Ново мащабно изследване предизвиква общоприетите възгледи за здравословния начин на живот и показва, че приоритизирането на съня може да е по-ефективна стратегия от интензивните тренировки.

Изненадващите резултати от глобалното проучване

Според проучване, публикувано в научното списание Communications Medicine, повечето хора не успяват да постигнат препоръчваните норми както за добрия сън (7-9 часа на нощ), така и за физическа активност (поне 8000 крачки дневно). Анализът на данни от над 70 000 участници от цял свят през период от 3,5 години разкрива тревожната статистика, че само около 13% от хората глобално редовно постигат и двете цели.

Снимка: Canva

„Само малка част от хората могат да постигнат едновременно препоръчителните нива на сън и активност всеки ден, затова наистина трябва да преосмислим как тези насоки работят заедно“, обяснява Джош Фитън, водещ автор на изследването и изследовател по здраве на съня в Университета Флиндърс в Австралия.

Задналият начин на живот е скритата заплаха за здравето

Проучването идентифицира особено тревожна група: почти 17% от участниците спят под 7 часа и правят под 5000 крачки дневно, което ги поставя в категорията на заседнялия начин на живот. Тази комбинация е свързана с:

Повишен риск от хронични заболявания.

Увеличаване на теглото и затруднено отслабване.

Проблеми с психичното здраве.

Отслабена имунна система.

Сънят - тайното оръжие за повече движение

Ключовото откритие на изследването е, че достатъчната почивка всъщност е основата за по-активен начин на живот. Учените установяват, че хората, които спят около 6-7 часа през нощта, правят най-много крачки на следващия ден.

„Приоритизирането на съня може да е най-ефективният начин да увеличите енергията, мотивацията и капацитета си за движени“, споделя проф. Дани Екърт, старши автор на изследването.

Прости промени за подобряване на съня:

Намалете времето пред екрани преди лягане.

Поддържайте постоянен график за сън.

Създайте спокойна среда в спалнята.

Избягвайте кафеин и тежка храна вечер.

Защо сънят е толкова важен за здравето

Качественият сън включва преминаване през четири различни стадия, като особено важни за възстановяването са:

NREM Стадий 3: Дълбоката фаза, в която мускулите се отпускат, кръвното налягане и дишането се забавят.

REM фаза: Периодът, в който мозъкът е активен и се появяват сънища.

Снимка: Canva

Според изследванията, именно в тези по-късни стадии тялото възстановява енергията си. При пълни 8 часа сън, само 1-2 часа се считат за качествен дълбок сън.

Ползите от достатъчния сън:

Подобрява менталното здраве.

Намалява мъглявината в съзнанието.

Укрепва имунната система.

Повишава физическата работоспособност.

Подобрява ученето и паметта.

Предотвратява натрупването на наднормено тегло.

Кога да изберете почивка вместо фитнес зала

Интензивните упражнения при недостиг на сън всъщност могат да навредят повече, отколкото да помогнат. Натоварването на изтощено тяло:

Отслабва имунната система.

Намалява ефективността на тренировките.

Затруднява възстановяването на мускулите.

Увеличава риска от нараняване.

15-30 минути дневна физическа активност обаче може да ви помогне да:

Намалите стреса и подобрите настроението.

Повишите будността и концентрацията.

Изградите самочувствие.

Намалите риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Постигнете по-дълбок сън.

Какво е правилното решение?

Експертите подчертават: упражненията и сънят са еднакво важни за здравето и едното не трябва да се жертва за другото. Ключът е да слушате тялото си и да намерите баланс, който работи за вас.

Снимка: Canva

Когато се чувствате изтощени, вместо да се чувствате виновни, че пропускате тренировка:

Позволете си допълнителен час сън.

Пригответе здравословно хранене.

Направете лека разходка на открито.

Играйте активно с децата си.

Новото глобално проучване ясно показва, че когато времето е ограничено, приоритизирането на качествения сън може да е по-ефективна стратегия от форсирането на интензивни тренировки.

Добрата почивка не само възстановява тялото, но и осигурява енергията и мотивацията, необходими за поддържане на активен и полезен за здравето начин на живот. Балансът между двете е идеален, но когато трябва да изберете, изберете съня.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

-------------------------------------------------------

Източници