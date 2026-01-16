Когато мислим за мигрена, обикновено си представяме възрастен човек, притискащ слепоочията си от болка. Но реалността е, че мигрената засяга и децата – дори бебета на 18 месеца могат да изпитат първата си атака.
Според последни проучвания, до 28% от тийнейджърите са преживели поне един епизод на мигрена, което прави това състояние един от най-разпространените неврологични проблеми още в детска възраст.
Какво представлява детската мигрена?
Мигрената при деца е неврологично заболяване, което причинява значително повече от обикновено главоболие. За разлика от възрастните, при които болката обикновено е едностранна, детската мигрена най-често засяга двете страни на главата или цялата глава.
Атаките при децата също са по-къси в продължителност, но могат да бъдат също толкова изтощителни, принуждавайки детето да пропуска училище, спортни занимания и социални дейности.
Основни характеристики
- Пулсираща или туптяща болка в главата
- Гадене и повръщане
- Световъртеж и замаяност
- Чувствителност към светлина, звук и миризми
- Зрителни смущения (виждане на петна или мигащи светлини)
Колко често се среща мигрената при децата?
Разпространението на мигрената при децата нараства с възрастта:
- До 2,5% от децата под 7-годишна възраст са имали мигрена
- Около 5% от децата на 10 години са преживели епизод на мигрена
- Приблизително 10% от децата между 5 и 15 години страдат от мигрена
- До 28% от тийнейджърите са имали мигренозна атака
Преди пубертета момчетата и момичетата са еднакво засегнати, но след това момичетата стават по-предразположени към заболяването.
Видове детска мигрена и техните фази
Експертите разграничават два основни типа:
1. Мигрена без аура (60-85% от случаите)
Болката започва без предупредителни знаци.
2. Мигрена с аура (15-30% от случаите)
Появяват се предупредителни симптоми около 30 минути преди началото на болката.
Четирите степени на мигрена:
Продром (предупредителна фаза): Умора, раздразнителност, скованост в шията – продължава часове или дни
Аура: Зрителни смущения, замаяност, изтръпване – трае 5 минути до 1 час
Атака (главоболие): Интензивна пулсираща болка с гадене и светлочувствителност
Постдром: Чувство на изтощение след атаката – може да продължи до 2 дни
Какво причинява мигрената при децата?
Научните изследвания показват, че мигрената е мозъчна дисфункция, свързана с освобождаването на определени невротрансмитери, като серотонин.
Генетичният фактор играе важна роля – 60-70% от децата с мигрена имат родител или брат/сестра със същото състояние.
Най-чести провокиращи фактори
Стрес: Училищен натиск, извънкласни дейности, семейни проблеми
Хранителен режим:
- Стари сирена и колбаси (съдържат нитрати)
- Храни глутамат
- Кофеинови напитки и шоколад
- Пропускане на хранения
Недостатъчен сън: По-малко от 8 часа сън на нощ
Дехидратация: Недостатъчен прием на течности
Хормонални промени: Менструален цикъл при момичета
Метеорологични промени: Промени в барометричното налягане
Диагностика и лечение на детската мигрена
Диагнозата на детска мигрена обикновено се поставя въз основа на подробна медицинска история, физически и неврологичен преглед. В някои случаи могат да се назначат допълнителни изследвания, като кръвни тестове или компютърна томография.
Подходи за лечение
Промяна в начина на живот:
- Редовен сън (8 часа нощем)
- Избягване на пропускане на хранения
- Редовна физическа активност
- Достатъчно водопоиене
- Управление на стреса
Медикаментозно лечение
- При леки случаи: ибупрофен, напроксен (след консултация с лекар)
- При по-тежки случаи: триптани (суматриптан, ризатриптан) по предписание
- Профилактични медикаменти: при повече от една атака седмично
Проучванията показват, че 50% от децата и подрастващите отчитат подобрение в рамките на 6 месеца след започване на лечение.
Как да помогнем на детето по време на мигренозна атака?
- Отведете го в тиха, тъмна стая
- Поставете студен компрес на челото
- Насърчете го да поспи
- Приложете предписаните медикаменти възможно най-рано
- Масажирайте напрегнатите мускули
Кога да потърсим спешна медицинска помощ?
Консултирайте незабавно лекар, ако детето има:
- Главоболие след удар в главата
- Внезапно, силно главоболие с повръщане
- Главоболие със скованост в шията
- Зрителни проблеми или объркване
- Температура над 38°C
- Загуба на равновесие
Превенция и управление
Водете дневник на симптомите, за да идентифицирате провокиращите фактори. Отбелязвайте:
- Час и дата на атаката
- Продължителност и интензивност
- Храни, консумирани преди епизода
- Нива на стрес и сън
- Какво е помогнало
Детската мигрена е сериозно неврологично състояние, което засяга значителен процент от децата и подрастващите. Ранното разпознаване на симптомите, идентифицирането на провокиращи фактори и правилното управление могат драстично да подобрят качеството на живот на детето.
Важно е да запомним, че половината от децата спират да имат мигрени след пубертета, което дава надежда за бъдещето.
Консултирайте се винаги с педиатър или детски невролог за индивидуален план за лечение, съобразен с нуждите на вашето дете.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
