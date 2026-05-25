Варицела заразява почти всеки, който влезе в контакт с болен, ако не е защитен.
Около 90% от неимунизираните лица се разболяват след контакт с вируса. Въпреки че болестта се смята за „обикновена детска", тя може да доведе до сериозни усложнения, а в редки случаи и до смърт.
Ваксинацията е единственият надежден начин за защита. Ето какво трябва да знаете за ваксината срещу варицела: от симптомите до схемата на приложение.
Какво е варицела и колко е заразна?
Варицела е инфекциозно вирусно заболяване, причинено от варицела-зостер вируса. Тя е сред най-заразните познати заболявания предава се по въздушно-капков път при вдишване на аерозоли от инфектирани хора, или при директен контакт с течността от кожните обриви.
Най-засегнатата група са децата между 5 и 9 години, които представляват над 80% от всички заболели. Въпреки това заболяването протича по-тежко при възрастни, с по-висок риск от усложнения.
Ваксината срещу варицела: Ефективност и защита
Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията две дози ваксина осигуряват около 90% защита срещу варицела.
От въвеждането и в масовата ваксинационна програма, случаите на заболяването са намалели с над 95%, а хоспитализациите и смъртните случаи са станали изключително редки в страните, в които е задължителна.
Клинични проучвания при деца на възраст от 12 месеца до 12 години показват:
- Ефикасност от 95–100% след 2 години наблюдение при 1 доза
- 83–94% ефикасност след 9 години наблюдение
Именно затова е въведена двудозова схема – за максимална и трайна защита.
Кога и как се поставя ваксината?
Схема на приложение:
- Деца 12 месеца - 12 години: две дози с интервал от поне 1 месец
- По-големи деца и възрастни: две дози с интервал от 1–2 месеца
Ваксинация след контакт с болен:
Ваксината може да се постави и след контакт с болен от варицела, но задължително в рамките на до 72 часа от контакта. Това може да предотврати заболяването или значително да облекчи протичането му.
Каква е ситуацията в България?
Ваксината срещу варицела в България става задължителна и безплатна за всички деца, родени след 1 януари 2025 г.
Тя вече е включена в Имунизационния календар на страната и се поставя на два приема:
- Първа доза на 12-15 месечна възраст
- Реимунизация на 4-годишна възраст
За децата, родени преди 2025 г., ваксината остава препоръчителна.
В България разрешена за употреба и налична в аптечната мрежа е ваксината Varivax: атенюирана (жива) ваксина срещу варицела, лицензирана за лица от 12 месеца нагоре. Тя е одобрена от Българската агенция по лекарствата.
Вирусният щам, използван в съвременните ваксини, включително Varivax, е разработен в началото на 70-те години от японския учен д-р Мичиаки Такахаши и е известен като щам „Ока".
Кой трябва да се ваксинира?
Ваксинацията е препоръчителна за всеки, който не е преболедувал варицела и не е ваксиниран. Особено важна е за:
- Медицински персонал и болногледачи
- Учители и работещи в детски заведения
- Хора, живеещи с лица с отслабен имунитет
- Жени в детеродна възраст, които не са бременни
- Студенти, военнослужещи и международни пътешественици
Кой не трябва да се ваксинира (или трябва да се консултира с лекар):
- Бременни жени
- Хора с ХИВ/СПИН или друго имунно заболяване
- Пациенти на химио или лъчетерапия
- Лица, получили кръвопреливане наскоро
Нежелани реакции: какво е нормално?
Ваксината срещу варицела е безопасна и добре поносима. Нежеланите реакции са обикновено леки и преминават сами:
- Болка, зачервяване или оток на мястото на инжектиране
- Варицелоподобен обрив извън мястото на инжектиране
- Леко повишена телесна температура
Ако ваксиниран човек въпреки всичко се зарази, т.нар. „пробивна варицела", заболяването протича значително по-леко: с малко или никакви мехурчета и без висока температура.
Варицела не е просто „детска болест", която трябва да се прекара. Тя може да доведе до тежки усложнения, а ваксинацията е научно доказаният начин за защита, както на детето, така и на хората около него.
Двудозовата схема с Varivax осигурява дълготрайна имунна защита и е достъпна в аптечната мрежа в България. При въпроси относно ваксинацията се консултирайте с личния ви лекар или педиатър.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
Източници
- Световна здравна организация (СЗО): Въвеждане на ваксина срещу варицела: глобални данни
- Плюс Мен: Имунизация срещу варицела в България
- Центрове за контрол и превенция на заболяванията: Ваксини срещу варицела
- Българска агенция по лекарствата: Кратка характеристика на продукта Varivax
- Национална медицинска библиотека на САЩ: Глобално въздействие на ваксинацията срещу варицела: Систематичен преглед