Независимо дали имате алергии, неприятен вирус, бактериална инфекция или нещо съвсем друго, болките в гърлото (известни още като фарингит) са достатъчно неприятни, за да нарушат ежедневието ви.

Болките може да се влошат при преглъщане, което затруднява консумацията на храна и течности. Има някои домашни средства и лекове, които могат да помогнат за успокояване на болката и дразненето.

Тези домашни лекове могат да помогнат за облекчаване на леки болки в гърлото. Ако имате силни болки в гърлото, особено ако се влошават или продължават няколко дни, е добре да бъдете прегледани от лекар.

Най-ефикасните домашни средства за болки в гърлото

Мед

Медът, смесен с чай или консумиран директно, е често срещано средство за облекчаване на болки в гърлото.

Снимка: Canva

Според изследване медът е също толкова ефективен, колкото и някои потискащи кашлицата медикаменти. Доказано от експерти, медът превъзхожда дори антибиотиците и антихистамините при облекчаване на симптомите на остри инфекции на горните дихателни пътища.

Как да го използвате:

Добавете лъжица мед в топъл чай

Смесете с топла вода и лимонов сок

Може да го консумирате директно

Никога не давайте мед на деца под 1 година заради риск от ботулизъм, предупреждава специалистът по семейна медицина д-р Ейми Зак.

Гаргара със солена вода или сода бикарбонат

Гаргарата с топла солена вода може да помогне за успокояване на болки в гърлото, разграждане на секретите и намаляване на бактериите в гърлото.

Снимка: iStock

Въпреки че гаргарата със солена вода се използва по-често, гаргарата със смес от сода бикарбонат и солена вода също може да помогне за облекчаване на болки в гърлото. Този перорален разтвор може да намали бактериите и да предотврати растежа на гъбички.

Рецепта за гаргара със сода бикарбонат:

1 чаша топла вода

1/4 чаена лъжичка сода бикарбонат

1/8 чаена лъжичка сол

Прилагайте 3-4 пъти дневно.

Билкови чайове и натурални средства

Чай от лайка

Проучване от 2023 г. доказва, че изсушеният прашец от лайка може да помогне при възпаление в очите, носа и гърлото. Пиенето на чай от лайка може да предложи същата полза. Той може също така да стимулира имунната система, за да помогне на тялото ви да се справи с инфекцията, причинила болките в гърлото.

Снимка: Pexels

Мента

Ментата съдържа съединението ментол, което помага за разреждане на слузта и успокояване на болки в гърлото и кашлица. Литературен преглед от 2019 г. потвърждава нейните противовъзпалителни, антибактериални и антивирусни качества.

Сминдух

Специално проучване доказва лечебните свойства на сминдуха, включително способността му да облекчава болката и да редуцира бактериите, причиняващи възпаление.

Бременните жени трябва да избягват големи дози сминдух, тъй като може да предизвика контракции и преждевременно раждане. Въпреки това, той е полезен за стимулиране на лактацията (производството на кърма) след раждането.

Корен от бяла ружа

Коренът от бяла ружа (вид билка) съдържа слузесто вещество, което успокоява възпаленото гърло. Коренът от бяла ружа се предлага:

Като билков чай

Като тинктура

Сушен и под формата на капсули

Корен от женско биле

Коренът от женско биле отдавна се използва за лечение на болки в гърлото. Проучване от 2019 г. установява, че чаят от корен от женско биле е най-ефективната билкова настойка за инхибиране на растежа на Streptococcus pyogenes, бактерията, която причинява стрептокок в гърлото.

Други полезни домашни методи при болки в гърлото

Чесън

Чесънът има естествени антибактериални свойства. Той съдържа алицин – съединение, известно със способността си да се бори с вирусни инфекции. Проучване от 2023 г. показва, че възрастните, приемащи екстракт от чесън, имат значително по-малко респираторни инфекции.

Снимка: iStock

Добавянето на пресен чесън към вашето хранене е един от начините да се възползвате от неговите антимикробни свойства.

Пара или по-влажен въздух

Сухият въздух може допълнително да дразни гърлото. Вдишването на пара може да помогне за облекчаване на болките. Можете да използвате:

Купа с гореща вода и кърпа над главата

Топъл душ в затворена баня

Овлажнител на въздуха

Пилешка супа

Пилешката супа се смята за изпитано лекарство за респираторни заболявания и заболявания, свързани с гърлото. Проучване от 2000 г. тества способността на пилешката супа да намалява миграцията на специфични имунни клетки, наречени неутрофили, в лабораторни условия.

Изследователите установяват, че пилешката супа инхибира миграцията на тези клетки по дозозависим начин.

Почивка

Почивката може да е точно това, от което се нуждаете. Ако усещате, че ви боли гърлото, опитайте се да се успокоите и да се уверите, че спите достатъчно. Липсата на сън може да увеличи риска от развитие на инфекция.

Снимка: iStock

Може би е добра идея да дадете почивка на гласа си. Силният разговор, пеенето или викането могат допълнително да раздразнят и без това чувствителното ви гърло.

Какво да избягвате при болки в гърлото

Не всички домашни средства са полезни:

Ябълков оцет – няма доказателства за ефективност. „Вероятно има някои антибактериални свойства , но самият ябълков оцет няма да направи много за болките в гърлото“, разяснява д-р Зак.

Етерични масла – не са добре проучени за вътрешна употреба, предупреждават специалистите

Аспирин – той не е най-добрият вариант без рецепта за лечение на болки в гърлото. А даването му на деца или тийнейджъри може да предизвика рядко, но потенциално животозастрашаващо състояние, наречено синдром на Рей

Пушене – увеличава дразненето

Пикантни храни – могат да усилят болката

Киселинни храни – избягвайте сода, доматен сос, кафе

Твърди или хрупкави храни – Стойте далеч от храни, които могат да причинят допълнително дразнене или да бъдат трудни за преглъщане.

Кога да потърсите медицинска помощ

Консултирайте се с лекар, ако:

Болката е силна, не се подобрява или се разпростира към ухото

Имате проблеми с преглъщането , дишането или отварянето на устата

Забелязвате бели петна в гърлото или обрив, възможни признаци на стрептокок в гърлото или скарлатина

Имате висока температура

Губите гласа си за повече от седмица-две

Домашните средства и лекове могат да бъдат изключително ефективни при леки болки в гърлото. От меда и гаргарата със солена вода до билковите чайове и почивката – науката подкрепя много традиционни методи.

Тези домашни средства са подходящи при незначителни оплаквания – при сериозни или продължителни симптоми винаги е необходима медицинска консултация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

