Ако се страхувате да ходите на работа и през повечето дни се чувствате победени или обезкуражени, може би се сблъсквате с токсична работна среда. 

Нездравословните условия на труд могат да окажат значително влияние върху вашето физическо, психическо и емоционално благополучие.

Ако имате мениджър с нереалистични очаквания или враждебни колеги, на които е трудно да се доверите, работата може да стане вредна за цялостното ви здраве.

Ако това ви звучи като вашата ситуация, може би е време да потърсите нова работа или да поискате и потърсите помощ.

Какво е токсична работна среда?

Токсичната работна среда насърчава напрегната и постоянна култура на негативизъм, съмнение и агресия. Това води до високи нива на стрес, обтегнати взаимоотношения и ниска/лоша производителност или представяне.

Снимка: istockphoto.com

Ако не сте в състояние да разрешавате конфликти в тази среда или не можете да намерите по-добри възможности за работа, здравето ви може да бъде негативно засегнато по следните начини:

  • Имате физическа непоносимост, придружена със стомашна реакция, към офиса и работата.
  • Имате проблеми със съня, защото сте хиперфокусирани върху работни проблеми.
  • Тревожността ви се повишава в часовете или минутите преди работа.
  • Имате стягане в мускулите или ставите, свързано със стрес.
  • Имате малка или никаква мотивация за работа и/или никакво желание да подобрите представянето си.
„Токсичната работна среда е чувство, а не непременно контролен списък“, поясняват експертите. „Обърнете внимание на това, което ви казва интуицията ви, както и на всички физически реакции, които изпитвате преди, по време и след работа.“

11 признака на токсична среда

През 2024 г. изследователи класифицират 11 примера за токсична работна среда:

Злоупотреба с власт: Ръководителите/мениджърите унижават служителите и поддържат нереалистични или неетични очаквания (като неплатен извънреден труд), което води до лош баланс между работа и личен живот.

Насаждане на страх: Хората използват сплашване или агресия, за да изолират, подкопават или обиждат служители и колеги.

Несправедливи предимства: Някои служители са облагодетелствани спрямо други, докато на други са отказани възможности за усъвършенстване. Лидерите могат също така да подкрепят вредни предположения.

Тормоз: Сексуалният, расовият, религиозният и тормозът, причинен на хора с увреждания, може да попречи на нечий успех, да го накара да се чувства в несигурност и директно да навреди на благосъстоянието му.

Нецивилизовано поведение: Нечувствителни забележки като обидни коментари и шеги са често срещани на токсично работно място, заедно с други неуважителни поведения като нечестност.

Междуличностно отклонение: Клюките, кражбите, дискредитирането и явните или скрити заплахи могат да увеличат враждебността сред колегите.

Междуличностна справедливост: Когато хората не се третират с достойнство и уважение, те може да имат трудности при намирането на подкрепа и помощ, ако са обект на лошо управление.

Изолация/Отхвърляне: Някой може да не се чувства комфортно да изрази притесненията си или да се застъпи за себе си, ако колегите и мениджърите го карат да се чувства пренебрегнат.

Социално подкопаване: Омаловажаването на някого по време на срещи, разпространението на слухове и карането на някого да се чувства неадекватен в групова обстановка може да навреди на самочувствието.

Агресия на работното място: Най-общо дефинирана като поведение, целящо да причини вреда, агресията може да бъде вербална, физическа или дори да наруши нечия работа.

Насилие на работното място: Физическото нападение и грубата вербална агресия водят до повишена тревожност, недоволство и депресия.

„Токсичната работна среда е среда, в която има непоследователна, предубедена и объркваща комуникация и където вашият лидер не е уважителен или отзивчив към вашите нужди“, споделя д-р Ами Съливан, здравен психолог.

Други признаци на токсична работна среда могат да включват:

  • Високи нива на текучество
  • Нисък морал и прегаряне
  • Липса на прозрачност и отчетност
  • Слабо доверие в ръководството и/или човешките ресурси

Как да се справим с токсична работна среда

Токсичната работна среда е опасно място, както за физическото, така и за психическото здраве. Но има някои неща, които можете да направите в момента, които могат да ви помогнат да управлявате някои от симптомите си и да подобрите ситуацията си. 

Снимка: iStock

  • Отидете на терапия за насоки как да управлявате конфликтите по здравословен начин.
  • Намерете си коуч във вашата област, който може да ви предложи свежа перспектива.
  • Поставете лични граници на работното място.
  • Ако се чувствате сигурни и подкрепени, подайте жалба до отдел „Човешки ресурси“.
  • Правете си почивки за психично здраве през целия ден.
  • Отделете време за грижа за себе си преди и след работа.
  • Укрепете взаимоотношенията си с колеги, които имат сходни интереси.
  • Фокусирайте се върху това, което можете да контролирате.

Не се задоволявайте с токсична работна среда. Тя не си струва вашето физическо или психическо здраве, нито важните ви взаимоотношения. Има начини да управлявате емоциите си, но ако не сте уважавани, със сигурност не е добре да стоите непрекъснато в тази среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници

  1. Manuela Priesemuth, Marshall Schminke (2024): Токсичен работен климат: Интегративен преглед и разработване на нова конструкция и теоретична рамка
  2. ClevelandClinic (2025): 11 признака на токсична работна среда