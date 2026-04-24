Стресът на работното място се превръща в една от най-сериозните заплахи за общественото здраве. Според нов доклад на Международната организация на труда (МОТ), специализирана агенция на ООН, над 840 000 души умират всяка година от здравословни състояния, свързани с психосоциалните рискове в работата.

Тежката цена за здравето

Докладът посочва, че вредните условия на труд водят до близо 45 млн. загубени години живот, коригирани според уврежданията (DALYs) всяка година. Комбинираният ефект от сърдечно-съдовите заболявания и психичните разстройства се оценява на 1,37% от глобалния БВП, загубени ежегодно.

Само в Европа МОТ отчита:

112 333 смъртни случая , свързани с професионален стрес

Близо 6 милиона DALYs

1,43% загуба на БВП

Според Световната здравна организация (СЗО), депресията и тревожността водят до около 12 млрд. загубени работни дни годишно, сигнал за мащабна загуба на продуктивност.

Основните причини за вреда на работното място

Докладът на ООН за труда 2026 определя следните психосоциални рискове в работата като ключови за влошеното здраве:

Дълго работно време – 35% от работещите в света са над 48 часа седмично

Тормоз на работното място – 23% от служителите съобщават за насилие или тормоз, като 18% – психологически

Несигурност на работното място и липса на яснота в ролята

Дисбаланс между усилие и възнаграждение

Претоварване и липса на ресурси

Влияние на дългото работно време върху сърцето

Проучване на СЗО установява, че работата 55 или повече часа седмично е свързана с:

35% по-висок риск от инсулт

17% по-висок риск от смърт от исхемична болест на сърцето

в сравнение с работното време от 35–40 часа. Това потвърждава връзка между работна среда и сърдечно-съдов риск, както и между преработеност и сърдечни болести.

Бърнаут симптоми и психично здраве на служителите

Най-често срещаните състояния, свързани с професионалния стрес и смъртност, включват:

Депресия и тревожност при работа

Професионално прегаряне (бърнаут)

Смущения в съня и хронична умора

Самоубийствени мисли в тежки случаи

Авторите предупреждават, че психичните затруднения често водят до нездравословни стратегии за справяне – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, преяждане и обездвижване, които допълнително увеличават риска от хипертония, затлъстяване и хронични заболявания.

Какво може да се направи

Манал Ази, ръководител на екипа по политики за безопасност и здраве при работа в МОТ, подчертава:

„Подобряването на психосоциалната работна среда е от съществено значение не само за защита на психичното и физическото здраве на работниците, но и за укрепване на производителността и устойчивото икономическо развитие."

Експертите препоръчват на работодателите:

Ясно разпределение на задачите и ролите

Управление на натовареността и работното време

Достъп до услуги за подкрепа без стигматизиране

Справедливи процеси за връщане на работа след отпуск по болест

Докладът на ООН е сериозно предупреждение, че стресът на работното място не е индивидуален проблем, а системен риск за общественото здраве и безопасност при работа.

Дългото работно време, тормозът и несигурността струват стотици хиляди човешки живота и милиарди загубени работни дни годишно. Превенцията, прозрачното управление и грижата за психичното здраве на служителите вече не са лукс, а необходимост.

