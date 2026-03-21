На 21 март, отбелязваме Световния ден на хората със синдром на Даун по нов начин. През погледа на едно семейство.

Ще ви разкажем история, в което спортът е като генетичен код. Баща борец,Васил Петков, вицесветовен шампион по класическа борба. Майка, Кристина Петкова, вдъхновител, лекоатлет, човек на желязната дисциплина, която всяка сутрин става в 5 и тича по 10 километра.

И голямото вдъхновение в тази история – техният син Слав Петков, председател на Федерацията по адаптирана физическа активност, която развива спортни програми за хора с интелектуални затруднения.

Как физическата активност се превръща в неделима част от пътя на семейството?

„Ако не спортуваме, все едно не живеем“, категорична Кристина Петкова. По думите ѝ спортът е въпрос на постоянство.

„Това е начин на живот. Аз така съм започнал, така съм израснал“, допълва думите на своята майка Слав Петков. Горд е, че прохожда между стените на спортната зала и с радост си припомня миговете от детството, прекарани там.

Така съвсем закономерно той се превръща в отдаден спортист. Но освен това той обича да споделя опита и уменията си.

„Когато видя пълно дете веднага ми хрумва, че това дете трябва да тренира. Първо трябва да се разговаря с родителите, сред това да му се направи индивидуална програма, по която то да работи“, казва Слав Петков.

„Ако бях вълшебник първото и най-важното нещо – щях да вложа в тяхното ДНК дисциплината. Имаш ли дисциплина, можеш да постигнеш всичко“, категоричен е той.

Не по-малко важна е и работата с психиката. Треньорът трябва да успее да мотивира детето да тренира и да бъде активно и да го поощрява при постигане на заложените резултати.

Как тренират децата със синдром на Даун?

„Търпят страхотно развитие, когато дойдат тук. Те се развиват. За тях е наказание, ако не ги пуснат да дойдат тук“, споделя бащата на Слав Петков.

Той се самоопределя като строг и взискателен. Причината? „От нещо неизпълнено както трябва може да последва много жестока контузия“, казва Васил Петков. Това може да е особено опасно за по-големите деца.

Освен физическото развитие, тренировките имат и огромен социален ефект – децата се учат на работа в екип, на търпение и синхрон със съотборниците си.

