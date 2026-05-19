Прекарали сте дребна шарка като дете и смятате, че сте приключили с нея завинаги?
Науката показва обратното. Варицела-зостер вирусът (VZV) не напуска тялото, а просто се „скрива" в нервните клетки и може да се събуди отново години по-късно под формата на херпес зостер.
Това е вирус, за който всеки трябва да знае, независимо дали сте родител, зрял човек или просто се интересувате от здравна превенция. Разберете какво представлява варицела-зостер вирусът, как се разпространява, какви заболявания причинява и – най-важното как може да се предпазите.
Какво е варицела-зостер вирус?
Варицела-зостер вирусът (VZV) е член на семейството на херпесвирусите. Той е причинителят на две добре познати заболявания:
- Варицела (дребна шарка) – при първото заразяване с вируса
- Херпес зостер (опасващ херпес) – при повторно активиране на вируса след години
Според специалистите от Клиниката Кливланд, след като веднъж се заразите с VZV, вирусът остава в нервните ви клетки завинаги – дори след пълно възстановяване от дребна шарка. Той залага „в дрямка" в гръбначния мозък, без да причинява симптоми, но при отслабен имунитет може да се активира.
Какви заболявания причинява варицела-зостер вирусът?
Освен дребна шарка и херпес зостер, VZV може да причини и по-редки, но сериозни усложнения:
- Менингит и енцефалит – инфекция на мозъка или неговите обвивки
- Херпес зостер офталмикус – реактивиране около очите и челото, застрашава зрението
- Синдром на Рамзи-Хънт – реактивиране в нервите на лицето, което може да причини лицева парализа
Симптоми: Как се проявява заразяването?
Симптомите на варицела-зостер зависят от типа на инфекцията и засегнатата зона:
- Температура
- Обрив с мехурчета, пълни с течност
- Парещи болки в кожата
- Главоболие
- Зачервяване и оток на очите
- Свръхчувствителност към светлина
- Лицева парализа
- Болка в ухото или зъбите
Как протича първичната инфекция (дребна шарка)?
При първи контакт с VZV вирусът заразява дихателните пътища, преминава в лимфната система и се разпространява до кожата – оттам се появява характерният сърбящ обрив с мехурчета. След оздравяване вирусът мигрира към нервните клетки в гръбначния мозък, където остава неактивен.
Кой е изложен на риск от реактивиране?
Специалистите от Cleveland Clinic посочват, че реактивирането на VZV е по-вероятно при хора с отслабена имунна система, включително:
- Лица над 50-годишна възраст
- Хора, приемащи имуносупресивни медикаменти
- Пациенти с хронични заболявания като ХИВ или рак
- Хора под силен хроничен стрес
Как се предава варицела-зостер вирусът?
- При дребна шарка: вирусът се предава чрез кашляне, кихане и директен контакт с обрива
- При херпес зостер: предаването е чрез контакт с обрива, но важно уточнение: от човек с херпес зостер не може да се заразите с херпес зостер, но ако никога не сте имали дребна шарка и не сте ваксинирани, можете да се заразите с варицела.
Диагноза и лечение
Диагнозата обикновено се поставя въз основа на клиничния преглед и вида на обрива. При необходимост се вземат проби от течността на мехурчетата за лабораторен анализ. Лечението, когато е необходимо, включва антивирусни медикаменти.
Важно: Варицела-зостер вирусът не изчезва от тялото завинаги. Не съществува лечение, което да го елиминира напълно, но ваксинацията може да предотврати реактивирането.
Кога е необходима спешна помощ?
Потърсете незабавна медицинска помощ, ако се наблюдават следните симптоми:
- Объркване или промяна в съзнанието
- Силно главоболие
- Температура, която не спада
- Рани по очите
- Затруднено дишане
- Схванат врат
- Трудност при събуждане
Профилактика: Ваксинацията е ключова
Най-ефективният начин за предпазване от варицела-зостер вируса е ваксинацията:
- Ваксина срещу дребна шарка – препоръчва се за деца и неваксинирани възрастни
- Ваксина срещу херпес зостер – препоръчва се за хора, прекарали дребна шарка, особено над 50-годишна възраст
Ако имате активна дребна шарка или херпес зостер, ограничете контактите с други хора, особено с деца и хора с отслабен имунитет, до пълното изчезване на обрива.
Варицела-зостер вирусът е коварен именно защото не изчезва след първичната инфекция. Веднъж прекарана дребна шарка означава, че вирусът остава в нервната система и може да се прояви отново като херпес зостер – понякога десетилетия по-късно.
Разбирането на рисковите фактори, своевременното разпознаване на симптомите и ваксинацията са трите стълба на ефективната превенция. При съмнение за инфекция – консултацията с лекар е задължителна.
Източници
- Клиниката Кливланд: Варицела-зостер вирус (VZV): общ преглед, симптоми, лечение и профилактика
- Световна здравна организация (СЗО): Варицела: Стандарти за наблюдение на заболявания, предотвратими с ваксина
- Центрове за контрол и превенция на заболяванията: Относно херпес зостер