Ново мащабно изследване предизвиква общоприетите възгледи за здравословния начин на живот и показва, че приоритизирането на съня може да е по-ефективна стратегия от интензивните тренировки.
Изненадващите резултати от глобалното проучване
Според проучване, публикувано в научното списание Communications Medicine, повечето хора не успяват да постигнат препоръчваните норми както за добрия сън (7-9 часа на нощ), така и за физическа активност (поне 8000 крачки дневно). Анализът на данни от над 70 000 участници от цял свят през период от 3,5 години разкрива тревожната статистика, че само около 13% от хората глобално редовно постигат и двете цели.
„Само малка част от хората могат да постигнат едновременно препоръчителните нива на сън и активност всеки ден, затова наистина трябва да преосмислим как тези насоки работят заедно“, обяснява Джош Фитън, водещ автор на изследването и изследовател по здраве на съня в Университета Флиндърс в Австралия.
Задналият начин на живот е скритата заплаха за здравето
Проучването идентифицира особено тревожна група: почти 17% от участниците спят под 7 часа и правят под 5000 крачки дневно, което ги поставя в категорията на заседнялия начин на живот. Тази комбинация е свързана с:
- Повишен риск от хронични заболявания.
- Увеличаване на теглото и затруднено отслабване.
- Проблеми с психичното здраве.
- Отслабена имунна система.
Сънят - тайното оръжие за повече движение
Ключовото откритие на изследването е, че достатъчната почивка всъщност е основата за по-активен начин на живот. Учените установяват, че хората, които спят около 6-7 часа през нощта, правят най-много крачки на следващия ден.
„Приоритизирането на съня може да е най-ефективният начин да увеличите енергията, мотивацията и капацитета си за движени“, споделя проф. Дани Екърт, старши автор на изследването.
Прости промени за подобряване на съня:
- Намалете времето пред екрани преди лягане.
- Поддържайте постоянен график за сън.
- Създайте спокойна среда в спалнята.
- Избягвайте кафеин и тежка храна вечер.
Защо сънят е толкова важен за здравето
Качественият сън включва преминаване през четири различни стадия, като особено важни за възстановяването са:
NREM Стадий 3: Дълбоката фаза, в която мускулите се отпускат, кръвното налягане и дишането се забавят.
REM фаза: Периодът, в който мозъкът е активен и се появяват сънища.
Според изследванията, именно в тези по-късни стадии тялото възстановява енергията си. При пълни 8 часа сън, само 1-2 часа се считат за качествен дълбок сън.
Ползите от достатъчния сън:
- Подобрява менталното здраве.
- Намалява мъглявината в съзнанието.
- Укрепва имунната система.
- Повишава физическата работоспособност.
- Подобрява ученето и паметта.
- Предотвратява натрупването на наднормено тегло.
Кога да изберете почивка вместо фитнес зала
Интензивните упражнения при недостиг на сън всъщност могат да навредят повече, отколкото да помогнат. Натоварването на изтощено тяло:
- Отслабва имунната система.
- Намалява ефективността на тренировките.
- Затруднява възстановяването на мускулите.
- Увеличава риска от нараняване.
15-30 минути дневна физическа активност обаче може да ви помогне да:
- Намалите стреса и подобрите настроението.
- Повишите будността и концентрацията.
- Изградите самочувствие.
- Намалите риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания.
- Постигнете по-дълбок сън.
Какво е правилното решение?
Експертите подчертават: упражненията и сънят са еднакво важни за здравето и едното не трябва да се жертва за другото. Ключът е да слушате тялото си и да намерите баланс, който работи за вас.
Когато се чувствате изтощени, вместо да се чувствате виновни, че пропускате тренировка:
- Позволете си допълнителен час сън.
- Пригответе здравословно хранене.
- Направете лека разходка на открито.
- Играйте активно с децата си.
Новото глобално проучване ясно показва, че когато времето е ограничено, приоритизирането на качествения сън може да е по-ефективна стратегия от форсирането на интензивни тренировки.
Добрата почивка не само възстановява тялото, но и осигурява енергията и мотивацията, необходими за поддържане на активен и полезен за здравето начин на живот. Балансът между двете е идеален, но когато трябва да изберете, изберете съня.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
-------------------------------------------------------
Източници
- Fitton, J. et al. (2025). „Модели на сън и физическа активност в световното население.“ Communications Medicine.
- Euronews Health (2025). „Нови изследвания показват, че достатъчното количество сън може да е ключът към доброто здраве.“
- Anytime Fitness (2025). „Сън или упражнения: кое е по-важно?“
- Flinders University (2025). Изследване за връзката между сън и физическа активност при над 70,000 участници глобално.