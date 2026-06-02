Може би се притеснявате, че имате синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ или както е познато ADHD), тревожност или и двете?

Двете състояния споделят изненадващо много симптоми, но са коренно различни по произход и лечение.

Научете как да ги разграничите, кога да потърсите специалист и какви варианти на лечение съществуват.

Какво представляват ADHD и тревожността?

СДВХ (ADHD) е невроразвойно разстройство, което засяга способността за концентрация, самоконтрол и поведение.

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Тревожността, от своя страна, е психично-здравно разстройство, което предизвиква упорити чувства на страх и нервност без видима конкретна причина.

Двете са отделни диагнози, но важно е да се знае могат да съществуват едновременно. Психиатри и психолози са специалистите, компетентни да ги диагностицират.

Около 11% от децата и 4% от възрастните имат СДВХ. Тревожността е значително по-разпространена сред пълнолетните: около 19%, докато при децата засяга около 7%.

Симптоми: Приликите и разликите

Едно от най-честите предизвикателства при тези две състояния е, че симптомите на СДВХ и тревожност се припокриват значително.

Четири симптома са общи и за двете: трудност с концентрацията, неспокойствие, невъзможност за отпускане и проблеми със съня.

Симптоми, характерни за СДВХ: лесно разсейване, забравяне, импулсивност, честото прекъсване на другите, трудности при следване на инструкции и проблеми с довършването на задачи.

Симптоми, характерни за тревожност: постоянно притеснение, нервност и страх без ясна причина, раздразнителност, учестен пулс, учестено дишане и склонност към избягване на определени ситуации.

Ключови разлики между ADHD и тревожност

Различен тип разстройство

СДВХ е невроразвойно разстройство – начин, по който мозъкът функционира по-различно от типичния. Тревожността е психично-здравно разстройство, свързано с емоционална регулация и обработка на заплахи. Тази разлика има пряко отражение върху лечението.

Снимка: Canva

Различна възраст при диагнозата

Симптомите на СДВХ обикновено се проявяват в детска възраст: много деца получават диагноза още в начално училище заради трудности с концентрацията и неспособността да седят неподвижно. Заслужава внимание фактът, че много жени с ADHD не получават диагноза до зряла възраст, тъй като симптомите им са по-фини в сравнение с тези при мъжете.

Тревожността е по-честа при по-големи тийнейджъри, млади и зрели хора, около 19% от пълнолетните я изпитват.

Различни планове за лечение

При СДВХ лекарите могат да предпишат стимулиращи медикаменти или нестимулиращи средства, които подпомагат концентрацията и фокуса. При тревожност типичните медикаментозни опции включват антидепресанти и бензодиазепини.

Снимка: Canva

Важно предупреждение: Някои медикаменти за СДВХ, особено стимулантите, могат да влошат симптомите на тревожност. Ако имате и двете състояния, индивидуалният план с лекар е от особено значение.

Може ли да имате и двете едновременно?

Да и това не е рядкост. Изследователите смятат, че тревожността е по-честа при хора с СДВХ, защото самото притеснение около ADHD-симптомите (пропуснати задачи, трудности с организацията) може постепенно да породи тревожностно разстройство.

Според проучвания, публикувани от Националния институт по психично здраве на САЩ (NIMH), до 50% от възрастните с ADHD имат и тревожностно разстройство, а около 25% са диагностицирани с генерализирано тревожно разстройство – форма, при която упоритото притеснение пречи на ежедневното функциониране.

При децата картината е подобна: около 4 от 10 с СДВХ имат съпътстваща тревожност, а наличието на двете прави ADHD по-тежко изразено.

Какво помага и на двете състояния

Терапия

Когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) е ефективна при и двете разстройства. При СДВХ тя изгражда умения за организация и управление на времето. При тревожността учи как да се мисли и действа по-различно в ситуации, предизвикващи страх, включително чрез постепенно излагане на тревожещите преживявания в контролирана среда.

Снимка: Canva

Промени в начина на живот

В допълнение към медикаментите и терапията, редица промени в ежедневието показват ефект и при двете състояния:

Качествен сън : стремете се към 7–8 часа непрекъснат сън на нощ

Балансирано хранене : редовното хранене с питателни храни стабилизира енергията и настроението

Структуриран дневен режим — постоянното разписание намалява хаоса и тревогата

Редовна физическа активност : упражненията намаляват тревожността и подобряват фокуса при СДВХ

Управление на стреса : техники като осъзнатост и релаксация са препоръчвани от специалисти

Кога и към кого да се обърнете?

Ако смятате, че вие или вашето дете изпитвате симптоми на СДВХ, тревожност или и двете потърсете вашия личен лекар или педиатър. Те могат да поставят начална диагноза или да ви насочат към психиатър, психолог или друг специалист по психично здраве.

Не чакайте симптомите да влошат учебното, работното или социалното ви функциониране — навременната диагноза и лечение правят значителна разлика.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници