Малко навици са толкова достъпни и безплатни, колкото да спрете за няколко минути и да погледнете залеза.

Все повече изследвания обаче показват, че този ежедневен ритуал прави много повече от това просто да радва окото, той влияе на ментално здраве, на съня ни и дори на начина, по който функционира мозъкът.

Ефектът на „благоговението“

Учените наричат едно от ключовите обяснения „чувство за благоговение“ (awe effect), усещането, което изпитваме пред нещо величествено и трудно за осмисляне. Психолози, изследващи тази емоция, посочват, че тя ни кара да се чувстваме малки в добрия смисъл, проблемите ни изглеждат по-незначителни на фона на нещо толкова голямо колкото небето в залез.

Снимка: Canva

Това усещане има конкретна полза: когато умът ни е зает с негативни мисли, благоговението прекъсва цикъла и ни връща във вниманието към настоящия момент. Изследвания сочат, че то може да предизвика и по-алтруистично поведение, хората стават по-склонни да помагат на другите след момент на силно благоговение.

Проучвания сред стотици участници показват, че природни гледки, особено панорамни изгледи като залеза, предизвикват това чувство по-силно от почти всичко друго.

По-добра памет и по-нисък стрес

Изненадващо, моментите на благоговение могат да подобрят подобряване на паметта. В експерименти участници, гледали кратък видеоматериал, предизвикващ силно чувство на удивление, са запомнили значително повече детайли от разказана им история в сравнение с контролна група.

Редовните „дози“ благоговение изглежда имат и по-широк ефект върху разтоварване на ума и тревожността:

Хора, които редовно изпитват положителни емоции като радост и благоговение, показват по-ниски нива на цитокини , маркери на възпаление в тялото

По-високите хронични нива на тези маркери се свързват с п о-висок риск от диабет , сърдечносъдови заболявания и депресия

Регулярната практика на „търсене на благоговение“ по време на р азходки сред природата е свързана с по-положително емоционално състояние при по-възрастни хора

Циркаден ритъм, кортизол и сън

Освен психологическия ефект, светлината на залеза играе директна роля в регулирането на циркаден ритъм и сън. Постепенната промяна на светлината от изгрев до залез помага на тялото да поддържа естествения си 24-часов цикъл, а мозъчната жлеза епифиза съобразява отделянето на мелатонин според тези сигнали.

Снимка: Canva

Докато изгревът е естествен спусък за кортизол и енергия за деня, мекият, топъл спектър на златен час привечер активира парасимпатиковата нервна система, частта от тялото, отговорна за спокойствие и възстановяване. Това понижава нивата на кортизол и подготвя тялото за по-качествен сън.

Изследователи в областта на светлината и здравето отбелязват, че нарушеният циркаден ритъм е свързан с повишен риск от тревожност и депресивни симптоми. Естествена светлина, за разлика от изкуствената светлина от екрани вечер, помага на този ритъм да остане синхронизиран.

Практическа полза без усилие

За разлика от много здравословни навици, наблюдението на залеза не изисква специално оборудване, време или подготовка. Дори кратка разходка сред природата по залез съчетава ползите от природата с допълнителния ефект на благоговението, което според изследователи може да засили ползите допълнително.

Залезът предизвиква усещане за благоговение, което намалява тревожността и повишава усещането за връзка с другите. Редовните моменти на благоговение са свързани с по-ниски нива на възпалителни маркери в организма. Мекото осветление на златен час подпомага превенция на депресия, като регулира кортизола и подготвя тялото за сън. Ефектът е измерим дори при кратко, ежедневно наблюдение на природна светлина

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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