и неврологичен преглед. В някои случаи могат да се назначат допълнителни изследвания, като кръвни тестове или компютърна томография.

Подходи за лечение

Промяна в начина на живот:

Редовен сън (8 часа нощем)

Избягване на пропускане на хранения

Редовна физическа активност

Достатъчно водопоиене

Управление на стреса

Медикаментозно лечение

При леки случаи: ибупрофен, напроксен (след консултация с лекар)

При по-тежки случаи: триптани (суматриптан, ризатриптан) по предписание

Профилактични медикаменти: при повече от една атака седмично

Проучванията показват, че 50% от децата и подрастващите отчитат подобрение в рамките на 6 месеца след започване на лечение.

Как да помогнем на детето по време на мигренозна атака?

Отведете го в тиха, тъмна стая

Поставете студен компрес на челото

Насърчете го да поспи

Приложете предписаните медикаменти възможно най-рано

Масажирайте напрегнатите мускули

Кога да потърсим спешна медицинска помощ?

Консултирайте незабавно лекар, ако детето има:

Главоболие след удар в главата

Внезапно, силно главоболие с повръщане

Главоболие със скованост в шията

Зрителни проблеми или объркване

Температура над 38°C

Загуба на равновесие

Снимка: Thinkstock

Превенция и управление

Водете дневник на симптомите, за да идентифицирате провокиращите фактори. Отбелязвайте:

Час и дата на атаката

Продължителност и интензивност

Храни, консумирани преди епизода

Нива на стрес и сън

Какво е помогнало

Детската мигрена е сериозно неврологично състояние, което засяга значителен процент от децата и подрастващите. Ранното разпознаване на симптомите, идентифицирането на провокиращи фактори и правилното управление могат драстично да подобрят качеството на живот на детето.

Важно е да запомним, че половината от децата спират да имат мигрени след пубертета, което дава надежда за бъдещето.

Консултирайте се винаги с педиатър или детски невролог за индивидуален план за лечение, съобразен с нуждите на вашето дете.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

