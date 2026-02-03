Представете си две деца със синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (СДВХ) – едното момче, другото момиче. Момчето проявява характерната хиперактивност, не може да седи спокойно, постоянно се върти. Диагнозата е очевидна.

При момичетата синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието се проявява по-скоро като невнимание – т.е. трудност да се фокусират върху дадена задача, лесно разсейване или проблеми с организирането на задачите. Никой обаче не подозира СДВХ – тя просто "не се старае достатъчно".

Това е реалността за хиляди момичета в България и по света. Според експертите, момчетата се диагностицират със СДВХ два до три пъти по-често от момичетата, въпреки че разпространението на състоянието е сравнимо между половете.

Защо СДВХ и момичета остава толкова проблематична комбинация за откриване? И какви са последствията от пропуснатата диагноза?

Защо момичетата със СДВХ остават „невидими”?

Различни симптоми при двата пола

Според д-р Джулия Шехтер, клиничен психолог в Център Дюк, Северна Каролина, основната причина за трудната диагноза е, че синдромът се проявява различно при момичетата.

При момчетата доминират:

Хиперактивност – невъзможност да седят спокойно

Импулсивност – действие без размисъл

Физическо безпокойство – постоянно движение

При момичетата преобладава:

Невнимание – трудност да останат фокусирани

Лесно разсейване - "отнесеност" по време на час

Проблеми с организацията – забравяне на срокове и задачи

Последните изследвания показват, че хиперактивността при момичетата може да се прояви като хипер-вербалност – прекомерна разговорливост, а не физическо неспокойствие.

Маскирането на симптомите

Експертите подозират, че момичетата съзнателно прикриват своите симптоми. Социалният натиск да бъдат "добри", "тихи" и "послушни" ги кара да полагат огромни усилия да потискат вътрешното си “аз”.

"Може би имат вътрешна тревожност и потребност да бъдат физически активни, но силните социални очаквания ги карат да работят извънредно усилено, за да ги задържат", обяснява д-р Шехтер.

Съпътстващи състояния усложняват картината

Момичетата със СДВХ имат значително по-високи нива на други психични състояния в сравнение с момчетата с СДВХ:

Депресия

Тревожност

Разстройства на храненето

Това прави диагностицирането на СДВХ още по-трудно – лекарите често се фокусират върху тревожността или депресията, без да подозират, че в основата може да стои недиагностициран СДВХ.

Сериозни рискове от пропусната диагноза

Според научните данни, нелекуваният СДВХ при момичетата води до драматично по-високи рискове в сравнение с момичетата без този синдром:

Социални трудности – включително тормоз

Проблеми във взаимоотношенията – включително насилие от интимен партньор

6 пъти по-висок риск от тийнейджърска бременност

2 пъти по-висок риск от самонараняване

По-високи нива на хранителни разстройства

По-чести мисли и опити за самоубийство

Изследванията показват, че хората със СДВХ имат по-висока вероятност за преждевременна смърт, като тази тенденция е леко по-изразена при жените.

Какво трябва да се промени?

По-добра осведоменост

"Когато момиче отиде на преглед заради тревожност, лекарите трябва да обмислят и оценка за СДВХ, защото знаем, че двете често са свързани", казва д-р Шехтер.

Специфични подходи

Необходими са повече изследвания за това как лекарствата действат при момичетата и жените, и дали са нужни специфични психосоциални интервенции. Например, проследяването на връзката между симптомите на СДВХ и хормоналните промени може да помогне на момичетата да управляват по-добре състоянието си.

