15 или повече дни в месеца заради непоносима болка в главата, точно това е реалността за хората с хронична мигрена, едно от най-инвалидизиращите неврологични разстройства в света.

Добрата новина е, че съвременните здравни специалисти разполагат с цял арсенал от немедикаментозни подходи, които могат значително да намалят честотата и интензивността на пристъпите. Разберете повече за метода SEEDS, основните мигренозни тригери и алтернативни решения, подкрепени от научни проучвания.

Хронична мигрена и епизодична: Каква е разликата?

Специалистите разграничават два основни типа чести мигрени:

Високочестотна епизодична мигрена – 10 до 14 дни с главоболие на месец

Хронична мигрена – 15 или повече дни с мигренозна болка месечно

Снимка: iStock

При двата случая лечението обикновено включва два вида медикаменти: профилактични (за предотвратяване на пристъпите) и абортивни (за спиране на вече започнала мигрена).

Но лекарствата сами по себе си не са достатъчни. Според специалистите от Mayo Clinic, изграждането на здравословни навици е ключово за дългосрочния контрол на заболяването.

Методът SEEDS: Вашата ежедневна защита срещу мигрена

Експертите по мигрена са разработили лесен за запомняне метод, наречен SEEDS, който обхваща петте стълба на самогрижата при хронична мигрена.

S – Sleep (Сън): Хигиената на съня като лекарство

Нередовният сън е сред най-честите провокатори на мигренозни пристъпи. Специалистите препоръчват:

Лягане и ставане в едни и същи часове , дори през уикендите

Оптимална продължителност: 7-9 часа за възрастни

Хладна стая (около 18-19°C), тъмнина и тишина

Релаксиращи ритуали преди лягане – топла вана, четене, спокойна музика

E – Exercise (Упражнения): Ендорфините като естествено обезболяващо

Редовната физическа активност стимулира отделянето на ендорфини, естествените болкоуспокояващи хормони на тялото. Освен това упражненията срещу главоболие намаляват стреса, тревожността и подобряват качеството на съня.

Идеалната комбинация включва кардио (ходене, плуване), силови тренировки и йога. Важно е началото да е постепенно, а лекуващият лекар да бъде консултиран предварително.

E – Eating (Хранене): Диетата при мигрена има значение

Пропускането на хранения може рязко да наруши кръвната захар и да провокира пристъп. Специалистите от WebMD препоръчват 5-6 малки хранения дневно и избягване на преработени храни. Сред храните, свързани с мигренозни пристъпи, са:

Снимка: Canva

Изкуственият подсладител аспартам

Шоколад

MSG (монатриев глутамат) в бързото хранене и подправките

Преработени меса с сулфити (бекон, салам)

Алкохол , особено червено вино

Що се отнася до кофеина и главоболието, той е нож с две остриета. Малко количество може да спре пристъп, но прекомерният прием го провокира. Препоръчително е ограничаване до 1-2 чаши кафе дневно и избягване на рязкото спиране.

D – Dehydration (Дехидратация): Пийте вода, преди да е станало късно

Дехидратацията и мигрената са тясно свързани, дори лека липса на течности може да причини силно главоболие. Общата препоръка е около 2 литра вода дневно. Носенето на бутилка с вода навсякъде е просто, но ефективно превантивно средство.

S – Stress (Стрес): Управлението на стреса спасява от мигрена

Между 50% и 70% от хората с мигрена свързват пристъпите си с емоционален стрес, показват данни, цитирани от WebMD. Ефективни техники за управление на стреса включват:

Дълбоко диафрагмено дишане

Медитация и mindfulness

Визуализация на спокойни образи

Редовна физическа активност

Мигренозни тригери: Какво още провокира пристъпите?

Освен изброените в SEEDS, съществуват и други важни мигренозни тригери:

Снимка: Canva

Светлина – носете слънчеви очила навън; избягвайте флуоресцентно осветление

Силни миризми – парфюми, химикали, силни хранителни аромати

Промени в времето – в горещо време стойте на климатик; излизайте сутрин или вечер

Хормонални промени – особено при жените около менструация ; консултирайте се с лекар

Лекарствено индуцирано главоболие – приемът на болкоуспокояващи повече от 10-15 пъти месечно може парадоксално да увеличи мигрените. Около 50% от пациентите с хронична мигрена се подобряват значително след постепенното спиране на свръхупотребяваните медикаменти.

Практичен съвет: Водете дневник на главоболието, като отбелязвате дни с болка, храни, напитки, лекарства, сън и времето. Можете да ползвате тефтер или специализирано мобилно приложение. Така ще разпознаете личните си тригери.

Алтернативни подходи: Мислете извън кутията с хапчетата

Акупунктура при мигрена

Преглед на близо две дузини научни проучвания, цитиран от WebMD, показва, че акупунктурата намалява честотата на мигренозните пристъпи с поне 50% при около 60% от пациентите – резултат, сравним с профилактичните медикаменти. Необходими са поне 6 сесии, за да се усети ефектът.

Хранителни добавки за главоболие

Преди да приемате каквото и да е, консултирайте се с лекар. Доказана ефективност при профилактика на мигрена имат:

Магнезий (400-600 мг/ден) – минералът, свързан с нервната функция

Рибофлавин – витамин В2 (400 мг/ден)

Коензим Q10 (300 мг/ден) – мощен антиоксидант

Студено и топло, класическа домашна терапия

При първи признаци на пристъп поставете студен пакет на врата и челото, докато едновременно потопите ръце и крака в топла вода. Това отвлича кръвта от главата и може да намали болката.

Творчески занимания

Рисуване, плетене, готвене, писане, всяка творческа дейност намалява стреса и дава емоционален изход, който индиректно подпомага превенцията на мигренозните пристъпи.

Хроничната мигрена е сериозно неврологично заболяване, но не е присъда. Методът SEEDS, разпознаването на личните мигренозни тригери, воденето на дневник на главоболието и отвореният диалог с лекаря могат да трансформират качеството на живот.

Дали ще е промяна в диетата, редовен сън, акупунктура или магнезий, индивидуалният подход, изграден съвместно с медицински специалист, е най-надеждният път към по-малко болезнени дни.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

