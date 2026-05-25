Варицела заразява почти всеки, който влезе в контакт с болен, ако не е защитен.

Около 90% от неимунизираните лица се разболяват след контакт с вируса. Въпреки че болестта се смята за „обикновена детска", тя може да доведе до сериозни усложнения, а в редки случаи и до смърт.

Ваксинацията е единственият надежден начин за защита. Ето какво трябва да знаете за ваксината срещу варицела: от симптомите до схемата на приложение.

Какво е варицела и колко е заразна?

Варицела е инфекциозно вирусно заболяване, причинено от варицела-зостер вируса. Тя е сред най-заразните познати заболявания предава се по въздушно-капков път при вдишване на аерозоли от инфектирани хора, или при директен контакт с течността от кожните обриви.

Най-засегнатата група са децата между 5 и 9 години, които представляват над 80% от всички заболели. Въпреки това заболяването протича по-тежко при възрастни, с по-висок риск от усложнения.

Ваксината срещу варицела: Ефективност и защита

Според данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията две дози ваксина осигуряват около 90% защита срещу варицела.

От въвеждането и в масовата ваксинационна програма, случаите на заболяването са намалели с над 95%, а хоспитализациите и смъртните случаи са станали изключително редки в страните, в които е задължителна.

Клинични проучвания при деца на възраст от 12 месеца до 12 години показват:

Ефикасност от 95–100% след 2 години наблюдение при 1 доза

83–94% ефикасност след 9 години наблюдение

Именно затова е въведена двудозова схема – за максимална и трайна защита.

Кога и как се поставя ваксината?

Схема на приложение:

Деца 12 месеца - 12 години: две дози с интервал от поне 1 месец

По-големи деца и възрастни: две дози с интервал от 1–2 месеца

Ваксинация след контакт с болен:

Ваксината може да се постави и след контакт с болен от варицела, но задължително в рамките на до 72 часа от контакта. Това може да предотврати заболяването или значително да облекчи протичането му.

Каква е ситуацията в България?

Ваксината срещу варицела в България става задължителна и безплатна за всички деца, родени след 1 януари 2025 г.

Тя вече е включена в Имунизационния календар на страната и се поставя на два приема:

Първа доза на 12-15 месечна възраст

Реимунизация на 4-годишна възраст

За децата, родени преди 2025 г., ваксината остава препоръчителна.

В България разрешена за употреба и налична в аптечната мрежа е ваксината Varivax: атенюирана (жива) ваксина срещу варицела, лицензирана за лица от 12 месеца нагоре. Тя е одобрена от Българската агенция по лекарствата.

Вирусният щам, използван в съвременните ваксини, включително Varivax, е разработен в началото на 70-те години от японския учен д-р Мичиаки Такахаши и е известен като щам „Ока".

Кой трябва да се ваксинира?

Ваксинацията е препоръчителна за всеки, който не е преболедувал варицела и не е ваксиниран. Особено важна е за:

Медицински персонал и болногледачи

Учители и работещи в детски заведения

Хора, живеещи с лица с отслабен имунитет

Жени в детеродна възраст , които не са бременни

Студенти, военнослужещи и международни пътешественици

Кой не трябва да се ваксинира (или трябва да се консултира с лекар):

Бременни жени

Хора с ХИВ/СПИН или друго имунно заболяване

Пациенти на химио или лъчетерапия

Лица, получили кръвопреливане наскоро

Нежелани реакции: какво е нормално?

Ваксината срещу варицела е безопасна и добре поносима. Нежеланите реакции са обикновено леки и преминават сами:

Болка, зачервяване или оток на мястото на инжектиране

Варицелоподобен обрив извън мястото на инжектиране

Леко повишена телесна температура

Ако ваксиниран човек въпреки всичко се зарази, т.нар. „пробивна варицела", заболяването протича значително по-леко: с малко или никакви мехурчета и без висока температура.

Варицела не е просто „детска болест", която трябва да се прекара. Тя може да доведе до тежки усложнения, а ваксинацията е научно доказаният начин за защита, както на детето, така и на хората около него.

Двудозовата схема с Varivax осигурява дълготрайна имунна защита и е достъпна в аптечната мрежа в България. При въпроси относно ваксинацията се консултирайте с личния ви лекар или педиатър.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

