Празничният сезон носи със себе си вълнение, радост, но и много задачи. Въпреки че Коледа се свързва с дълги почивни дни и домашен уют, празниците могат да бъдат основен източник на стрес и напрежение, особено за жените.

Ако се чудите защо дамите често се чувстват по-изтощени от мъжете повреме и след празниците, отговорът се крие в различните роли и очаквания, които обществото налага на двата пола.

Разберете как различните отговорности и поведение влияят на емоционалното състояние на мъжете и жените и как празничният стрес се отразява на здравето.

Жените и празничният стрес: Защо те поемат повече отговорности?

Жените са значително по-натоварени по време на празничния сезон, установява проучване на Американската психологическа асоциация. Нежният пол е натоварен с голяма част от задачите покрай празниците, включително пазаруване, приготвяне на храна, украсяване и планиране на семейните събития.

Два пъти повече жени, отколкото мъже, изпълняват тези задачи, което ги поставя под значителен стрес, установява проучването. В резултат на това, едва 27% от жените съобщават, че успяват да се отпуснат по време на празниците, в сравнение с 41% от мъжете.

Снимка: iStock

Причината за този дисбаланс се крие в социалните и културни очаквания. Жените често са възприемани като основните организатори на семейните празници, което ги обременява с множество отговорности. Те се стремят да създадат „перфектната“ празнична атмосфера, което нерядко води до пренебрегване на собственото им благосъстояние.

Как стресът влияе на жените?

Стресът по време на празниците може да доведе до различни здравословни проблеми. Промените в хранителните навици, свързани с изкушението от празничните лакомства, често водят до стомашно-чревни разстройства като подуване, киселини и дори хронични заболявания. Липсата на сън, причинена от натоварения график и тревожността, допринася за умора, главоболието и депресия.

Поне половината от жените съобщават за по-високи нива на стрес през празничния сезон, установява Службата за женско здраве в САЩ. Това се дължи на опитите да се справят с множество задачи в кратък срок, което нарушава режима им на хранене, сън и психическо равновесие.

Мъжете: По-спокойният подход към празниците

Снимка: Canva

Мъжете обикновено изпитват по-ниски нива на стрес през декември. Те са по-склонни да делегират задачи или да се фокусират върху отделни аспекти на празничната подготовка, като например купуването на подаръци. В същото време, мъжете често намират повече време за забавление и почивка, което им позволява да поддържат по-добър баланс между празничните ангажименти и личния комфорт.

Според експерти, тази разлика се дължи не само на социални фактори, но и на различията в начина, по който мъжете и жените обработват стреса. Докато жените често се стремят да изпълнят всички очаквания, мъжете са по-склонни да приемат по-спокоен подход към празничните задължения.

Празниците като предизвикателство за менталното здраве

Празничният сезон не носи само радост – той често е източник на тревожност, депресия и чувство за изолация. Жените са по-податливи на тези емоции, тъй като не само поемат повече отговорности, но и са по-склонни да се чувстват виновни, ако не оправдаят очакванията на близките си.

Снимка: Canva

Домашното насилие също може да зачести през този период, което допълнително утежнява психичното състояние на много жени. Споделянето на чувствата с близки и приятели, както и търсенето на професионална помощ, може да намали това напрежение.

Как да се намали стресът?

Експертите препоръчват няколко стратегии за справяне с празничния стрес:

Планиране и приоритизиране: Изготвянето на списъци със задачи помага за по-добро организиране и предотвратяване на стреса.

Разделяне на отговорностите: Споделянето на задачите със семейството може да облекчи натоварването и да създаде чувство за единство.

Фокус върху здравето: Редовното хранене, хидратацията и достатъчният сън са от ключово значение за поддържане на енергията.

Търсене на подкрепа: Разговорите с близки хора или професионални консултации могат да бъдат полезни за справяне с тревожността и депресията.

Празничният сезон носи както радост, така и предизвикателства, като жените често изпитват по-високи нива на стрес поради по-голямото количество задачи и отговорности.

https://svetatnazdraveto.bg/san-i-psihichesko-zdrave/simptomi-na-trevozhnost-i-kak-da-razberete-koga-imate-nuzhda-ot-pomosht.html

Мъжете, от своя страна, имат по-спокоен подход, което им позволява да се наслаждават повече на празничничните почивни дни. За да се преодолее напрежението и да се създаде по-балансирано преживяване, е важно празничните задължения да се споделят равномерно и да се даде приоритет на физическото и ментално здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.