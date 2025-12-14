Ангината е една от най-честите детски инфекции, но защо някои деца боледуват многократно, докато други се разболяват само веднъж? Ново научно проучване хвърля светлина върху този въпрос и разкрива как имунната система на някои деца може да се обърне срещу себе си.

Всеки родител познава симптомите, възпалено гърло, затруднено преглъщане, температура и червени, подути сливици. При повечето деца ангината се появява поне веднъж след 2-годишна възраст, обикновено причинена от вирус. Но при някои деца бактериалната форма на заболяването, известна още като стрептококов фарингит, продължава да се връща отново и отново, което в някои случаи води до необходимост от хирургично отстраняване на сливиците.

Снимка: iStock

Какво откриват учените за често появяващата се ангина при децата?

Екип учени, ръководен от д-р Шейн Кроти от Института по имунология Ла Хоя, провежда задълбочено проучване, за да разбере защо повтаряща се ангина при деца е толкова често явление при определени пациенти. Резултатите, публикувани в списание Science Translational Medicine през февруари 2019 г., разкриват изненадваща находка.

Изследователите анализират тъканни проби от сливиците на 66 деца на възраст между 5 и 18 години, които са претърпели операция за отстраняване на сливиците поради повтарящи се стрептококови инфекции. За сравнение са изследвани и 80 деца, чиито сливици са отстранени по други медицински причини, като например сънна апнея.

Необичайна имунна реакция

Децата с рецидивираща ангина имат необичайна имунна реакция, която всъщност саботира собствената им защита срещу инфекцията.

Според проучването, сливиците на деца с повтаряща се ангина съдържат по-голям брой от нов тип имунни клетки, наречени Т фоликуларни помощни клетки (TFH клетки). В нормални условия тези клетки помагат на други имунни клетки, В клетките, да произвеждат защитни антитела срещу бактерии и вируси.

Но при децата с рецидивираща ангина процесът не работи правилно. Изследователите установяват, че:

Снимка: Canva

Сливиците на тези деца съдържат по-малко В клетки от нормалното

Нивата на антитела срещу токсичния протеин SpeA, произвеждан от стрептококовите бактерии, са значително по-ниски

Бактериите използват "мръсна тактика", токсинът SpeA кара новите TFH клетки да унищожават В клетките , вместо да им помагат да произвеждат антитела

С други думи, имунната система на тези деца е подведена да атакува собствените си защитни механизми, което обяснява защо инфекциите продължават да се връщат.

Генетичен компонент на заболяването

Проучването установява, че уязвимостта към този процес има генетична основа. Много от децата в изследването имат фамилна история на повтаряща се ангина.

Научният екип успява да идентифицира специфични генетични вариации в имунната система, които са свързани с повишен риск от рецидивираща ангина при деца. Това обяснява защо заболяването често "върви във фамилията".

Какво е ангината и кога се появява?

Ангината е възпаление на сливиците, двете малки жлези, разположени в задната част на гърлото. Те действат като първа линия на защита в имунната система на децата, помагайки да се борят с вируси и бактерии, които навлизат през устата или носа.

Заболяването е особено често при деца между 3 и 10-годишна възраст, като може да бъде:

Вирусна ангина (най-честият вид), причинена от вируси на настинка, грип или аденовирус.

Бактериална ангина , причинена главно от стрептококови бактерии (Streptococcus pyogenes)

Според Американската академия по педиатрия (AAP), приблизително 70% от инфекциите на гърлото при деца са вирусни, докато бактериалните инфекции представляват около 30%.

Основни симптоми, които родителите трябва да познават

Снимка: iStock

Болезнено гърло или парене в гърлото.

Затруднено преглъщане или отказ от храна.

Температура.

Подути и червени сливици.

Бяла обвивка или гнойни петна върху сливиците.

Необичайно лош дъх.

Подути лимфни възли на шията.

Промяна в гласа или дрезгавост.

Главоболие или обща умора.

Лечение на ангина при деца и кога са нужни антибиотици?

Лечението на ангина при деца зависи от причината, вирусна или бактериална инфекция. При вирусна ангина антибиотиците са неефективни и ненужни.

Домашно лечение

При вирусна форма основното лечение включва:

Топли успокояващи течности – вода, леки супи, чай.

Меки храни – супа, пюре, пудинг, кисело мляко.

Лекарства за понижаване на температурата – парацетамол или ибупрофен според възрастта.

Почивка и добър сън.

Овлажняване на въздуха.

Около 30% от антибиотиците, предписвани на деца, са ненужни, а неправилната употреба допринася за увеличаване на бактериалната резистентност.

Кога е необходимо премахване на сливиците?

При някои деца с рецидивираща ангина може да се препоръча хирургично отстраняване на сливиците. Медицинските показания включват:

Повтаряща се ангина (7 пъти за една година, или 5 пъти годишно за две години, или 3 пъти годишно за три години).

Хронична ангина, причиняваща постоянна болка.

Значително уголемяване на сливиците, затрудняващо дишането.

Силно хъркане или сънна апнея.

Перитонзиларен абсцес.

