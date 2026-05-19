Прекарали сте дребна шарка като дете и смятате, че сте приключили с нея завинаги?

Науката показва обратното. Варицела-зостер вирусът (VZV) не напуска тялото, а просто се „скрива" в нервните клетки и може да се събуди отново години по-късно под формата на херпес зостер.

Това е вирус, за който всеки трябва да знае, независимо дали сте родител, зрял човек или просто се интересувате от здравна превенция. Разберете какво представлява варицела-зостер вирусът, как се разпространява, какви заболявания причинява и – най-важното как може да се предпазите.

Какво е варицела-зостер вирус?

Варицела-зостер вирусът (VZV) е член на семейството на херпесвирусите. Той е причинителят на две добре познати заболявания:

Варицела (дребна шарка) – при първото заразяване с вируса

Херпес зостер (опасващ херпес) – при повторно активиране на вируса след години

Според специалистите от Клиниката Кливланд, след като веднъж се заразите с VZV, вирусът остава в нервните ви клетки завинаги – дори след пълно възстановяване от дребна шарка. Той залага „в дрямка" в гръбначния мозък, без да причинява симптоми, но при отслабен имунитет може да се активира.

Какви заболявания причинява варицела-зостер вирусът?

Освен дребна шарка и херпес зостер, VZV може да причини и по-редки, но сериозни усложнения:

Менингит и енцефалит – инфекция на мозъка или неговите обвивки

Херпес зостер офталмикус – реактивиране около очите и челото, застрашава зрението

Синдром на Рамзи-Хънт – реактивиране в нервите на лицето, което може да причини лицева парализа

Симптоми: Как се проявява заразяването?

Симптомите на варицела-зостер зависят от типа на инфекцията и засегнатата зона:

Температура

Обрив с мехурчета , пълни с течност

Парещи болки в кожата

Главоболие

Зачервяване и оток на очите

Свръхчувствителност към светлина

Лицева парализа

Болка в ухото или зъбите

Как протича първичната инфекция (дребна шарка)?

При първи контакт с VZV вирусът заразява дихателните пътища, преминава в лимфната система и се разпространява до кожата – оттам се появява характерният сърбящ обрив с мехурчета. След оздравяване вирусът мигрира към нервните клетки в гръбначния мозък, където остава неактивен.

Кой е изложен на риск от реактивиране?

Специалистите от Cleveland Clinic посочват, че реактивирането на VZV е по-вероятно при хора с отслабена имунна система, включително:

Лица над 50-годишна възраст

Хора, приемащи имуносупресивни медикаменти

Пациенти с хронични заболявания като ХИВ или рак

Хора под силен хроничен стрес

Как се предава варицела-зостер вирусът?

При дребна шарка: вирусът се предава чрез кашляне, кихане и директен контакт с обрива

При херпес зостер: предаването е чрез контакт с обрива, но важно уточнение: от човек с херпес зостер не може да се заразите с херпес зостер , но ако никога не сте имали дребна шарка и не сте ваксинирани, можете да се заразите с варицела .

Диагноза и лечение

Диагнозата обикновено се поставя въз основа на клиничния преглед и вида на обрива. При необходимост се вземат проби от течността на мехурчетата за лабораторен анализ. Лечението, когато е необходимо, включва антивирусни медикаменти.

Важно: Варицела-зостер вирусът не изчезва от тялото завинаги. Не съществува лечение, което да го елиминира напълно, но ваксинацията може да предотврати реактивирането.

Кога е необходима спешна помощ?

Потърсете незабавна медицинска помощ, ако се наблюдават следните симптоми:

Объркване или промяна в съзнанието

Силно главоболие

Температура, която не спада

Рани по очите

Затруднено дишане

Схванат врат

Трудност при събуждане

Профилактика: Ваксинацията е ключова

Най-ефективният начин за предпазване от варицела-зостер вируса е ваксинацията:

Ваксина срещу дребна шарка – препоръчва се за деца и неваксинирани възрастни

Ваксина срещу херпес зостер – препоръчва се за хора, прекарали дребна шарка, особено над 50-годишна възраст

Ако имате активна дребна шарка или херпес зостер, ограничете контактите с други хора, особено с деца и хора с отслабен имунитет, до пълното изчезване на обрива.

Варицела-зостер вирусът е коварен именно защото не изчезва след първичната инфекция. Веднъж прекарана дребна шарка означава, че вирусът остава в нервната система и може да се прояви отново като херпес зостер – понякога десетилетия по-късно.

Разбирането на рисковите фактори, своевременното разпознаване на симптомите и ваксинацията са трите стълба на ефективната превенция. При съмнение за инфекция – консултацията с лекар е задължителна.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

