Легнете, затворете очи и заспете за две минути. Звучи невероятно? Точно това обещава военният метод за заспиване, техника, която привлича все повече хора, отчаяни в търсенето на бързо заспиване.

Но дали зад популярното „хакване на съня" стои реална наука или само добре опакована илюзия?

Защо толкова много хора търсят помощ за по-бързо заспиване?

Качеството на съня в Европа е сериозен проблем. По-малко от 1 на всеки 3 европейци съобщава, че спи добре всяка нощ. Около 53% получават качествен сън само 4 или по-малко нощи в седмицата. Тревожна е тенденцията при жените, близо 48% изпитват трудности със заспиването, ръст спрямо 38% от предходната година. При мъжете цифрата е около 42%.

Снимка: iStock

Медицинският термин за това е инсомния при заспиване (sleep onset insomnia), неспособността да заспите бързо, въпреки умората. Гледате часовника, въртите се, мислите. И сутринта плащате цената.

Не е изненада, че хората търсят решения, от мелатонин и „сънливи" коктейли до вирусни техники като военния метод.

Какво представлява военният метод за заспиване?

Методът е рутина за релаксация, за която се твърди, че позволява заспиване за 120 секунди. Легендата гласи, че е използван от военни пилоти и бойци на мисии, при които буквално всяка минута сън е от значение.

„Разбираемо е, че когато имате проблеми със заспиването, искате да намерите нещо, което да ви помогне бързо. Затова военният метод стана толкова популярен, пациентите ми все по-често питат за него", споделя д-р Алейна Тиани, психолог по съня от Cleveland Clinic.

Важно е да се отбележи, че няма проведени научни изследвания върху самия метод. Въпреки това техниките, на които се базира, имат доказана ефективност.

Стъпките на военния метод

Прогресивна мускулна релаксация. Легнете по гръб. Затворете очи. Съзнателно отпускайте тялото си, от челото до пръстите на краката. Стискате челюст? Свийте раменете нагоре? Отпуснете всяко напрежение методично.

Техники за дишане при безсъние. Дишайте дълбоко, дълго вдишване, още по-дълго издишване. Дълбокото дишане насища тялото с кислород, забавя сърдечния ритъм и успокоява разбушувания ум.

Визуализация за сън. Представете си спокойно място, лодка по река по залез, заснежен планински връх, тропически плаж. Ангажирайте всичките си сетива, звуци, миризми, текстури. Ако мислите се разсейват, нежно се връщайте.

Работи ли военният метод за заспиване?

Снимка: Canva

„Техниките на военния метод могат да създадат спокойно и отпуснато състояние, което увеличава вероятността за заспиване. Но те вероятно не са това, което директно ви приспива", обяснява д-р Тиани.

Заспиването зависи и от циркадния ритъм и мелатонина, вашият вътрешен биологичен часовник, и от „съновото налягане", колко силно тялото ви иска сън в даден момент. Релаксацията подготвя почвата, но не може да замести тези фундаментални процеси.

Опасността от прекалено усърдие: Какво е ортосомния?

Тук се крие малко известен, но важен риск. Ако методът не проработи за точно две минути, мнозина изпитват разочарование, самокритика и тревожност, а всичко това е проблем за заспиването.

„Наблюдаваме феномен, при който сънят се превръща в представление или игра. Хората проследяват съня си с фитнес тракери, получават оценки и искат да спечелят", предупреждава д-р Тиани.

Снимка: iStock

Ортосомнията е термин за натрапчивото стремление към „перфектен сън", до степен, в която самото усилие се превръща в пречка. Може да доведе до тревожност преди сън и дори до отвращение от момента на лягане.

Д-р Тиани подчертава: „Искам пациентите ми да гледат на съня като на уютен, желан край на деня, а не като на битка."

Кога да потърсите помощ при безсъние?

Нормалното заспиване отнема до 30 минути. Ако редовно заспивате за под 5 минути, това може да е сигнал за сънна депривация или друго нарушение на съня.

Доказани съвети за добър сън

Д-р Тиани препоръчва тези стратегии за хигиена на съня:

Лягайте само когато се чувствате наистина сънливи – не просто уморени, а с тежки клепачи

При хронични проблеми – отложете времето за лягане с 30–60 минути , за да калибрирате съновото налягане

Спазвайте постоянно време за лягане и ставане

Ограничете екраните поне час преди сън

При продължителни проблеми – консултирайте се с лекар

Снимка: Canva

Военният метод за заспиване съчетава три научно обосновани техники: мускулна релаксация, дишане и визуализация. Те могат да ви помогнат да се отпуснете и да улеснят заспиването. Но обещанието за „сън за 2 минути" е по-скоро маркетинг, отколкото гаранция.

Ако техниките ви носят спокойствие, прекрасно, опитайте ги. Ако ги превърнете в поредното изпитание за „перфектен сън", може да влошите нещата. Истинската психологическа подготовка за сън е да го приемете като естествен процес, а не като задача за изпълнение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници