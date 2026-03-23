Възстановяването на кожата след травма е сложен процес, който често завършва с образуване на белези.

Какви са механизмите зад този процес и какви са съвременните подходи за лечение обяснява д-р Паула Лозанова в „Подкаст за здраве“.

Какво представляват белезите?

Белезите са естествен резултат от възстановителните процеси в кожата след нараняване. При увреждане организмът активира механизми за регенерация, при които се образува съединителна тъкан, богата на колаген. Тази новообразувана тъкан се различава от нормалната кожа по структура и еластичност, което води до промени в цвета и текстурата.

Според различни клинични наблюдения, до 90% от хората развиват някаква форма на белег през живота си, като тежестта зависи от дълбочината на увреждането и индивидуалния оздравителен отговор.

„Те могат да бъдат различни видове. Най-често атрофични белези възникват например от възпалителни състояния на кожата или от акне“, коментира д-р Паула Лозанова.

Атрофичните белези са хлътнали и често се асоциират с акне. Съвременните терапии се насочват към стимулиране на регенерацията на кожата, включително чрез иновативни методи.

„Ние много работим в нашата практика със стволови клетки. Можем да вземем от мастна тъкан или от венозна кръв, собствени на пациента, да се преработят по определен начин, да преживеят в тъканите веднъж върнати и да осъществят тази така важна регенерация на кожата и на тъканите“, обяснява специалистът.

Каква е разликата между хипертрофични белези и келоиди?

Друг често срещан тип са хипертрофичните белези, които се характеризират с прекомерен растеж на тъкан в рамките на първоначалната рана.

„Това са белези, които имат малко по-агресивен ход след като е настъпила травмата“, казва д-р Лозанова.

Те могат да се увеличат значително и често изискват комбиниран терапевтичен подход, особено при деца. Според експерта, стандартните локални терапии невинаги са достатъчни.

„Класическите методи като мазане или топикална терапия много често не са достатъчни и ета защо лазерните процедури при дечица, когато са съобразени в тази концепция, са първото нещо, което бихме избрали в комбинация с консервативното лечение“, обяснява тя.

Келоидите представляват по-тежка форма на белези, при които процесът на зарастване излиза извън контрол. Те нарастват извън границите на първоначалната рана и могат да продължат да се увеличават с времето.

„Келоидите са големи, надигнати белези, които нарушават нормалната функция на даден орган“, казва д-р Лозанова.

Кои са съвременни методи за лечение на белези

Лечението на белези включва различни подходи, в зависимост от вида и тежестта им. Все по-широко приложение намират лазерните терапии, които подобряват текстурата и цвета на кожата. В по-тежки случаи се прилагат хирургични интервенции.

„Когато имаме такива неприятни дефекти може да се наложи да направят не само оперативни неща. Това е само първата стъпка“, подчертава специалистът.

Дългосрочният резултат зависи не само от медицинската намеса, но и от последващата грижа. Проследяването, правилната домашна терапия и активното участие на пациента са ключови за оптимален изход.

