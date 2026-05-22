Глобалното ментално здраве е в криза. Според мащабно ново проучване, публикувано в медицинското списание The Lancet, броят на хората с психични разстройства по света се е увеличил почти двойно за последните три десетилетия, достигайки 1,2 млрд. души само за 2023 година.

Тревожни числа: Какво разкрива изследването?

Анализът е част от Global Burden of Disease Study 2023, едно от най-мащабните научни изследвания на здравословното бреме в световен мащаб. Данните сочат 95% ръст на психичните разстройства в сравнение с 1990 г.

Особено тревожна е статистиката за психичните разстройства за двете най-разпространени диагнози:

Голямо депресивно разстройство - ръст от 131%

Тревожни разстройства - ръст от 158%

„Отговарянето на нуждите от психично здраве на глобалното ни население, особено на най-уязвимите, е задължение, а не избор", пишат авторите на доклада.

Кой понася най-голямото бреме?

Жените са по-застрашени

Изследователите отчитат 620 млн. случая при жени срещу 552 млн. при мъже. Докладът посочва, че жените са изложени на по-ниско самочувствие, домашно насилие, сексуално насилие и структурни неравенства, всичко това допринася за по-висок риск от паническо разстройство и депресия, персистиращо депресивно разстройство, анорексия и булимия.

При мъжете по-чести са невроразвойни и поведенчески разстройства, като ADHD, аутизъм и поведенчески нарушения.

Тийнейджърите са най-уязвимата група

Данните показват, че психичното здраве при тийнейджърите е в сериозен риск. Най-високото бреме глобално е регистрирано при младежи на възраст 15–19 години, което подчертава критичната нужда от ранна превенция и целенасочена подкрепа.

Какво стои зад ръста на депресията и тревожността?

Изследователите идентифицират комплексна мрежа от рискови фактори. Сексуалното насилие в детска възраст, тормозът и домашното насилие са свързани с шизофрения, биполярно разстройство и тревожни разстройства. Тези фактори обаче обясняват едва 18% от годините живот в увредено здраве (DALYs) заради психични разстройства за 2023 г.

Авторите посочват, че причините за тревожност и депресия са значително по-широки и включват:

генетика и биология

бедност и нарастващо неравенство

бърнаут и депресивни състояния , свързани с работна среда

глобални кризи, като войни, пандемии, природни бедствия и климатични промени

Системата изостава, има недостиг на психиатрична помощ

Въпреки тревожните данни, разширяването на услугите за психично здраве не е в крак с нарастващото търсене. Недостигът на психиатрична помощ е глобален проблем, признат директно в доклада: „Обезпокоително, увеличаването на бремето не е придружено от пропорционално разширяване на услугите за психично здраве в световен мащаб."

Световното бреме на болестите (GBD) за психичните разстройства продължава да расте, а здравните системи в повечето държави не разполагат с достатъчно ресурси, за да посрещнат тази нужда.

Ръстът на депресията и тревожността не е индивидуален проблем, а глобална криза, засягаща над 1 млрд. души и натоварваща икономики, семейства и здравни системи. Данните от The Lancet изпращат ясен сигнал: инвестицията в превенция, ранна интервенция и достъпна психиатрична помощ е не просто хуманитарен ангажимент, а икономическа необходимост. Ако сте се разпознали в описаните симптоми, потърсете подкрепа от личния си лекар или психично-здравен специалист.

