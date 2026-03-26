Водещи български кардиолози, ендокринолози и фармаколози привличат вниманието към една от най-сериозните здравни кризи в страната, недостатъчното придържане към лечението при сърдечно-съдови заболявания.

Събитието съвпада със Световния ден на придържането към лечението (27 март), който за първи път се отбелязва глобално по инициатива на Световната сърдечна федерация и 14 партньорски организации.

България е лидер по сърдечна смъртност в Европа

7% от всички смъртни случаи в България през 2024 г. се дължат на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), приблизително два пъти повече от онкологичните заболявания. През 2022 г. България е регистрирала най-високата стандартизирана смъртност от болести на кръвообращението в ЕС, около 6.3 пъти по-висока от тази във Франция.

Снимка: Canva

Според профил на Световната здравна организация за България, 45% от възрастните между 30 и 79 години (около 2.4 млн. души) живеят с високо кръвно налягане. Въпреки това, едва 18% от тях са постигнали контрол на кръвното си. За достигане на целта от 50% контролирани пациенти са необходими още 621 000 ефективно лекувани българки и българи.

Всеки втори пациент с неконтролирана хипертония

Данните от последното национално измерване на кръвното налягане (МММ'23) очертават тревожна картина:

82.1% от изследваните са с установена хипертония

51.1% от участниците имат нелекувана или неадекватно лекувана хипертония – всеки втори пациент

Високото систолно налягане остава водещ модифицируем риск за загубени години живот в нашия регион, показват данни от Global Burden of Disease Study 2023.

Световен ден на придържането към лечението: Защо е критично

Световната здравна организация предупреждава, че в страните с високи доходи повече от половината пациенти с хронични заболявания не следват предписаните им лечения. В страните с ниски доходи процентът е още по-висок.

Снимка: Canva

Рисковете от пропуснати дози:

Прогресия на заболяването: Непоследователният прием на лекарства при хипертония, диабет или епилепсия може да доведе до инсулт, гърчове или увреждане на органи.

Загуба на терапевтична ефикасност: Прекъсването и рестартирането на антибиотици може да допринесе за резистентност към антибиотици, правейки бъдещото лечение по-малко ефективно.

Симптоми на абстиненция: Внезапното спиране на медикаменти, особено тези, засягащи централната нервна система (антидепресанти, опиоиди), може да предизвика агитация, мигрени и безпокойство.

Сърдечни усложнения: Спирането на сърдечни медикаменти може да доведе до инфаркт или опасно високо кръвно налягане.

Придържането към терапията намалява смъртността с 21%

Според данни на Световната сърдечна федерация и Global Heart Hub, редовното спазване на медицинския план намалява риска от смърт с 21%. Пациент се счита за "неспазващ лечението", ако следва по-малко от 80% от предписания режим.

Кампанията насърчава пациентите да станат активни участници в грижата за собственото си здраве, като подчертава, че контролът над здравето чрез медикаменти и промени в начина на живот е въпрос на живот и смърт.

Призив за Национален кардиологичен план

Участниците в събитието на 26 март, сред които проф. Кирил Карамфилов (председател на Дружеството на кардиолозите в България), проф. Иван Груев (избран председател на ДКБ за 2026-2028), проф. Арман Постаджиян (председател на Българската лига по хипертония) и чл.-кор. проф. Георги Момеков (декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София) – отправят призив за изграждане на Национален кардиологичен план.

Снимка: Canva

Ключови цели на плана:

Масов и ранен скрининг на целеви възрастови групи

Опростяване на терапията чрез фиксирани комбинации и "полипил"

Ранни и чести контролни прегледи след диагнозата

Повишаване на информираността за важността на придържането към медикаментите

Ясно институционално ангажиране с измерими индикатори

Превенцията и качеството на живот

Експертите подчертават, че превенцията на усложненията при сърдечно-съдови заболявания е пряко свързана с последователното придържане към терапията. Пациентската осведоменост и подкрепата от здравни специалисти са ключови за преодоляване на бариери като забравяне на дози или неразбиране на ползите от лечението.

Редовният контрол на кръвното налягане, управлението на диабета и спазването на медицинския план не само подобряват здравните резултати, но и значително повишават качеството на живот на пациентите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------