Все повече хора търсят естествен слънцезащитен крем, опитвайки се да избегнат част от химическите съставки в стандартните продукти. Интернет е пълен с рецепти с кокосово масло, алое вера и етерични масла, които обещават „натурална“ защита от слънцето. Но могат ли тези смеси действително да предпазят кожата от UV лъчите?

Според експертите от Healthline, създаването на ефективен домашен слънцезащитен продукт е много по-сложно, отколкото изглежда. Причината е, че реалната UV защита изисква активни съставки, които са лабораторно тествани и регулирани.

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Защо слънцезащитата е толкова важна?

Продължителното излагане на слънце без защита не води само до изгаряне. UV лъчите могат да ускорят стареенето на кожата, да причинят пигментни петна и да увеличат риска от рак на кожата.

Според Американската академия по дерматология около 1 на всеки 5 души ще развие форма на рак на кожата през живота си. Именно затова дерматолозите препоръчват използването на широкоспектърен слънцезащитен продукт със SPF 30 или по-висок.

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Какво прави един слънцезащитен крем ефективен?

SPF показва колко добре продуктът предпазва от UVB лъчите, които причиняват слънчеви изгаряния. Но добрата защита трябва да блокира и UVA лъчите, които проникват по-дълбоко в кожата и ускоряват образуването на бръчки.

Според специалистите ефективният слънцезащитен продукт трябва да съдържа активни минерални филтри като:

цинков оксид;

титанов диоксид;

Тези съставки действат като физическа бариера и отразяват UV лъчите от повърхността на кожата.

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Работят ли натуралните масла като SPF?

Много домашни рецепти разчитат на кокосово масло, масло от малинови семки или бадемово масло. Макар някои от тях да имат известни UV свойства, експертите предупреждават, че те не могат да осигурят надеждна и измерима защита.

Това означава, че използването само на натурални масла може да създаде фалшиво усещане за сигурност и да увеличи риска от увреждане на кожата.

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Рецепта за домашен слънцезащитен крем

Ако все пак искате да опитате домашен вариант, специалистите посочват, че рецептите с цинков оксид са по-добър избор.

Необходими съставки:

кокосово масло;

гел от алое вера;

масло от шеа;

цинков оксид на прах.

Сместа се разтопява на слаб огън, охлажда се и накрая се добавя цинковият оксид. Полученият крем трябва да се съхранява на хладно място.

Важно е да знаете, че домашният слънцезащитен крем не е водоустойчив и трябва да се нанася често.

Снимка: Canva

Защо експертите са предпазливи към DIY слънцезащитата?

Основният проблем е, че без лабораторни тестове няма как да знаете какъв SPF осигурява домашният продукт. Според специалистите разработването на ефективна формула изисква години тестове и научна оценка.

Освен това водоустойчивите слънцезащитни продукти съдържат специални стабилизатори, които не могат лесно да бъдат създадени в домашни условия.

Снимка: Canva

Има ли по-безопасна алтернатива?

През последните години все повече компании предлагат минерални слънцезащитни продукти без oxybenzone и parabens. Те се смятат за по-щадящи както за кожата, така и за околната среда.

Според проучване на Националната академия на науките в САЩ от 2022 г., някои химически UV филтри могат да увредят кораловите рифове и морските екосистеми, което засилва интереса към минералните формули.

Домашните рецепти могат да бъдат допълнение към грижата за кожата, но не винаги осигуряват достатъчна защита срещу слънцето.

Ако искате по-безопасен вариант, експертите препоръчват да избирате минерални слънцезащитни продукти с доказан SPF и широкоспектърна защита.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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