Снимка: Canva

Възможна ли е ваксина срещу ангината?

Научните открития последните десетилетия отварят вратата към потенциални стратегии за намаляване на честотата на рецидивиращата ангина.

„Тъй като имунологичната връзка, както и генетичната връзка, са свързани с недостатъчен отговор на антитела срещу токсина SpeA, това предполага, че разпознаването на този фактор е ключов проблем за тези деца“, обяснява д-р Кроти.

„Ваксина, която тренира имунната система предварително, може да стимулира защитен имунен отговор, който да предотврати повтарящите се епизоди на ангина“, добавя той.

Разработването на такава ваксина би могло да представлява значителен пробив в превенцията на стрептококовите инфекции и да намали необходимостта от повтарящи се курсове на антибиотици или хирургични интервенции.

Кога да потърсите спешна медицинска помощ?

В повечето случаи ангината е лека и се подобрява в рамките на няколко дни. Въпреки това, има предупредителни знаци, които изискват незабавна медицинска намеса:

Силно затруднено дишане или шумно дишане.

Пълен отказ от пиене на течности.

Постоянна висока температура повече от 48 часа.

Изразена летаргия или намалено ниво на будност.

Силна болка в шията или затруднено движение на шията.

Значително подуване само на една сливица.

Силно лошо дихание със значително гнойно отделяне.

Снимка: iStock

Откритието, че повтарящата се ангина при деца е свързана с необичайна имунна реакция и генетична предразположеност, обяснява защо някои деца страдат от това заболяване многократно. Разбирането на механизма, чрез който стрептококовите бактерии „подвеждат“ имунната система, открива нови възможности за разработване на по-ефективни стратегии за превенция и лечение.

За родителите е важно да разпознават симптомите своевременно, да следват препоръките за лечение на ангина при деца и да избягват ненужната употреба на антибиотици, които може да доведе до бактериална резистентност. При повтарящи се епизоди или тревожни симптоми, консултацията със специалист е от съществено значение.

Често задавани въпроси за ангината (тонзилит) при деца

1. Какво точно представлява ангината (тонзилитът) и как се различава от обикновена болка в гърлото?

Ангината е възпаление на сливиците (тонзилите), които са две лимфни структури, разположени в задната част на гърлото. Често се причинява от вируси (най-често) или бактерии (например стрептококи). Докато обикновената болка в гърлото може да е лека и краткотрайна, ангината обикновено е придружена от по-силни болки, подути и зачервени сливици, често с бели или жълти налепи, висока температура и затруднено преглъщане.

2. Кои са най-честите симптоми на ангина при дете?

Най-честите симптоми включват:

Силна болка в гърлото , особено при преглъщане.

Подути и зачервени сливици (може да има бели/жълти точки или налепи).

Висока температура (над 38°C).

Подути лимфни възли на врата.

Главоболие и отпадналост .

При по-малките деца може да има и повръщане или отказ от хранене.

3. Кога ангината е бактериална и кога е вирусна? Защо е важно да се знае разликата?

Вирусната ангина е по-честа (около 70-85% от случаите) и обикновено се лекува симптоматично, без антибиотици. Бактериалната ангина (най-често причинена от Streptococcus pyogenes – стрептокок) изисква лечение с антибиотик, за да се предотвратят сериозни усложнения като ревматична треска или гломерулонефрит. Разликата се установява чрез бърз стрептококов тест или гърлен секрет, а не само по външен вид.

4. Как се лекува ангината при деца? Трябва ли винаги да се дават антибиотици?

Не, антибиотици се дават само при доказана бактериална инфекция!

При вирусна ангина лечението е насочено към облекчаване на симптомите: лекарства за сваляне на температурата и болката (парацетамол/ибупрофен), топли течности, овлажняване на въздуха и почивка.

При бактериална ангина се прилага пълен курс антибиотично лечение, предписан от лекар, който не трябва да се прекъсва.

5. Кога трябва незабавно да заведа детето на лекар?

Трябва да посетите лекар, ако детето има:

Температура над 38.5°C , която не се повлиява от медикаменти.

Затруднено дишане или силно затруднено преглъщане (дори на слюнка).

Силен обрив (особено при стрептококова инфекция – скарлатина).

Признаци на дехидратация (не може да приема течности, сухи устни, рядко уриниране).

6. Как мога да облекча болката в гърлото на детето у дома?

Предлагайте хладни или топли течности (чай с мед, за деца над 1 година, супи); давайте меки храни (кисело мляко, пюрета); насърчавайте гаргари със солена вода (за по-големи деца); използвайте овлажнител за въздух в стаята; давайте предписаните от лекар обезболяващи/температуропонижаващи средства.

7. Колко време трае ангината и кога детето може да се върне на детска градина/училище?

Вирусната ангина обикновено отшумява за 5 до 7 дни. Бактериалната ангина (след започване на антибиотик) започва да се подобрява в рамките на 24-48 часа. Детето може да се върне в колектив 24 часа след като температурата е спаднала (без прием на лекарства) и ако е в пълен курс на антибиотично лечение (при бактериална) и се чувства добре.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници: