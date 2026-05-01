Психичните разстройства се превръщат в едно от най-тежките обществени и икономически предизвикателства на нашето време.

Според най-новия доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), менталното здраве в Европа е в състояние на дълбока криза, която струва на европейските икономики около 76 млрд. евро годишно, близо 6% от целия здравен бюджет на континента.

Тревожна равносметка: Какво показва докладът на ОИСР

Според доклада на ОИСР, психичните разстройства засягат повече от един на всеки петима души в страните от ЕС и ОИСР. За последните две десетилетия делът на хората с психични проблеми се е увеличава с близо 21%.

Най-разпространените състояния са:

Тревожни разстройства – около 40% от всички случаи

Депресивни разстройства – около 20%

Разстройства, свързани със злоупотреба с вещества – около 17%

Експертите от ОИСР подчертават, че реалният мащаб на проблема вероятно е по-голям, тъй като много от по-леките състояния остават недиагностицирани или нерегистрирани заради социалната стигма и ограниченията в здравните системи.

Икономическите последици: загуба на БВП и натиск върху здравните системи

Икономическите последици от депресията и другите психични разстройства надхвърлят далеч личните страдания. Според прогнозите на ОИСР, между 2025 и 2050 г. загубата на БВП в Европа ще е средно 1,7% годишно, основно заради намалена производителност на труда и оттегляне на хора от работната сила.

Голяма част от разходите идват и от факта, че психичните състояния влошават съпътстващи физически заболявания, което води до по-сложно и скъпо лечение.

Още по-обезпокоително е, че депресивните разстройства, генерализираното тревожно разстройство и алкохолната зависимост ще намалят продължителността на живота в здраве в ЕС с около 2,5 години през следващите 25 години. Това се равнява на приблизително 28 000 случая на преждевременна смъртност всяка година.

Менталното здраве при младите хора: най-засегнатата група

Докладът показва, че психичните разстройства не засягат всички еднакво. Най-уязвими са жените, хората с нисък социално-икономически статус и особено младите. Повече от един на всеки четирима млади хора между 15 и 24 години е преживял психично разстройство през последните години.

Това е особено тревожно, защото състоянията, които започват преди 24-годишна възраст, имат по-висок риск да продължат и в зряла възраст, ако не бъдат лекувани навреме.

Сред основните фактори, допринасящи за влошаването на менталното здраве при младите хора, авторите на доклада посочват:

Последиците от пандемията от COVID-19 и наложените ограничения

Войната, геополитическата нестабилност и икономическите кризи

Климатичната тревожност – според проучване, цитирано в доклада, 84% от младите по света изпитват умерена до екстремна тревога за бъдещето на планетата

Влиянието на социалните медии и проблемната им употреба

Достъпът до лечение, пропастта остава огромна

Въпреки че повечето европейски държави имат национални стратегии за психично здраве, реалният достъп до лечение остава сериозен проблем. Според ОИСР, около 67,5% от хората в ЕС, които се нуждаят от психиатрична грижа, нямат достъп до нея.

Основните пречки включват:

Високи преки плащания (out-of-pocket) за определени терапии

Дефицит на специалисти – психиатри, психолози, психотерапевти

Липса на специализирани услуги в селските и отдалечени райони

Продължаващата социална стигма около психичното здраве

Превантивни подходи: Новата посока в общественото здравеопазване

Експертите от ОИСР препоръчват реформите в общественото здравеопазване да се насочат към пренасяне на грижата от болниците към общността, чрез първична медицинска помощ, психично здраве в училищата и на работното място и подкрепа в местните общности.

„Ранните, превантивни подходи извън болничната среда могат да бъдат както по-ефективни, така и значително по-евтини“, посочват авторите на доклада.

Решението изисква спешни инвестиции в превенция, разширен достъп до услуги в общността и преодоляване на социалната стигма, това е битка, която засяга цяла Европа, включително и България.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

