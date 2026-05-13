Само едно докосване, кихане или замърсена повърхност могат да разпространят варицелата до 9 от 10 незащитени хора наоколо.

Дребната шарка е сред най-заразните вирусни инфекции, познати в медицината и въпреки широко разпространеното схващане, тя не е „безобидна детска болест".

При определени рискови групи може да доведе до сериозни усложнения.

Научете какви са симптомите на варицела, кои са причините за варицела, кой е изложен на най-висок риск и как ваксинацията е най-надеждният начин за предпазване.

Какво е варицела и какво я причинява?

Варицелата, позната у нас и като дребна шарка или лещенка, е вирусна инфекция, причинена от варицела-зостер вирус (VZV).

Вирусът се разпространява изключително лесно — чрез въздушно-капков път при кихане и кашляне, чрез пряк контакт с обрива, или чрез повърхности, докоснати от заразен човек.

Според данни на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията, в Европа се регистрират милиони случаи на варицела всяка година, като 90% от тях засягат деца и юноши под 15-годишна възраст.

Важна особеност: Заразен човек може да предава вируса 1 до 2 дни преди появата на обрива — тоест, преди изобщо да подозира, че е болен.

Симптоми на варицела: Как изглежда дребната шарка?

Специалистите от Клиниката Майо описват типичното протичане на заболяването на три фази, предшествани от общи симптоми:

Начални симптоми (1-2 дни преди обрива)

Повишена температура

Главоболие и умора

Загуба на апетит

Общо неразположение и болки в корема

Три фази на кожния обрив

Папули – червени надигнати петна, появяват се вълнообразно в рамките на няколко дни Везикули – малки мехурчета, пълни с течност, които се образуват за около 24 часа, след което се спукват Крусти и корички – покриват спуканите мехурчета и оздравяват в рамките на няколко дни

Характерно е, че всички три фази могат да се наблюдават едновременно по тялото. При тежко протичане болният може да развие до 500 мехурчета, а в редки случаи обривът може да се появи и в гърлото, очите или лигавиците.

Болестта обикновено продължава 4 до 7 дни. Дланите и стъпалата рядко са засегнати.

Кой е изложен на риск от варицела?

Всеки, който не е преболедувал варицела и не е ваксиниран, може да се зарази. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията на обаче определени групи са изложени на значително по-висок риск от тежко протичане и усложнения:

Бременни жени – при тях са много по-вероятни усложнения; съществува и риск от спонтанен аборт или предаване на инфекцията на нероденото дете (т.нар. вродена варицела )

Новородени и кърмачета , чиито майки не са имунизирани

Юноши и възрастни , при които болестта протича по-тежко отколкото при малките деца

Хора с отслабен имунитет – при онкологично лечение, HIV инфекция, трансплантация на органи

Пушачи – отбелязват по-висок риск от белодробни усложнения

Усложнения при варицела: Кога е сериозна?

Макар дребната шарка да се смята за лека детска болест, тя може да доведе до редки, но сериозни усложнения:

Бактериална инфекция на кожата, костите или кръвта

Пневмония (белодробно възпаление)

Енцефалит (възпаление на мозъка)

Проблеми със съсирването на кръвта

Синдром на Рей – опасно заболяване, засягащо мозъка и черния дроб, което може да настъпи при деца, приемащи аспирин по време на варицела

Важно: На деца и юноши под 18 години никога не трябва да се дава аспирин при варицела.

Предпазване от варицела: Ваксинацията е най-ефективният метод

Според статистиката, ваксинацията срещу варицела предотвратява над 90% от случаите на тежко заболяване. От въвеждането на ваксинационните програми случаите на варицела са намалели с над 95%, а хоспитализациите са станали изключително редки.

Ваксината е противопоказана по време на бременност. Жени, планиращи бременност, трябва да се консултират с лекар преди ваксинирането.

Кога да избягвате контакт с болни?

Тъй като заразеният човек може да предава вируса преди появата на обрива, избягването на болни е трудно. Все пак намаляването на контакта с хора с активна варицела или херпес зостер (причинен от същия вирус) може да намали риска от заразяване.

Лечение при варицела: Какво помага?

Варицелата обикновено отминава без специфично лечение в рамките на 4 до 7 дни. За облекчаване на симптомите се препоръчва:

Антипиретици (средства за сваляне на температурата) без аспирин при деца

Мехлеми или лосиони за намаляване на сърбежа

Избягване на чесането на лезиите, за да не се образуват белези и да не се допусне бактериална суперинфекция

При лица с висок риск от усложнения лекар може да предпише антивирусни медикаменти. Решението се взима индивидуално след медицинска консултация.

Варицела и херпес зостер: Каква е връзката?

След преболедуване от варицела вирусът остава латентен в нервните клетки за цял живот. При отслабване на имунитета обикновено в по-напреднала възраст, вирусът може да се реактивира под формата на херпес зостер (лишей), проявяващ се с болезнен едностранен обрив.

Хора, които никога не са боледували от варицела и не са ваксинирани, могат да се заразят от човек с херпес зостер, но при тях ще се развие варицела, не херпес зостер.

