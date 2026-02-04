Случвало ли ви се е след интензивен емоционален момент и продължителен плач да усетите пулсираща болка в главата? 

Главоболието след плач е изключително разпространено явление, което засяга много хора, но малцина разбират защо точно се случва.

Защо ни боли глава след плач, какви типове главоболие могат да се появят и как можете ефективно да облекчите симптомите?

Защо плачът предизвиква главоболие?

Учените все още не са установили точната връзка между плача и главоболието, но съществуват няколко научно обосновани теории.

Когато плачем, лимбичната система в мозъка, която е отговорна за емоционалното ни състояние, изпраща сигнал към слъзните жлези, разположени точно над клепачите. Този процес обаче не засяга само очите.

Видове главоболиe и как да ги облекчим с натурални средства

Плачът активира множество физиологични реакции:

  • Освобождаване на стресови хормони като кортизол, които могат да причинят различни физически и емоционални реакции в тялото
  • Напрежение в лицевите мускули около очите, челюстта, врата и задната част на главата
  • Повишено налягане в синусите поради натрупване на сълзи и слуз

Тези емоционални и физически процеси често са отговорни за появата на главоболие след епизод на плач.

Основни типове главоболие след плач

1. Тензионно главоболие

Тензионното главоболие е най-често срещаният тип първично главоболие, което не е резултат от друго медицинско състояние.

Когато плачем продължително, лицевите мускули се напрягат непрекъснато. Според медицинските изследвания, това може да доведе до мускулно напрежение в челюстта, врата и задната част на главата.

Характерни симптоми на тензионното главоболие:

  • Болка от двете страни на главата, врата или лицето
  • Усещане за стягане, като че ли главата е стисната в менгеме
  • Чувствителност в засегнатата област, която се влошава при докосване

2. Синузитно главоболие

Връзката между сълзите и главоболието често е свързана със синусите. Когато плачем обилно, сълзите се стичат през малки отвори в ъглите на клепачите, известни като пункта.

Снимка: iStock

Ако човек произвежда много сълзи, тази дренажна система се претоварва и сълзите преливат по бузите му. Някои от тези сълзи могат да се оттичат и в носния му проход.

Вътре в носната кухина се намират синусите – малки кухини, разположени по скулите и челото. Когато сълзите се смесят със слузта в синусите, това създава налягане, което води до главоболие.

Признаци на синузитно главоболие:

  • Болка и налягане в челото, бузите или около очите
  • Чувствителност при докосване в тези зони
  • Влошаване на болката при внезапни движения или навеждане напред

3. Мигрена

Ако плачът е причинен от стрес и чувство на претовареност, това може да предизвика мигренозна атака. Стресът е един от най-честите причини за мигрена – изследванията показват, че 80% от хората с мигрена съобщават за стрес като провокиращ фактор.

Как се лекува мигрена с народна медицина

Освен това, плачът може да активира автономната нервна система, а учените установяват, че мигренозните атаки често се появяват поради нарушения на симпатиковата нервна система.

Симптоми на мигрена:

  • Пулсираща или пронизваща болка, обикновено от едната страна на главата
  • Болка с умерена до силна интензивност, която се влошава при физическа активност
  • Гадене и повръщане
  • Чувствителност към светлина, звуци или миризми

Как да се справим с главоболието след плач

Съществуват няколко ефективни начина за облекчаване на дискомфорта от главоболие след плач:

Снимка: iStock

Общи методи за облекчение:

  • Нежен масаж на главата и врата за намаляване на мускулното напрежение
  • Топли или студени компреси върху засегнатата зона за облекчаване на налягането
  • Почивка в прохладна, тъмна и тиха стая
  • Хидратация – пийте достатъчно вода

При синузитно главоболие:

  • Използване на назален душ за прочистване на синусите 
  • Инхалация на водна пара над купа с топла вода
  • Поддържане на добра хидратация

Медикаментозно лечение:

Преди употреба на каквито и да е лекарства, консултирайте се с лекар. Според медицинските препоръки, някои от опциите включват:

  • Лекарства без рецепта като аспирин, парацетамол или ибупрофен
  • Триптани (по лекарско предписание) за лечение на мигрена
Мигрена с аура или инсулт: Как да разпознаете симптомите?

Превенция на главоболието след плач

Препоръчителни превантивни мерки:

  • Управление на стреса чрез техники за релаксация
  • Поддържане на правилна стойка за намаляване на напрежението във врата и раменете
  • Редовен сън и физическа активност
  • При чести мигрени или тензионни главоболия – лекар може да предпише превантивни медикаменти 

Кога да потърсите лекар

Главоболието обикновено е леко неудобство, но в определени случаи е необходима медицинска консултация.

Потърсете спешна медицинска помощ при:

  • Силна болка, по-интензивна от всяко предишно главоболие
  • Внезапно начало на тежко главоболие
  • Висока температура
  • Повтарящо се повръщане
  • Проблеми с речта, зрението или равновесието

Ако плачете значително по-често от обичайното и се чувствате постоянно претоварени, това може да е признак на психично състояние, изискващо професионална подкрепа.

Лекар може да обсъди ситуацията, за да ви помогне да изберете най-добрия курс на лечение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

