От 1 юли 2026 г. ваксината срещу варицела официално стана част от задължителния имунизационен календар на България.

Промяната засяга хиляди семейства и превръща една доскоро препоръчителна и платена имунизация в безплатна и задължителна част от детското здравеопазване.

Разберете кои деца подлежат на ваксинация, по каква схема, защо здравните власти взеха това решение и какво представлява самото заболяване, срещу което ваксината предпазва.

Снимка: Canva

1. От препоръчителна към задължителна

Ваксината срещу варицела съществуваше и досега у нас, но като препоръчителна имунизация. Още през ноември Националният експертен съвет по имунизации предложи тя да влезе в календара като задължителна, с последваща реимунизация. От 1 юли 2026 г. вече е задължителна и безплатна за правоимащите групи, регламентирана с промени в Наредба № 15 за имунизациите, обнародвана в „Държавен вестник“ през януари.

2. Прилага се жива атенюирана моноваксина

Ваксината срещу варицела у нас е самостоятелна, прилага се жива (атенюирана) моноваксина. „Жива атенюирана“ означава, че ваксината съдържа отслабена, обезвредена форма на вируса, която не може да причини същинско заболяване, но е достатъчна, за да „обучи“ имунната система да разпознава и да се защитава от вируса варицела зостер (VZV), причинителят на варицелата.

Именно защото е моноваксина, тя е насочена единствено срещу варицела и не съдържа компоненти срещу други заболявания. Това я отличава от комбинираните ваксини, при които в една инжекция се покриват няколко инфекции наведнъж. Тъкмо заради самостоятелния ѝ характер важи и специалното правило за прилагане спрямо ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (за което – във Факт №7).

3. Поставя се на две дози, с определен интервал между тях

Имунизационна схема за деца предвижда две дози:

Снимка: Canva

Първи прием – между 12- и 15-месечна възраст

Реимунизация (втора доза) – в календарната година, в която детето навършва 4 години

Важен е и интервалът между дозите, при деца от 12 месеца до 12 години той трябва да е поне 1 месец, а при по-големи деца и възрастни, 1 до 2 месеца. Ваксината се поставя като инжекция от общопрактикуващите лекари.

4. Ефикасността е висока и дълготрайна

Ваксината осигурява сериозна и трайна защита. Според данните вече само една доза показва ефикасност между 95% и 100% при двегодишно наблюдение и 83–94% при проследяване до 9 години. Двете дози по схемата надграждат тази защита, като целят пълна и дълготрайна имунизация.

5. Може да се постави и до 72 часа след контакт с болен

Малко известен, но много практичен факт е ,че ваксината срещу варицела може да се приложи и след контакт с болен, стига това да стане в рамките на до 72 часа от контакта. Това я прави полезен инструмент и при вече случило се излагане на инфекцията, а не само като планова профилактика.

6. Кои деца подлежат на имунизация срещу варицела, в момента

Първите, които попадат под задължителната ваксинация в България, са децата, родени през 2025 г., за които няма медицинска документация или лабораторни данни за преболедуване. Конкретно към 1 юли 2026 г. на имунизация подлежат родените в периода 1 януари – 30 юни 2025 г., които вече са навършили необходимата възраст. Когато данните за минало заболяване не са сигурни, няма противопоказания детето да бъде ваксинирано, тоест няма риск, ако ваксината се постави на дете, което вече е прекарало варицела.

Снимка: Canva

7. Комбинира се с другите ваксини, но с едно важно условие

Ваксината срещу варицела е съвместима с останалите задължителни имунизации, срещу хепатит Б, полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, Hib и пневмококови инфекции. Може да се прилага едновременно с тях без специален интервал. Изключение прави комбинираната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола (МПР/MMR): с нея варицелната ваксина трябва да се постави или едновременно, или през интервал от поне 30 дни.

8. Ваксинираните деца не подлежат на карантина

Много практична информация за родителите е, че дете, което е получило поне една доза преди повече от 30 дни, не подлежи на карантина при много случаи на варицела в групата. Тоест то може да продължи да посещава детска градина или училище дори когато сред връстниците му има болни. Това е една от осезаемите ползи от ваксинацията в ежедневието.

9. Ваксината е безопасна, какви са възможните нежелани реакции

Ваксините срещу варицела се използват безопасно от десетилетия по света и се одобряват именно защото рисковете от тях са несравнимо по-малки от рисковете, свързани със самото заболяване. Както при всяка ваксина, са възможни леки и преходни нежелани реакции, най-често:

Снимка: Canva

болка, зачервяване и оток на мястото на инжектиране

лек варицелоподобен обрив

повишена температура

Тези реакции обикновено отшумяват от само себе си. Очаква се Министерството на здравеопазването да получи доставка от около 30 000 дози, след което личните лекари ще могат да заявяват необходимите количества.

10. Защо ваксината си струва, варицелата не е „само детска шарка“

Ваксината защитава от заболяване, което лесно подценяваме. Варицелата е силно заразна инфекция, заразяват се близо 90% от контактните без имунитет, като най-засегнати у нас са децата между 5 и 9 години, които представляват над 80% от заболелите.

В редки случаи усложненията от варицела включват пневмония, енцефалит и бактериални инфекции. Особен риск има при бременност, възможни са тежко протичане, спонтанен аборт и вродена варицела (congenital varicella) при плода.

Ваксината пази и в дългосрочен план, вирусът VZV остава в организма за цял живот и по-късно може да се активира като херпес зостер, а съвременни изследвания свързват реактивациите му и с повишен риск от деменция в напреднала възраст.

Задължителната ваксина срещу варицела е сериозна стъпка в детската профилактика у нас. За конкретни въпроси относно ваксинационния статус на вашето дете най-добрият съветник остава личният педиатър.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници