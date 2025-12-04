За мнозина Коледа е сезон на радост, връзки и празненства. Въпреки това, проучвания показват, че това може да бъде и един от най-стресиращите периоди на годината. Финансовият натиск, семейните очаквания, претъпканите графици и идеята за „перфектна Коледа" могат да накарат хората да се чувстват претоварени, вместо въодушевени.

Стресът по време на празниците е широко разпространено явление, но връзката между празничния сезон и менталното здраве е по-нюансирана, отколкото изглежда на пръв поглед.

Коледа не е задължително психиатрична криза

Според систематичен преглед от 2023 г., обхващащ 25 проучвания на психиатрични спешни случаи и хоспитализации, психиатричните хоспитализации всъщност намаляват по време на Коледа. Това оборва широко разпространеното предположение, че Коледа е високорисков период за кризи в психичното здраве.

Снимка: iStock

Вместо това, данните показват, че макар сезонът да е емоционално натоварен, той не води задължително до увеличени остри психиатрични прояви.

Възможни обяснения

Експертите предлагат няколко обяснения за този феномен:

Някои хора разчитат повече на неформална подкрепа, семейство, приятели и познати ритуали , по време на празничния сезон

Други може да отложат търсенето на помощ до след Коледа

Позитивните елементи на сезона може да компенсират част от стресовете му

Независимо от обяснението, доказателствата ни напомнят, че Коледа не е средно период на повишени психиатрични спешни случаи.

Когато празничното напрежение се усеща

Въпреки това, много хора изпитват повишено емоционално напрежение, особено онези, които се борят с самота, скръб, финансов стрес или продължаващи предизвикателства пред психичното здраве.

Имайки предвид това, Брендан Кели, доктор по медицина и философия предлага 5 начина да защитите менталното си здраве по време на празничния сезон.

5 стъпки за защита на менталното здраве по празниците

1. Заменете „перфектния празник“ с „празник без излишно напрежение“

Перфекционизмът носи стрес и тревожност. Представата за безупречна Коледа, с идеализирани ястия, безупречни домове, хармонични семейства и кураторски традиции, поставя невъзможен стандарт.

Опитът да се постигне това често води до разочарование и изтощение. Приемането на концепцията за „празник без излишно напрежение“ премахва основен източник на емоционална натиск.

Ключова мисъл: Несъвършената Коледа може да бъде точно толкова значима и емоционално задоволяваща.

Снимка: iStock

2. Отделете си малко време насаме

Според проучвания, повечето възрастни не получават времето насаме, от което се нуждаят по време на празничния сезон, въпреки че твърдят, че уединението е важно за тяхното психично благополучие.

Коледа може да изчерпи личното пространство с постоянна активност и социални изисквания. Изграждането дори на малки джобове уединение може да възстанови емоционалния баланс:

Разходка в природата

Тихо четене

Няколко минути размисъл или медитация

3. Опростявайте, вместо да добавяте

Когато се чувстваме претоварени, сме по-склонни да реагираме, като добавяме повече събития, повече задачи, повече подаръци. Но опростяването често е по-здравословната стратегия.

Намаляването на ненужните ангажименти и фокусирането върху това, което наистина има значение, може да създаде пространство да си поемем дъх и да намалим стреса. Празникът без излишно напрежение е по-спокоен и по-смислен, съветва д-р Кели.

4. Поддържайте взаимоотношения по начини, които имат значение

Взаимоотношенията са щит за менталното здраве, но само когато се усещат автентични и необременяващи. Докато големите събирания зареждат едни, за други те могат да бъдат силно изтощаващи.

Снимка: Canva

Даването на приоритет на малки, смислени взаимодействия с любими хора може да осигури усещане за стабилност и принадлежност, без да претоварва графика ви:

Свързване с приятел.

Отделяне на време за някой, който може да е сам.

Качество пред количество във взаимоотношенията.

5. Живейте в момента, колкото можете

Коледа често идва с идеята как трябва да изглежда, как трябва да се чувстваме и как всички около нас изглежда, че празнуват.

Дистанцирането от тази идея ни позволява да преживеем сезона такъв, какъвто наистина е. Съзнателното внимание, обръщането на внимание на малките моменти, обикновените удоволствия, паузите, помага да се противодейства както на стреса, така и на перфекционизма.

Животът в настоящето често разкрива, че празниците не е нужно да бъдат перфектни, за да бъдат емоционално подхранващи.

Празниците като възможност за баланс

Празничният сезон може да носи натиск, но също така носи възможности за връзка, почивка и размисъл. Това са ценни моменти, които трябва да бъдат ценени.

С реалистични очаквания, малки моменти на уединение и готовност да прегърнем несъвършен сезон, е възможно да защитим менталното си здраве и да намерим истинско спокойствие по време на празниците.

И, разбира се, шоколадът също помага!

Практични стъпки за управление на празничния стрес

Установете граници : Научете се да казвате „не" на ангажименти, които ви претоварват

Планирайте финансов бюджет : Финансовата тревожност е основен източник на празничен стрес

Поддържайте рутина: Редовен сън, хранене и физическа активност стабилизират настроението

Търсете подкрепа : Споделете чувствата си с близки или професионалисти

Бъдете състрадателни към себе си : Емоциите по празниците са нормални и валидни.

Ако празничният стрес или тревожността започнат да влияят на ежедневието ви или ако се чувствате претоварени, не се колебайте да потърсите професионална помощ. Разговор с психолог или психиатър може да осигури индивидуализирани стратегии за справяне.

Споделете тази статия с някой, който може да се нуждае от подкрепа този празничен сезон.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

