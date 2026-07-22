Всички познаваме клишето за измъчения гений, човекът, който вижда света твърде ясно, за да бъде щастлив в него.

Насреща стои друго клише, че „незнанието е блаженство". Кое от двете е вярно? Науката вече има доста подробен отговор и той е по-интересен от всеки от двата мита за връзката между IQ и щастие зависи от това дали гледаме отделния човек или цялото общество.

Умните държави са по-щастливи, но не по начина, който очакваме

Ако сравним цели държави, картината е ясна, нациите с по-високи средни резултати на тестове за интелигентност обикновено имат и по-високо равнище на щастие. Причината е, че по-интелигентните общества по-лесно изграждат стабилни институции, по-безопасна среда и по-силна икономика, а това вдига качеството на живот за всички.

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Има обаче едно важно уточнение,че културата решава колко от тази умствена сила реално стига до хората. В общества, които насърчават личните амбиции и себеизявата, високият интелект се превръща в лично предимство и носи по-голямо удовлетворение. В общества, ориентирани към групата и семейството, тази връзка почти изчезва, интелигентността просто не се превежда в лично щастие по същия начин.

При отделния човек интелигентността почти не влияе на щастието

Когато погледнем не цяла нация, а един-единствен човек, връзката между интелигентност и щастие практически изчезва. Мащабен преглед на над 20 научни изследвания не открива статистическа зависимост между личния коефициент на интелигентност и това доколко щастлив се чувства човек. По-старо, но много цитирано изследване, обхванало 137 личностни черти, стига до почти същия извод, интелигентността влияе съвсем слабо на щастието, докато чертите като общителност и емоционална стабилност тежат много повече.

Ниският интелект все пак крие реални рискове. Голямо норвежко проучване с над 270 000 участници установява, че по-високите когнитивни способности в юношеството намаляват риска от развитие на почти всички изследвани психични разстройства по-късно в живота. Най-уязвими се оказват хората, съчетаващи нисък интелект с ниско образование, комбинация, която затруднява справянето със стреса и житейските трудности.

Защо надарените понякога са по-нещастни

А какво се случва при изключително надарените хора, тези с най-висок коефициент на интелигентност? Тук науката поднася истинска изненада.

Едно проучване сравнява членове на Менса (топ 2% по интелигентност) с хора, постигнали висок професионален успех, например притежатели на докторски степени.

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Резултатът е, че членовете на Менса отчитат по-ниско субективно благополучие и по-слабо усещане за смисъл от успелите професионалисти. Обяснението не е в самия интелект, а в това какво правим с него, успелите хора черпят смисъл от работата и приноса си към обществото, докато част от надарените не намират тази връзка и разчитат единствено на личностното си развитие.

Друго дългосрочно немско изследване стига до по-успокояващ извод, че надарените възрастни като цяло не се различават съществено от хората със средна интелигентност по обща удовлетвореност от живота. Единствената разлика, леко по-ниска удовлетвореност от свободното време, вероятно защото сложната им работа отнема повече часове.

Не всички умения „тежат" еднакво

Интелигентността не е едно-единствено нещо, тя включва математически способности, вербални умения, памет и още много. И се оказва, че всяко от тях влияе различно на щастието:

Числова грамотност : хората, добри с числата, оценяват живота си много позитивно при висок доход, но и много по-негативно при нисък доход, в сравнение с хора без тази дарба в същата финансова ситуация. Причината е проста, че те постоянно сравняват заплатата си с другите.

Богат речник : действа като социален статус символ, но само когато е по-висок от този на връстниците . Абсолютната сила на речника има само слаб ефект, важно е относителното сравнение.

Обща информираност : хората с по-широки познания понякога изпитват по-малко спонтанна радост в ежедневието, вероятно защото по-остро осъзнават проблемите на света около тях.

Емоционалната интелигентност е истинският ключ към щастието

Ако когнитивните тестове не обясняват добре щастието, кое го обяснява? Отговорът е емоционалната интелигентност (EQ), способността да разпознаваш, разбираш и управляваш собствените си емоции, както и тези на другите.

Снимка: Canva

В едно изследване традиционните тестове за интелигентност изобщо не корелират с щастието. За разлика от тях, самооценената емоционална интелигентност обяснява над половината от разликите в нивата на щастие между участниците. По-късно друго проучване потвърждава модела, че академичният интелект помага за благополучието само косвено, чрез по-добра работа и доходи, докато способността за емоционална регулация директно предсказва колко удовлетворен от живота се чувства човек.

Умните хора имат по-стабилно настроение с времето

Последен интересен щрих е, че интелигентността сякаш действа и като буфер срещу житейските трусове. Дългосрочно британско изследване, проследява хора от раждането им до 51-годишна възраст, установява, че хората с по-висок детски интелект показват много по-малко колебания в удовлетвореността от живота през годините, независимо от промени в доходите, здравето или брака. Обяснението е, че по-интелигентните хора вероятно предвиждат проблемите по-рано и се адаптират по-бързо към промените.

Снимка: Canva

Интелигентността не носи автоматично щастие, но и не го отнема. Тя е инструмент, помага за по-добро образование, по-сигурна работа и по-стабилно общество.

Истинското субективно благополучие обаче се гради върху нещо друго, емоционална регулация, добри социални умения и усещане за смисъл в това, което правим. Острият ум е чудесен инструмент за изграждане на добър живот, стига да знаем как да го насочим и към собственото си емоционално здраве, а не само към решаването на задачи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници