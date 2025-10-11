Тази събота (11 октомври) от 11:30 ч. в „Светът на здравето“ по bTV д-р Неделя Щонова ще насочи вниманието на зрителите към акнето, не просто кожен проблем, а важен сигнал, изследван през науката, която превръща борбата с него в пътуване към цялостно здраве. Дали бъдещето на лечението на акне е в баланса на целия кожен микросвят, там където здравето и красотата започват отвъд видимото.

Един от най-актуалните въпроси в дерматологията е как храната и начинът на живот влияят върху нашата кожа, особено при акне. Истина ли е, че консумацията на сладкиши, шоколад, пържени и мазни храни, подправки и ядки с влошават състоянието на акнето?

Каква диета може да има противовъзпалителен ефект? Заедно с д-р Иван Пеев водещата д-р Неделя Щонова ще разговаря за откритията, иновациите и технологиите, които ни позволяват да потърсим трайни решения на проблемите с акнето.

Предстои и вълнуваща среща с един изключителен човек в Швейцаия. Историята на проф. Андреоли не е просто академична биография, история на човек, който не се предава пред болката, не се отказва пред ограниченията, а съумява да използва всяка трудност, дори диагноза рак, загуба на зрение и на близък, като стъпало за израстване и принос към науката, обществото и бъдещето.

През 2022 г. в Европейския съюз 1,68 млн. души са губят битката със сърдечно-съдовите заболявания. Това е почти една трета от всички смъртни случаи. А в България над 50% от всички смъртни случаи са заради сърцето, нашият верен орган, който тупти и иска любов. Как да добавим 8–11 години повече към живота си с една малка промяна, свързана с най-важния орган, ще разберем в неделя от 11:30 ч. по bTV.

„Светът на здравето“ ще срещне зрителите с проф. Кирил Карамфилов, водещ експерт по кардиология, който ще разкрие можем ли не просто да удължим живота, а да удължим здравето на сърцето и как то определя дълголетието ни?

Как да постигнем дълголетие ще говорим и с д-р Али Феник, експерт в поведенческите науки, технологиите и двигател на идеи за по-добро разбиране на човешките взаимоотношения. Д-р Феник е основател и генерален директор на Център за приложна бихевиорална наука и технологии. В продължение на над 20 години изучава ума, поведението и механизмите, които движат социалните и лични взаимоотношения.

