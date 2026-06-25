Лятото на открито носи много ползи за тялото и настроението, но един въпрос често остава подценен, а именно – може ли да изгорим, когато е облачно?

Отговорът е “Да” и причината се крие в невидимите ултравиолетови (UV) лъчи, които продължават да достигат до кожата ни дори когато слънцето не се вижда.

Научете защо облаците не предпазват напълно от слънчево изгаряне, кои хора са в по-голям риск, как да разпознаете симптомите и какви стъпки да предприемете, за да предотвратите вредата от слънцето през цялата година.

Защо облаците НЕ блокират UV лъчите напълно

UV радиацията е форма на енергия, която не виждаме, но усещаме като топлина по кожата. Тя е най-силна между 10 и 16 часа лятно време, когато Земята е директно изложена към слънцето. През летните месеци наклонът на Земята допълнително увеличава интензивността на лъчите.

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Според обобщени данни от здравни специалисти, дори при лек облачен ден над 90% от UV лъчите достигат до земната повърхност. Това означава, че изгаряне на плажа, по тротоар или близо до вода и снежни повърхности е напълно възможно и в облачен ден, тези повърхности отразяват и засилват действието на лъчите.

Видове UV лъчи и тяхното въздействие

UVA лъчи : навлизат дълбоко в кожата, причиняват тен, бръчки и допринасят за риска от рак на кожата. Силата им е сравнително постоянна през цялата година.

UVB лъчи : засягат повърхностните слоеве на кожата и са основна причина за слънчево изгаряне. По-силни са от пролет до есен, но действат и през останалите сезони.

UVC лъчи : почти напълно се поглъщат от озоновия слой и не представляват реален риск за здравето.

Кой е изложен на по-голям риск дори в облачен ден

Експерти в областта на дерматологията препоръчват засилена защита при следните групи хора:

Хора със светла кожа и очи

Хора, преживели изгаряния в миналото

Хора, приемащи медикаменти, повишаващи чувствителността към слънце (например антибиотици и контрацептиви)

Хора, употребяващи козметика с ретиноиди или бензоил пероксид

Защо темата засяга всички, независимо от тона на кожата

Според проучване, публикувано в American Journal of Public Health, голяма част от хората с по-тъмен тон на кожата не използват редовно слънцезащита, често с убеждението, че вредата от слънцето не ги засяга. Меланинът осигурява частична защита, но не премахва риска от увреждане на кожата и от рак на кожата.

Симптоми на слънчево изгаряне

Симптомите обикновено се появяват най-силно 24-36 часа след излагане на слънце и отшумяват в рамките на седмица. Сред най-честите признаци са:

зачервяване и подуване

сухота, сърбеж или лющене на кожата

мехури

усещане за топлина и болка при допир

в по-тежки случаи - висока температура и отпадналост

При силни общи симптоми: затруднено дишане, ускорен пулс, обърканост или прилошаване, е необходима спешна медицинска помощ.

Как да се предпазим от UV лъчите в облачен ден

Експертите препоръчват комбинация от защитни мерки, а не разчитане само на един метод:

Слънцезащитен крем с широк спектър (UVA и UVB) и SPF минимум 30, нанесен поне 15 минути преди излизане навън

Облекло , което покрива кожата, за предпочитане с маркировка за UV защита

Слънчеви очила , които намаляват риска от увреждане на очите

Търсене на сянка , особено когато UV индексът е висок

Шапка с широка периферия

Излизане навън в часовете, когато слънцето е най-слабо — рано сутрин или късно следобед

Колко слънцезащитен крем е необходим

Препоръчителната доза за цялото тяло е около 30 мл, приблизително колкото съдържанието на чаша за шот. Кремът трябва да се нанася равномерно по всички открити части, включително ръце, уши и шия, и да се повтаря на всеки два часа при продължителен престой на открито.

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Популярният мит, че облаците ни предпазват от слънчево изгаряне, е напълно погрешен, тъй като до 90% от опасните UV лъчи преминават през тях и увреждат кожата. Вредата от UVA и UVB лъчите засяга всички типове кожа, а симптомите на изгаряне (зачервяване, болка, мехури) често се развиват с закъснение от 24 до 36 часа.

Ефективната превенция изисква целогодишна комбинирана защита чрез широкоспектърен крем със SPF минимум 30, подходящо облекло, шапка и очила.

Летният сезон и силното слънце изискват повишено внимание и отговорност към здравето на нашата кожа. Престоят на плажа или на открито в облачни дни може да бъде измамно комфортен, но невидимата радиация остава активна и опасна.

Не подценявайте сигналите на тялото си — слънчевото изгаряне не е просто временен козметичен дефект, а сериозна травма за организма. Консултирайте се с лекар или дерматолог при всеки притеснителен симптом.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници