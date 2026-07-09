Достатъчно е да губите по-малко от два часа сън на нощ и тялото ви може да реагира с качване на килограми само за месец и половина.

Ново научно проучване показва, че липсата на сън и напълняването са свързани много по-бързо, отколкото се смяташе досега, а причината се крие в хормоналния баланс и начина, по който тялото регулира глада.

Какво установява новото изследване

Според проучване, публикувано в престижното списание Annals of Internal Medicine, изследователи от Columbia University проследяват 95 възрастни, които обичайно спят препоръчителните седем до осем часа на нощ. За период от шест седмици участниците отлагат съня си с едва 90 минути всяка вечер, след което се връщат към обичайния си режим за още шест седмици.

Снимка: OpenAI

Резултатите показват, че само шест седмици хронично недоспиване водят до:

средно качване на около половин килограм телесно тегло;

около 20 минути повече заседнало време на ден;

измерими промени в хормоните, свързани с апетита.

„Достатъчният сън може да помогне за намаляване на риска от напълняване и свързани със затлъстяването състояния като сърдечни заболявания и диабет“, обяснява проф. Мари-Пиер Сент-Онж, специалист по хранителна медицина в Columbia University.

Защо недоспиването кара тялото да качва килограми

Хормонът на глада влиза в игра

Учените посочват, че недостатъчният сън е свързан с по-високи нива на грелин, хормонът, който стимулира апетита. Комбинацията от засилен глад и умора, водеща до по-малко физическа активност, създава условия за преяждане и заседнал начин на живот.

Снимка: OpenAI

Инсулинова резистентност и забавен метаболизъм

Проф. Алекс Мирас от Ulster University обяснява пред The Independent, че липсата на сън повишава нивата на възпаление и инсулинова резистентност в тялото. В резултат панкреасът е принуден да произвежда повече инсулин, за да контролира нивата на кръвната захар, процес, който може да доведе както до наддаване на тегло, така и до по-лошо метаболитно здраве. Интересно е, че и прекаленото спане също се свързва с влошен метаболизъм.

Повече будни часове, повече поводи за хапване

Проф. Навийд Сатар от University of Glasgow допълва, че нарушеното регулиране на апетита не е единственият фактор. „Умората намалява физическата активност, а по-дългото будуване просто дава повече възможности за хранене“, посочва той.

Дългосрочен риск от затлъстяване

Фарис Зурайкат, асистент по хранителна медицина в Columbia University, предупреждава, че резултатите имат значение отвъд лабораторните шест седмици: „Ако пренесем данните върху цяла година, губенето на по-малко от час и половина сън на нощ може да доведе до клинично значимо наддаване на тегло.“

Снимка: OpenAI

С оглед на факта, че около една пета от възрастните във Великобритания не спят достатъчно, а близо една четвърт живеят със затлъстяване, връзката между качеството на съня и риска от затлъстяване придобива особено значение за общественото здраве.

Изследването на Columbia University показва, че дори умерено и краткотрайно намаляване на съня, само 90 минути на нощ, е достатъчно, за да предизвика хормонален дисбаланс, повишен апетит и наддаване на тегло в рамките на шест седмици.

Механизмите включват повишени нива на грелин, инсулинова резистентност и по-заседнал начин на живот. Данните подчертават, че здравословният сън е също толкова важен елемент от превенцията на наднорменото тегло и метаболитните нарушения, колкото храненето и физическата активност.

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