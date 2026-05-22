Глобалното ментално здраве е в криза. Според мащабно ново проучване, публикувано в медицинското списание The Lancet, броят на хората с психични разстройства по света се е увеличил почти двойно за последните три десетилетия, достигайки 1,2 млрд. души само за 2023 година.
Тревожни числа: Какво разкрива изследването?
Анализът е част от Global Burden of Disease Study 2023, едно от най-мащабните научни изследвания на здравословното бреме в световен мащаб. Данните сочат 95% ръст на психичните разстройства в сравнение с 1990 г.
Особено тревожна е статистиката за психичните разстройства за двете най-разпространени диагнози:
- Голямо депресивно разстройство - ръст от 131%
- Тревожни разстройства - ръст от 158%
„Отговарянето на нуждите от психично здраве на глобалното ни население, особено на най-уязвимите, е задължение, а не избор", пишат авторите на доклада.
Кой понася най-голямото бреме?
Жените са по-застрашени
Изследователите отчитат 620 млн. случая при жени срещу 552 млн. при мъже. Докладът посочва, че жените са изложени на по-ниско самочувствие, домашно насилие, сексуално насилие и структурни неравенства, всичко това допринася за по-висок риск от паническо разстройство и депресия, персистиращо депресивно разстройство, анорексия и булимия.
При мъжете по-чести са невроразвойни и поведенчески разстройства, като ADHD, аутизъм и поведенчески нарушения.
Тийнейджърите са най-уязвимата група
Данните показват, че психичното здраве при тийнейджърите е в сериозен риск. Най-високото бреме глобално е регистрирано при младежи на възраст 15–19 години, което подчертава критичната нужда от ранна превенция и целенасочена подкрепа.
Какво стои зад ръста на депресията и тревожността?
Изследователите идентифицират комплексна мрежа от рискови фактори. Сексуалното насилие в детска възраст, тормозът и домашното насилие са свързани с шизофрения, биполярно разстройство и тревожни разстройства. Тези фактори обаче обясняват едва 18% от годините живот в увредено здраве (DALYs) заради психични разстройства за 2023 г.
Авторите посочват, че причините за тревожност и депресия са значително по-широки и включват:
- генетика и биология
- бедност и нарастващо неравенство
- бърнаут и депресивни състояния, свързани с работна среда
- глобални кризи, като войни, пандемии, природни бедствия и климатични промени
Системата изостава, има недостиг на психиатрична помощ
Въпреки тревожните данни, разширяването на услугите за психично здраве не е в крак с нарастващото търсене. Недостигът на психиатрична помощ е глобален проблем, признат директно в доклада: „Обезпокоително, увеличаването на бремето не е придружено от пропорционално разширяване на услугите за психично здраве в световен мащаб."
Световното бреме на болестите (GBD) за психичните разстройства продължава да расте, а здравните системи в повечето държави не разполагат с достатъчно ресурси, за да посрещнат тази нужда.
Ръстът на депресията и тревожността не е индивидуален проблем, а глобална криза, засягаща над 1 млрд. души и натоварваща икономики, семейства и здравни системи. Данните от The Lancet изпращат ясен сигнал: инвестицията в превенция, ранна интервенция и достъпна психиатрична помощ е не просто хуманитарен ангажимент, а икономическа необходимост. Ако сте се разпознали в описаните симптоми, потърсете подкрепа от личния си лекар или психично-здравен специалист.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.
