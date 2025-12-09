Ново мащабно изследване предизвиква общоприетите възгледи за здравословния начин на живот и показва, че приоритизирането на съня може да е по-ефективна стратегия от интензивните тренировки.

Изненадващите резултати от глобалното проучване

Според проучване, публикувано в научното списание Communications Medicine, повечето хора не успяват да постигнат препоръчваните норми както за добрия сън (7-9 часа на нощ), така и за физическа активност (поне 8000 крачки дневно). Анализът на данни от над 70 000 участници от цял свят през период от 3,5 години разкрива тревожната статистика, че само около 13% от хората глобално редовно постигат и двете цели.

Снимка: Canva

„Само малка част от хората могат да постигнат едновременно препоръчителните нива на сън и активност всеки ден, затова наистина трябва да преосмислим как тези насоки работят заедно“, обяснява Джош Фитън, водещ автор на изследването и изследовател по здраве на съня в Университета Флиндърс в Австралия.

Задналият начин на живот е скритата заплаха за здравето

Проучването идентифицира особено тревожна група: почти 17% от участниците спят под 7 часа и правят под 5000 крачки дневно, което ги поставя в категорията на заседнялия начин на живот. Тази комбинация е свързана с:

Кои са съвременните протоколи за здрав и пълноценен сън?

  • Повишен риск от хронични заболявания.
  • Увеличаване на теглото и затруднено отслабване.
  • Проблеми с психичното здраве.
  • Отслабена имунна система.

Сънят - тайното оръжие за повече движение

Ключовото откритие на изследването е, че достатъчната почивка всъщност е основата за по-активен начин на живот. Учените установяват, че хората, които спят около 6-7 часа през нощта, правят най-много крачки на следващия ден.

„Приоритизирането на съня може да е най-ефективният начин да увеличите енергията, мотивацията и капацитета си за движени“, споделя проф. Дани Екърт, старши автор на изследването.

Прости промени за подобряване на съня:

  • Намалете времето пред екрани преди лягане.
  • Поддържайте постоянен график за сън.
  • Създайте спокойна среда в спалнята.
  • Избягвайте кафеин и тежка храна вечер.

Защо сънят е толкова важен за здравето

Качественият сън включва преминаване през четири различни стадия, като особено важни за възстановяването са:

Практика за дълбок сън: Разбиране на сънищата и природата на Реалността (Видео)

NREM Стадий 3: Дълбоката фаза, в която мускулите се отпускат, кръвното налягане и дишането се забавят.

REM фаза: Периодът, в който мозъкът е активен и се появяват сънища.

Снимка: Canva

Според изследванията, именно в тези по-късни стадии тялото възстановява енергията си. При пълни 8 часа сън, само 1-2 часа се считат за качествен дълбок сън.

Ползите от достатъчния сън:

  • Подобрява менталното здраве.
  • Намалява мъглявината в съзнанието.
  • Укрепва имунната система.
  • Повишава физическата работоспособност.
  • Подобрява ученето и паметта.
  • Предотвратява натрупването на наднормено тегло.

Кога да изберете почивка вместо фитнес зала

Интензивните упражнения при недостиг на сън всъщност могат да навредят повече, отколкото да помогнат. Натоварването на изтощено тяло:

  • Отслабва имунната система.
  • Намалява ефективността на тренировките.
  • Затруднява възстановяването на мускулите.
  • Увеличава риска от нараняване.

Жилетка с тежести: По-силни мускули или риск за ставите?

15-30 минути дневна физическа активност обаче може да ви помогне да:

  • Намалите стреса и подобрите настроението.
  • Повишите будността и концентрацията.
  • Изградите самочувствие.
  • Намалите риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания.
  • Постигнете по-дълбок сън.

Какво е правилното решение?

Експертите подчертават: упражненията и сънят са еднакво важни за здравето и едното не трябва да се жертва за другото. Ключът е да слушате тялото си и да намерите баланс, който работи за вас.

Снимка: Canva

Когато се чувствате изтощени, вместо да се чувствате виновни, че пропускате тренировка:

  • Позволете си допълнителен час сън.
  • Пригответе здравословно хранене.
  • Направете лека разходка на открито.
  • Играйте активно с децата си.

Новото глобално проучване ясно показва, че когато времето е ограничено, приоритизирането на качествения сън може да е по-ефективна стратегия от форсирането на интензивни тренировки.

Тренировки по време на пости: Как да спортуваме в дните до Коледа

Добрата почивка не само възстановява тялото, но и осигурява енергията и мотивацията, необходими за поддържане на активен и полезен за здравето начин на живот. Балансът между двете е идеален, но когато трябва да изберете,  изберете съня.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------

Източници

  1. Fitton, J. et al. (2025). „Модели на сън и физическа активност в световното население.“ Communications Medicine.
  2. Euronews Health (2025). „Нови изследвания показват, че достатъчното количество сън може да е ключът към доброто здраве.“
  3. Anytime Fitness (2025). „Сън или упражнения: кое е по-важно?“
  4. Flinders University (2025). Изследване за връзката между сън и физическа активност при над 70,000 участници глобално.