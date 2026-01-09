Очна мигрена: Причини и как да я лекувате

Внезапната загуба на зрение в едното око, придружена от мигащи светлини или слепи петна може да е признак на очна мигрена – рядко, но тревожно състояние, което засяга зрението.

Докато повечето случаи са временни и без сериозни последици, понякога визуалните промени могат да сигнализират за сериозен здравословен проблем, изискващ спешна медицинска помощ.

Научете какво представлява очната мигрена, която наподобява мигрена с аура, как да я разпознаете и кога е необходимо да потърсите лекар.

Какво е очна мигрена?

Очната мигрена (известна също като ретинална мигрена) е рядък тип неврологично състояние, което причинява временни визуални смущения в едното око. Важно е да се отбележи, че проблемът не е в самото око, а в начина, по който мозъкът обработва визуалните сигнали.

Терминът "очна мигрена" често създава объркване, тъй като се използва за описание на две различни състояния:

Мигрена с аура – най-честият тип, при който визуалните промени засягат и двете очи

Ретинална (очна) мигрена – рядко състояние, при което симптомите се проявяват само в едното око

Симптоми на очна мигрена

Визуални симптоми

Според медицинските проучвания, симптомите на очна мигрена обикновено започват внезапно и продължават между 5 и 60 минути. Те включват:

Слепи петна (скотом) – частична или пълна временна загуба на зрение в засегнатото око

Мигащи или трептящи светлини – виждане на блестящи или мъждукащи точки

Зигзагообразни модели – геометрични форми, които се движат в полезрението

Плаващи линии – вълнообразни или змиевидни визуални ефекти

Симптоми на главоболие

След или по време на визуалните промени може да се появи главоболие с характеристики на мигрена:

Умерена до силна пулсираща или тупкаща болка (обикновено зад засегнатото око)

Чувствителност към светлина, шум и миризми

Гадене и повръщане

Загуба на апетит

Умора и изтощение

Бледост и изпотяване

Ако не се лекува, главоболието може да продължи между 4 и 72 часа.

Причини за очна мигрена

Експертите все още изследват точните механизми, но водещите теории включват:

Съдови спазми – временно свиване на кръвоносните съдове в ретината, което намалява кръвния поток към зрителния нерв

Неврално разпространение – вълна от електрическа активност, която се разпространява в мозъка

Генетична предразположеност – около 50% от хората с очна мигрена имат фамилна история на състоянието

Проучванията показват, че генетичните фактори могат да обяснят между 30% и 60% от риска за развитие на мигрена. Научните изследвания са идентифицирали над 180 гена, свързани с различни форми на мигрена.

Кой е в риск да има очна мигрена?

Очната мигрена може да засегне всеки, но определени групи са по-уязвими:

Жените – значително по-често засегнати от мъжете, особено поради хормоналните колебания

Млади възрастни – най-често при хора на възраст между 20 и 40 години

Хора с фамилна история – наличието на близки роднини с мигрена удвоява риска

Деца – възможно е състоянието да се прояви дори при 7-годишна възраст

Роля на хормоните

Хормоналните промени, особено колебанията в нивата на естроген, могат да предизвикат мигрена. Месечният цикъл, бременността, менопаузата, противозачатъчните таблетки и хормоналната заместителна терапия могат да повлияят на честотата на епизодите.

Какво предизвиква атака на очна мигрена?

Разпознаването на личните ви тригери е ключово за превенцията. Честите провокатори включват:

Хранителни фактори

Храни съдържащи нитрати (салами, наденици и др.)

Храни с глутамат натрий (бързо хранене, подправки)

Тирамин (дълго зрели сирена, пушена риба, соеви продукти)

Алкохол (особено червено вино)

Кофеин или рязкото му спиране

Изкуствени подсладители

Начин на живот и околна среда:

Стрес или периоди на релаксация след стрес

Ярка светлина и силни звуци

Силни миризми

Лошо качество на съня

Дехидратация

Ниско ниво на кръвната захар

Тютюнопушене

Високо кръвно налягане

Промени във времето

Практически съвет: Водете дневник на главоболието, в който да записвате храненето, физическата активност, съня и месечния цикъл. Това може значително да помогне за идентифициране на вашите лични тригери.

Мигрена с аура и очна мигрена: Каква е разликата?

Много хора объркват тези две състояния, тъй като и двете засягат зрението:

Мигрена с аура:

Визуалните симптоми засягат и двете очи

Около 9 от 10 души с мигрена с аура изпитват визуални смущения

Продължава обикновено 5-60 минути

Може да включва сензорни симптоми (изтръпване) или речеви затруднения

Очна (ретинална) мигрена:

Визуалните промени засягат само едното око

Много по-рядко състояние

Свързано е с намален кръвоток към ретината

Кога да потърсите спешна медицинска помощ

Макар че повечето случаи на очна мигрена са безобидни, някои визуални промени изискват незабавна медицинска консултация:

Посетете лекар веднага, ако изпитвате:

Визуални промени само в едното око (за първи път)

Симптоми, които продължават по-малко от 5 минути или повече от 60 минути

Визуални смущения без последващо главоболие

Нови видове главоболие или визуални промени

Симптоми, които се появяват след 50-годишна възраст

Нова слабост от едната страна на тялото

Затруднения с речта

Тези признаци могат да сигнализират за по-сериозни състояния като инсулт, откъсване на ретината или други неврологични проблеми, които изискват спешно лечение.

Лечение на очна мигрена

Въпреки че мигренозните атаки обикновено преминават сами, превенцията е ключова. Експертите препоръчват:

Промени в начина на живот:

Избягвайте идентифицираните тригери

Поддържайте редовен график на съня

Пийте достатъчно вода

Управлявайте стреса чрез релаксационни техники

Редовна физическа активност

Медицинско лечение

При чести епизоди лекар може да предпише медикаменти, въпреки че все още се изследва дали те могат да предотвратят риска от трайна загуба на зрение. Трициклични антидепресанти и антиепилептични лекарства са сред разглежданите опции.

Макар и рядко, хората с повтарящи се епизоди на очна мигрена могат да имат повишен риск от трайна загуба на зрение в засегнатото око.

Затова е важно всеки случай на визуални смущения да бъде прегледан от здравен специалист.

