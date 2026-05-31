Детето е покрито с мехурчета, не спи от сърбеж и е с температура, а вие не знаете откъде да започнете и какво точно да предприемете.
Варицелата е една от най-разпространените вирусни инфекции в детска възраст и въпреки че няма специфично лечение, симптомите могат да бъдат до голяма степен овладени у дома.
Разберете кои домашни методи са безопасни и ефективни, как правилно да ги приложите и кога е задължително да се обърнете към лекар.
Защо варицелата няма „лек" и какво можем да направим?
Варицелата е причинена от вируса варицела-зостер (VZV), срещу който не съществува специфично лечение. Ваксината предпазва в над 90% от случаите, но при вече развила се инфекция организмът трябва сам да се справи с вируса.
Целта на домашните грижи е да намалят дискомфорта и да предотвратят усложнения като вторични бактериални инфекции от чесане.
Специалистите от Healthline препоръчват няколко добре познати и достъпни метода, които могат да помогнат в процеса на оздравяване.
7 домашни метода при варицела
1. Каламинов лосион срещу сърбеж
Каламиновият лосион е едно от най-препоръчваните средства при варицела. Съдържа цинков оксид, който успокоява кожата и намалява интензивността на сърбежа. Нанася се с чисти пръсти или памучен тампон директно върху засегнатите места.
Не нанасяйте каламинов лосион в близост до очите или върху мехурчета по клепачите.
2. Овесени бани за успокояване на кожата
Баните с овесени ядки са класически природен метод при варицела с доказан успокояващ и противосърбежен ефект. Могат да се приготвят лесно у дома:
- Смелете 1 чаша овесени ядки (или 1/3 чаша за малки деца) на фин прах
- Добавете към вана с топла (не гореща) вода
- Накиснете детето за не повече от 20 минути
- Попийте кожата внимателно след банята, без да търкате
Готови овесени продукти за вана се предлагат и в аптеките.
3. Бани със сода за хляб
Друга достъпна алтернатива е содата за хляб. Добавете 1 чаша сода за хляб към хладка вана и оставете детето да се накисне 15 до 20 минути. При нужда процедурата може да се повтори до три пъти дневно.
4. Компреси с лайка
Лайката има доказани противовъзпалителни и антисептични свойства при нанасяне върху кожата. Запарете 2-3 торбички чай, оставете да изстине, след което накиснете меки памучни тампони и ги приложете върху сърбящите места. Подсушете кожата внимателно, без да търкате.
5. Ледени близалки при мехурчета в устата
Варицелата може да предизвика мехурчета и вътре в устата, което прави храненето болезнено. Плодови близалки или сладолед са ефективен начин да се успокоят устните лезии, а същевременно помагат детето да приема достатъчно течности и да избегне дехидратация.
6. Ръкавички и изрязани нокти срещу чесане
Чесането на мехурчетата е един от основните рискове при варицела, то може да доведе до вторична бактериална инфекция и трайни белези по кожата. За да предотвратите неволното чесане по време на сън:
- Слагайте меки ръкавички или чорапки върху ръцете на детето
- Изрежете ноктите колкото се може по-късо
7. Подходящи болкоуспокояващи и антипиретици
При болезнени мехурчета или висока температура е допустимо приемането на парацетамол (ацетаминофен), но само след консултация с лекар за правилната доза.
Никога не давайте аспирин на деца и юноши при варицела. Той е свързан с риск от синдром на Рей – рядко, но животозастрашаващо заболяване, засягащо мозъка и черния дроб. Избягвайте и ибупрофен, тъй като при варицела употребата му може да се свърже с по-висок риск от тежки кожни инфекции.
Кога е задължително да потърсите лекар?
Въпреки че лечението на варицела у дома е напълно подходящо при леко протичане, има ситуации, при които е необходима спешна лекарска намеса.
Свържете се с педиатъра, ако:
- Детето е под 1 година
- Температурата надвишава 39°C или продължава повече от 4 дни
- Температурата е спаднала, но после се е върнала отново
- Детето има схванат врат, затруднено дишане или объркване
- Обривът е кървящ или показва признаци на бактериална инфекция (зачервяване, топлина, гнойни секрети)
- Детето повръща или губи съзнание
- Имунитетът е отслабен поради хронично заболяване или лечение
При необходимост лекарят може да предпише антивирусни медикаменти, които да скъсят продължителността на инфекцията.
Домашните грижи са решението
Варицелата е неприятна, но обикновено се справя сама с подходящи домашни грижи. Каламиновият лосион, овесените бани, содата за хляб, компресите с лайка и предпазването от чесане са доказани природни методи, които облекчават симптомите и ускоряват оздравяването.
Ключово е да следите внимателно за влошаване на състоянието и при съмнение да се консултирате с лекар.
Не забравяйте: ваксинацията остава най-надеждният начин за предпазване от варицелата и нейните усложнения.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
