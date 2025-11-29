Случаите на дребна шарка (морбили) нарастват с 47% в Европа и Централна Азия през 2024 година, предупреждава Световната здравна организация (СЗО) в своя последен доклад, Euronews Health.

Увеличението идва на фона на глобалното завръщане на силно заразното вирусно заболяване, което застрашава постиженията от началото на 21-ви век в борбата срещу инфекциите и смъртността.

Какви са причините за рязкото увеличение на случаите на морбили, какви са глобалните тенденции, защо ваксинацията е критично важна?

Глобална картина: 95 000 смъртни случая и 11 млн. инфекции

Според данните на СЗО, през 2024 година приблизително 95 000 души по света са починали от дребна шарка, като повечето от тях са деца под пет години. Въпреки че това число е значително по-ниско в сравнение с 780 000 смъртни случая през 2000 година, здравните власти подчертават, че всяка смърт от заболяване, което може да бъде предотвратено чрез ефективна и евтина ваксина, е неприемлива.

Ключови статистики:

11 млн. инфекции глобално през 2024, около 800 000 повече от преди пандемията

Над 120 000 случая в Европа и Централна Азия, най-високото ниво от повече от 25 години

59 държави с големи епидемични огнища през миналата година, почти три пъти повече в сравнение с 2021 година

Близо 59 млн. спасени живота благодарение на ваксинационни кампании от 2000 година насам

Като цяло световните случаи на морбили намаляват със 71% за 24 години благодарение на подобреното ваксинално покритие , според СЗО

"Морбили е най-заразният вирус в света и тези данни отново показват как той ще използва всяка пролука в нашата колективна защита срещу него", заяввява генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус.

Защо случаите на дребна шарка нарастват?

Падащи нива на ваксинация

СЗО посочва нарастващия брой хора, които отказват ваксинация, като ключов фактор за избухването на епидемии. Дребната шарка е толкова заразна, че здравните власти настояват поне 95% от населението да бъде имунизирано, за да се осигури колективна защита срещу вируса.

Глобални статистики за имунизациите:

84% от децата са получили първата доза от ваксината срещу морбили през 2024.

76% от децата получават втората доза.

Над 30 млн. деца остават недостатъчно защитени през 2024, предимно в Африка и Източносредиземноморския регион.

Въпреки че тези проценти показват леко подобрение спрямо предходната година (с още 2 млн. деца, получили ваксина), те остават под критичния праг от 95%, необходим за предотвратяване на епидемии.

Важно е да се отбележи, че епидемични огнища могат да възникнат дори в държави с високи общи нива на имунизация, ако има локални общности с неваксинирани хора. Това прави дребната шарка силно заразна, като се разпространява там, където защитата е слаба.

Защо морбили е толкова опасно?

Дребната шарка е изключително заразно вирусно заболяване, което се предава по въздушно-капков път. СЗО предупреждава, че морбили често е първото заболяване, което се връща, когато ваксинационните нива намалеят.

Сериозни усложнения при преживели деца:

Децата, които оцеляват след морбили, са изложени на по-висок риск от сериозни здравни усложнения, включително:

Пневмония (белодробна инфекция).

Слепота.

Енцефалит (мозъчно възпаление, което може да причини увреждане на мозъка).

Тези усложнения могат да имат дългосрочни последици за здравето и качеството на живот на засегнатите.

Какво препоръчва СЗО?

Световната здравна организация призовава за повече финансиране и подновени усилия за елиминиране на морбилите по целия свят. Организацията подчертава, че нарастващият брой епидемични огнища сочи към слабости в здравните системи и имунизационните програми глобално.

"Вирусът морбили не познава граници, но когато всяко дете във всяка общност е ваксинирано срещу него, скъпоструващите епидемии могат да бъдат избегнати, животи могат да бъдат спасени и това заболяване може да бъде елиминирано от цели нации", заявява д-р Тедрос.

