Детето е покрито с мехурчета, не спи от сърбеж и е с температура, а вие не знаете откъде да започнете и какво точно да предприемете.

Варицелата е една от най-разпространените вирусни инфекции в детска възраст и въпреки че няма специфично лечение, симптомите могат да бъдат до голяма степен овладени у дома.

Разберете кои домашни методи са безопасни и ефективни, как правилно да ги приложите и кога е задължително да се обърнете към лекар.

Защо варицелата няма „лек" и какво можем да направим?

Варицелата е причинена от вируса варицела-зостер (VZV), срещу който не съществува специфично лечение. Ваксината предпазва в над 90% от случаите, но при вече развила се инфекция организмът трябва сам да се справи с вируса.

Целта на домашните грижи е да намалят дискомфорта и да предотвратят усложнения като вторични бактериални инфекции от чесане.

Специалистите от Healthline препоръчват няколко добре познати и достъпни метода, които могат да помогнат в процеса на оздравяване.

7 домашни метода при варицела

1. Каламинов лосион срещу сърбеж

Каламиновият лосион е едно от най-препоръчваните средства при варицела. Съдържа цинков оксид, който успокоява кожата и намалява интензивността на сърбежа. Нанася се с чисти пръсти или памучен тампон директно върху засегнатите места.

Не нанасяйте каламинов лосион в близост до очите или върху мехурчета по клепачите.

2. Овесени бани за успокояване на кожата

Баните с овесени ядки са класически природен метод при варицела с доказан успокояващ и противосърбежен ефект. Могат да се приготвят лесно у дома:

Смелете 1 чаша овесени ядки (или 1/3 чаша за малки деца) на фин прах

Добавете към вана с топла (не гореща) вода

Накиснете детето за не повече от 20 минути

Попийте кожата внимателно след банята, без да търкате

Готови овесени продукти за вана се предлагат и в аптеките.

3. Бани със сода за хляб

Друга достъпна алтернатива е содата за хляб. Добавете 1 чаша сода за хляб към хладка вана и оставете детето да се накисне 15 до 20 минути. При нужда процедурата може да се повтори до три пъти дневно.

4. Компреси с лайка

Лайката има доказани противовъзпалителни и антисептични свойства при нанасяне върху кожата. Запарете 2-3 торбички чай, оставете да изстине, след което накиснете меки памучни тампони и ги приложете върху сърбящите места. Подсушете кожата внимателно, без да търкате.

5. Ледени близалки при мехурчета в устата

Варицелата може да предизвика мехурчета и вътре в устата, което прави храненето болезнено. Плодови близалки или сладолед са ефективен начин да се успокоят устните лезии, а същевременно помагат детето да приема достатъчно течности и да избегне дехидратация.

6. Ръкавички и изрязани нокти срещу чесане

Чесането на мехурчетата е един от основните рискове при варицела, то може да доведе до вторична бактериална инфекция и трайни белези по кожата. За да предотвратите неволното чесане по време на сън:

Слагайте меки ръкавички или чорапки върху ръцете на детето

Изрежете ноктите колкото се може по-късо

7. Подходящи болкоуспокояващи и антипиретици

При болезнени мехурчета или висока температура е допустимо приемането на парацетамол (ацетаминофен), но само след консултация с лекар за правилната доза.

Никога не давайте аспирин на деца и юноши при варицела. Той е свързан с риск от синдром на Рей – рядко, но животозастрашаващо заболяване, засягащо мозъка и черния дроб. Избягвайте и ибупрофен, тъй като при варицела употребата му може да се свърже с по-висок риск от тежки кожни инфекции.

Кога е задължително да потърсите лекар?

Въпреки че лечението на варицела у дома е напълно подходящо при леко протичане, има ситуации, при които е необходима спешна лекарска намеса.

Свържете се с педиатъра, ако:

Детето е под 1 година

Температурата надвишава 39°C или продължава повече от 4 дни

Температурата е спаднала, но после се е върнала отново

Детето има схванат врат, затруднено дишане или объркване

Обривът е кървящ или показва признаци на бактериална инфекция (зачервяване, топлина, гнойни секрети)

Детето повръща или губи съзнание

Имунитетът е отслабен поради хронично заболяване или лечение

При необходимост лекарят може да предпише антивирусни медикаменти, които да скъсят продължителността на инфекцията.

Домашните грижи са решението

Варицелата е неприятна, но обикновено се справя сама с подходящи домашни грижи. Каламиновият лосион, овесените бани, содата за хляб, компресите с лайка и предпазването от чесане са доказани природни методи, които облекчават симптомите и ускоряват оздравяването.

Ключово е да следите внимателно за влошаване на състоянието и при съмнение да се консултирате с лекар.

Не забравяйте: ваксинацията остава най-надеждният начин за предпазване от варицелата и нейните усложнения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

