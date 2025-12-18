Когато температурите падат и дните стават по-къси, изкушението да откажете коледното парти с колеги в полза на уютна вечер вкъщи може да изглежда много привлекателно. Но ново проучване предупреждава, че избягването на социални контакти може да се окаже много по-вредно за вашето ментално здраве и когнитивни способности, отколкото си представяте.

Учени от Университета в Сейнт Андрюс, Шотландия, установяват пряка връзка между социалната изолация и когнитивния упадък - независимо дали човек се чувства самотен или не. Изследването хвърля нова светлина върху важността на празничните събирания и редовните социални взаимодействия за опазване на мозъчното ни здраве.

Социалната изолация – невидима заплаха за мозъка

Проучването, публикувано в престижното научно издание The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, анализира данни от над 137,000 когнитивни теста, проведени между 2004 и 2018 година сред повече от 30,000 души в САЩ.

Снимка: Canva

Резултатите са категорични: намаляването на социалната изолация помага за защита срещу когнитивен упадък при всички социални групи и полове. Още по-изненадващо е откритието, че социалното взаимодействие подобрява когнитивните функции дори когато човек не се чувства самотен и изолиран.

Ключови находки от изследването:

Хората с по-висока социална ангажираност имат 31% по-нисък риск от развитие на деменция в напреднала възраст

Тези, които увеличават социалната си активност, намаляват риска с 23% в рамките на осем години

Социалната изолация и самотата са различни понятия - можете да не се чувствате самотни, но все пак да страдате от последиците на изолацията.

Връзката между коледните партита и когнитивното здраве

Водещият автор на изследването, д-р Джо Хейл от Университета в Сейнт Андрюс, обяснява, че по време на празниците много хора си мислят колко важно е да са заобиколени от семейство и приятели. От древните зимни празници до класическите коледни истории, хората си напомнят, че социалният контакт е добър за менталното здраве. Това изследване показва, че са важни и за когнитивно здраве.

Снимка: Canva

Защо социализацията е толкова важна?

Редовните социални взаимодействия като:

Коледни партита с колеги.

Семейни събирания.

Срещи с приятели.

Групови дейности и хобита.

...помагат за поддържане на активност на мозъчните функции и забавят процесите на когнитивен упадък.

Деменцията – нарастваща заплаха за обществото

Когнитивният упадък в по-напреднала възраст най-често се причинява от Алцхаймер или свързани с него форми на деменция. Статистиката е тревожна:

В момента в Европейският съюз около 7,85 млн. души живеят с някаква форма на деменция.

До 2050 година очакванията са броят на засегнатите в ЕС да достигне 14,3 млн., а за цяла Европа над 18,8 млн. Това е почти двойно увеличение в рамките на едно поколение.

По данни на Alzheimer Europe, в България с деменция живеят над 100 000 души (около 1.5% от населението), като прогнозата е този брой да нарасне до над 150 000 до 2050 г. поради застаряването на нацията.

Снимка: Canva

Д-р Хейл подчертава, че осигуряването на редовни социални взаимодействия за възрастните хора трябва да бъде приоритет на общественото здравеопазване.

Практически съвети за подобряване на социалната ангажираност

Експертите препоръчват следните стратегии за намаляване на социалната изолация:

За млади и активни хора:

Не отказвайте служебни коледни партита и празнични събирания.

Поддържайте редовен контакт с приятели и семейство.

Участвайте в групови дейности или клубове по интереси.

За възрастни хора:

Присъединете се към местни общности или клубове за пенсионери.

Участвайте в доброволчески дейности.

Използвайте технологии за видео обаждания с близки, ако физическото присъствие е затруднено.

Посещавайте редовно културни и социални събития.

Снимка: Canva

Подкрепящи изследвания

Находките от Университета в Сейнт Андрюс се допълват от друго проучване на Университета в Нюкасъл, което също потвърждава, че социализацията може да намали риска от крехкост в по-напреднала възраст.

Резултатите показват последователна връзка между социалната активност и подобреното когнитивно и физическо здраве, което прави социалните взаимодействия не просто приятна, а жизнено важна част от превантивната грижа за здравето.

Коледните партита и празничните събирания са много повече от приятно прекарване на времето, те са инвестиция във вашето дългосрочно ментално здраве и когнитивни функции. Вместо да отказвате следващото социално събитие, помислете за него като за превантивна мярка срещу когнитивен упадък.

Редовната социализация и избягването на изолация може да са един от най-достъпните и приятни начини да защитите мозъка си в напредналата възраст.

Ако вие или близък човек изпитвате симптоми на когнитивен упадък или имате притеснения относно менталното здраве, консултирайте се с лекар или специалист. Редовните прегледи и ранната диагностика могат да направят значителна разлика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

