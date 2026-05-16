Може ли тънък филм от копринен протеин да промени бъдещето на неврохирургията?

Според ново проучване, публикувано в Regenerative Biomaterials (Oxford Academic), отговорът е обнадеждаващ. Екип от Политехническия университет в Мадрид (UPM) разработва иновативна лепенка, която обещава да трансформира възстановяването след инсулт, без да навлиза навътре в мозъчната тъкан.

Тесният прозорец за лечение

Инсултът остава една от водещите причини за смърт и трайна инвалидизация при възрастните в световен мащаб, по данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Повечето пациенти не успяват да получат своевременно тромболитна терапия или хирургично отстраняване на тромба.

Дори тези, които бъдат лекувани навреме, често остават с трайна загуба на мозъчна тъкан. Възстановяването тогава зависи изцяло от способността на мозъка да се самовъзстановява.

Какво е SDF-1α и защо е важен?

Протеинът SDF-1α е един от най-ефективните сигнали за бедствие, които тялото изпраща след травма. Той „привлича" възстановителни клетки към увредената тъкан. Проблемът е, че:

Този протеин се разгражда за по-малко от 24 часа

Прозорецът, в който мозъкът е най-възприемчив към лечение, е значително по-дълъг

Това е една от причините клетъчните терапии за инсулт да срещат трудности

Копринен фиброин: Древен материал, ново приложение

Д-р Даниел Гонзалез-Нието и неговият екип в UPM подхождат към проблема от различен ъгъл. Вместо повтарящи се инжекции с пресен протеин, те създадоха носител, който го задържа и освобождава бавно.

Фиброинът от копринена буба е протеин, който вече се използва в хирургичните конци, защото:

Тялото го толерира отлично

Разгражда се бавно и без значимо възпаление

Може да бъде моделиран в свръхтънки филми

Изследователите разтворили коприната в солен разтвор, филтрирали я и отляли филми с различни концентрации. След час в овлажнена камера, протеинът се пренаредил в по-плътна, водоустойчива структура. При 2% концентрация филмът задържал SDF-1α най-добре и освобождавал измерими количества в продължение на седем дни.

Как работи „поканата за клетки"

В лабораторни условия освободеният протеин запазвал своята функция. Стволовите клетки за инсулт мигрирали към него точно както към прясно приготвен протеин. Това доказва, че коприната не просто складира сигнала – тя го запазва биологично активен.

Тестове върху мозъци при мишки

Екипът имплантира лепенката в опитни животни и инжектирал маркирани клетки в striatum (по-дълбока мозъчна област):

След 1 ден: клетките били скупчени около мястото на инжектиране

След 1 седмица: клетките се разтегнали и се насочили нагоре към коприната

При животните без сигнал , клетките се разпръснали безцелно

Какви са резултатите при модел на инсулт?

При предизвикан кортикален инсулт, учените проследили електричния отговор на мозъка в продължение на 15 дни:

Нелекуваните мишки показали постепенно отслабване на сигнала

Обикновената коприна имала минимален ефект

Само лепенката, заредена със SDF-1α , върнала възстановяването близо до нивото на здравите контроли

Зоната на инфаркта (мъртвата тъкан) била значително по-малка при животните с активна лепенка. Това показва не просто намален връх на увреждане, а реална регенерация на мозъка след инсулт и подобрена неоваскуларизация на мозъка.

Защо стратегията „отвън навътре" е революционна?

Повечето терапии за инсулт се опитват да доставят нещо НАВЪТРЕ в мозъка – лекарство, клетки или генен носител. Това винаги се сблъсква със същата пречка, кръвно-мозъчната бариера. Този плътен филтър не пропуска повечето големи молекули.

Силковият подход обръща логиката:

Пластирът се поставя върху мозъчната кора

Протеинът се освобождава надолу

Собствените клетки на тялото правят движението

Не е нужна допълнителна операция за отстраняване – коприната се разгражда сама

Това превръща метода в обещаващ кандидат за минимално инвазивно лечение на инсулт и други мозъчни травми.

Какво следва?

Неврохирурзите вече извършват частично премахване на части от черепа, за да облекчат натиска след тежки инсулти. Поставянето на тънък филм върху кората по време на такава операция не е голяма стъпка от настоящата практика.

„Описаната терапевтична стратегия показва голям потенциал за лечение на инсулт и други остри мозъчни увреждания, като травматични мозъчни травми," пишат González-Nieto и колегите му.

Това проучване представлява една от най-интригуващите иновации в неврохирургията 2026. Клиничните изпитвания при хора са все още години напред, но въпросът, който науката може да зададе сега, се промени – не дали клетъчното сигнализиране може да се поддържа в живия мозък, а колко дълго и с какъв ефект.

Копринената лепенка със SDF-1α предлага напълно нов подход към възстановяването след инсулт: не нахлуване в мозъка, а нежно стимулиране отвън. Основните изводи са:

Естествен материал – фиброинът от копринена буба е безопасен и биоразградим

Дълготрайно действие – освобождава ключовия протеин до 7 дни

Доказан ефект – намалява зоната на увреждане и подобрява електричната функция на мозъка

Бъдеще – потенциал за лечение и на травматични мозъчни увреждания

Тази технология все още е в експериментален стадий, но отваря нов път за милионите хора, засегнати от инсулт всяка година.

