Ако се страхувате да ходите на работа и през повечето дни се чувствате победени или обезкуражени, може би се сблъсквате с токсична работна среда.

Нездравословните условия на труд могат да окажат значително влияние върху вашето физическо, психическо и емоционално благополучие.

Ако имате мениджър с нереалистични очаквания или враждебни колеги, на които е трудно да се доверите, работата може да стане вредна за цялостното ви здраве.

Ако това ви звучи като вашата ситуация, може би е време да потърсите нова работа или да поискате и потърсите помощ.

Какво е токсична работна среда?

Токсичната работна среда насърчава напрегната и постоянна култура на негативизъм, съмнение и агресия. Това води до високи нива на стрес, обтегнати взаимоотношения и ниска/лоша производителност или представяне.

Снимка: istockphoto.com

Ако не сте в състояние да разрешавате конфликти в тази среда или не можете да намерите по-добри възможности за работа, здравето ви може да бъде негативно засегнато по следните начини:

Имате физическа непоносимост, придружена със стомашна реакция, към офиса и работата.

Имате проблеми със съня, защото сте хиперфокусирани върху работни проблеми.

Тревожността ви се повишава в часовете или минутите преди работа.

Имате стягане в мускулите или ставите, свързано със стрес.

Имате малка или никаква мотивация за работа и/или никакво желание да подобрите представянето си.

„Токсичната работна среда е чувство, а не непременно контролен списък“, поясняват експертите. „Обърнете внимание на това, което ви казва интуицията ви, както и на всички физически реакции, които изпитвате преди, по време и след работа.“

11 признака на токсична среда

През 2024 г. изследователи класифицират 11 примера за токсична работна среда:

Злоупотреба с власт: Ръководителите/мениджърите унижават служителите и поддържат нереалистични или неетични очаквания (като неплатен извънреден труд), което води до лош баланс между работа и личен живот.

Насаждане на страх: Хората използват сплашване или агресия, за да изолират, подкопават или обиждат служители и колеги.

Несправедливи предимства: Някои служители са облагодетелствани спрямо други, докато на други са отказани възможности за усъвършенстване. Лидерите могат също така да подкрепят вредни предположения.

Тормоз: Сексуалният, расовият, религиозният и тормозът, причинен на хора с увреждания, може да попречи на нечий успех, да го накара да се чувства в несигурност и директно да навреди на благосъстоянието му.

Нецивилизовано поведение: Нечувствителни забележки като обидни коментари и шеги са често срещани на токсично работно място, заедно с други неуважителни поведения като нечестност.

Междуличностно отклонение: Клюките, кражбите, дискредитирането и явните или скрити заплахи могат да увеличат враждебността сред колегите.

Междуличностна справедливост: Когато хората не се третират с достойнство и уважение, те може да имат трудности при намирането на подкрепа и помощ, ако са обект на лошо управление.

Изолация/Отхвърляне: Някой може да не се чувства комфортно да изрази притесненията си или да се застъпи за себе си, ако колегите и мениджърите го карат да се чувства пренебрегнат.

Социално подкопаване: Омаловажаването на някого по време на срещи, разпространението на слухове и карането на някого да се чувства неадекватен в групова обстановка може да навреди на самочувствието.

Агресия на работното място: Най-общо дефинирана като поведение, целящо да причини вреда, агресията може да бъде вербална, физическа или дори да наруши нечия работа.

Насилие на работното място: Физическото нападение и грубата вербална агресия водят до повишена тревожност, недоволство и депресия.

„Токсичната работна среда е среда, в която има непоследователна, предубедена и объркваща комуникация и където вашият лидер не е уважителен или отзивчив към вашите нужди“, споделя д-р Ами Съливан, здравен психолог.

Други признаци на токсична работна среда могат да включват:

Високи нива на текучество

Нисък морал и прегаряне

Липса на прозрачност и отчетност

Слабо доверие в ръководството и/или човешките ресурси

Как да се справим с токсична работна среда

Токсичната работна среда е опасно място, както за физическото, така и за психическото здраве. Но има някои неща, които можете да направите в момента, които могат да ви помогнат да управлявате някои от симптомите си и да подобрите ситуацията си.

Снимка: iStock

Отидете на терапия за насоки как да управлявате конфликтите по здравословен начин.

Намерете си коуч във вашата област, който може да ви предложи свежа перспектива.

Поставете лични граници на работното място.

Ако се чувствате сигурни и подкрепени, подайте жалба до отдел „Човешки ресурси“.

Правете си почивки за психично здраве през целия ден.

Отделете време за грижа за себе си преди и след работа.

Укрепете взаимоотношенията си с колеги, които имат сходни интереси.

Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате.

Не се задоволявайте с токсична работна среда. Тя не си струва вашето физическо или психическо здраве, нито важните ви взаимоотношения. Има начини да управлявате емоциите си, но ако не сте уважавани, със сигурност не е добре да стоите непрекъснато в тази среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

