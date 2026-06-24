Лятото е тук, а с него и въпросът, който си задават много хора, как да нанесем слънцезащита, за да получим реална защита, а не фалшиво усещане за сигурност?

Изследвания показват, че повечето хора нанасят значително по-малко крем от необходимото, а някои пропускат цели зони от тялото.

В тази статия ще разберете правилните количества, техники за нанасяне на различни части от тялото, най-честите грешки и как да изберете подходящ продукт за себе си и децата си.

Колко слънцезащита всъщност е необходима

Експертите препоръчват едно лесно правило за ориентация: „правилото на чашата за шот" – възрастен човек се нуждае от около 30 мл крем, за да покрие цялото тяло равномерно.

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За лицето, врата и ушите се използва „правилото на двата пръста" – слънцезащитен крем се нанася по дължината на показалеца и средния пръст, за да се осигури достатъчно количество.

За по-точно разпределение по зони, ориентировъчните количества са:

Торс и гръб : около осем „пръста" крем

Всяка ръка : около четири „пръста"

Всяка длан : около един „пръст"

Всеки крак : около шест „пръста"

Всяко стъпало : около два „пръста"

Лице : около две “фаланги” крем

Защо количеството има значение

Според специалисти в областта на дерматологията, ефективността на защитата е пряко свързана с нанесеното количество, а недостатъчното покритие оставя участъци от кожата изложени на UV лъчите, дори когато продуктът е с висок SPF.

Правилно нанасяне на слънцезащита по зони

На лицето

Нанасяйте крема от центъра навън, разпределяйте го внимателно, без да пропускате линията на челюстта и слепоочията.

Обърнете специално внимание на най-изложените участъци - нос, скули и чело.

Не забравяйте често пренебрегваните зони: клепачи и контур на очите, както и ушите (отгоре и отзад).

На тялото

Нанасяйте достатъчно количество крем с кръгови движения, за да покриете кожата равномерно.

Снимка: Canva

Често пропускани зони включват:

Врата и тила

Устните (използвайте балсам с SPF, минимум 30)

Горната част на стъпалата и пръстите

Ръцете, които стареят по-бързо при излагане на слънце

Задната част на коленете

Най-честите грешки при нанасяне на слънцезащита

Експертите посочват няколко повтарящи се грешки, които намаляват ефективността на защитата:

Пропускане на определени зони

Уши, врат, клепачи и устни често остават непокрити, въпреки че са особено чувствителни и податливи на увреждания от слънцето.

Закъсняло нанасяне

Нанасянето на крема едва след началото на излагане на слънце увеличава риска от изгаряне, особено при продукти с органични филтри, на които са необходими 15 до 30 минути, за да се абсорбират напълно.

Пропускане на повторното нанасяне

Дори водоустойчивите формули губят ефективност с времето. Защитата на SPF 30 или SPF 50 обикновено издържа около два часа при нормални условия, след което е нужно ново нанасяне, особено след плуване или изпотяване.

Излагане в най-горещите часове

Дори при правилна защита, продължителното излагане на слънце може да увреди кожата. Препоръчва се ограничаване на времето на пряка слънчева светлина, особено между 12:00 и 16:00 часа, когато рискът е най-висок.

Снимка: Canva

Слоеве грижа: Кога се нанася слънцезащита

Редът на нанасяне на продуктите има значение. При химичен филтър слънцезащитният крем се нанася след хидратиращия крем. При минерален филтър обикновено може да се нанесе върху овлажнителя.

При спрей формули е препоръчително да се пръска обилно до получаване на равномерен блясък и да се разтрива старателно. Спрей не се пръска директно върху лицето: продуктът се впръсква в дланите и след това се нанася ръчно, за да се избегне вдишване.

Деца и чувствителна кожа

Кожата на децата и хората с чувствителна кожа е по-уязвима към UV лъчите поради по-тънка защитна бариера.

Препоръките включват:

Формули без алкохол, подходящи за чувствителна кожа, с успокояващи съставки

Органични филтри, които обикновено се толерират по-добре и не оставят бели следи

Продукти с SPF 50+ и широкоспектърна защита (UVA и UVB)

За деца под 3 години: Избягване на директно излагане на слънце и предпочитане на анти-UV облекло, широкополи шапки и слънчеви очила

Ключови съвети за максимална защита

Изберете продукт с широкоспектърна защита (UVA и UVB), SPF минимум 30, и водоустойчива формула при плуване или активност

Нанасяйте крема около 15 минути преди излизане навън

Проверявайте срока на годност, съставките на слънцезащитните продукти се разпадат с времето

Повтаряйте нанасянето на всеки два часа и веднага след контакт с вода

Как да нанасяте слънцезащита правилно зависи от количеството, момента и техниката на нанасяне.

Правилото на чашата за шот, внимание към често пропуснатите зони и редовното повторно нанасяне са сред основните фактори, които превръщат слънцезащитата от формалност в реална защита срещу слънчеви изгаряния и дългосрочни увреждания на кожата.

Ако забележите признаци на увредена от слънцето кожа, консултация с дерматолог е препоръчителна стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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Източници