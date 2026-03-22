На 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Нови изследвания показват нещо изненадващо – понякога това, което наричаме стрес, всъщност може да бъде лека дехидратация.

Дори 1-2% спад в телесната вода вече променя работата на мозъка:

Повишава кортизола

Засилва усещането за напрежение

Влошава концентрацията

Причината? Мозъкът е съставен от около 75% вода. Затова понякога гладът, умората или раздразнението всъщност са жажда, която сме пропуснали да чуем. Невробиолозите описват и механизма – мозъкът възприема дехидратацията като сигнал за стрес и активира хормоналната алармена система.

В Световния ден на водата напомняме, че тя е и важен фактор за здравето на уринарната система. И тук идва тема, която засяга милиони хора. Едно от най-често срещаните състояния е циститът – инфекция на пикочните пътища, която може сериозно да наруши ежедневието.

В студиото на „Светът на здравето“ е проф. д-р Мила Любомирова. Тя е нефролог, преподавател в Медицински университет – София и ръководител на Отделението по нефрология към Втора клиника по вътрешни болести в УМБАЛ „Св. Анна“.

Каква е причината за развитието на цистит?

Циститът е възпаление на пикочния мехур, най-често причинено от бактериална инфекция.

Симптомите включват често и болезнено уриниране, спешност за уриниране и понякога болка в долната част на корема. В повечето случаи циститът се причинява от бактерии, които нормално обитават червата, като Escherichia coli, които проникват в уринарния тракт.

Ако се диагностицира навреме, обикновено се лекува успешно с кратък курс антибиотик и достатъчен прием на течности, което помага за изчистването на бактериите и намаляване на възпалението.

„Това е въпрос на лична хигиена. Страдат и хора, които имат нередовни черва, обстипация, бактериален свръхрастеж“, коментира в студиото на „Светът на здравето“ някои от по-честите причини за развитие на цистит проф. Мила Любомирова. Запекът също може да е причина развитие на неприятното състояние.

„Всяка операция, свързана с поне 6 часа реанимационни грижи и катетеризиране крие риск“, коментира друг водещ рисков фактор тя – вътреболничните инфекции.

Циститът е по-често срещан при жените главно по анатомични причини. Женският пикочен канал е значително по-къс от мъжкия, което улеснява бактериите да достигнат до пикочния мехур и да предизвикат инфекция.

Освен това близостта на уретрата до ануса увеличава риска от проникване на бактерии като Escherichia coli. Хормоналните промени и някои ежедневни фактори, като използването на определени контрацептиви или неподходяща хигиена, също могат да увеличат вероятността от развитие на цистит при жените.

„Тригерът при младите момичета и жени най-често са половите контакти, защото за съжаление една немалка част от пациентите остават носители на бактериите“, коментира проф. Любомирова.

Как можем да намалим риска за развитие на цистит?

„Трябва да има една изключително прецизна лична хигиена преди и след сексуален контакт“, казва специалистът.

Това включва измиване на интимните зони с вода и нежни почистващи продукти, без препарати, които са алергизиращи и нарушават естествената микробна среда, изтриване в посока от предната към задната част, както и редовно уриниране след интимна близост.

Тези мерки помагат за отстраняване на бактерии, които могат да попаднат в пикочния тракт и да предизвикат инфекция, като по този начин намаляват вероятността от цистит.

„Добре е жените, които страдат, да използват по-скоро билкови препарати, но те имат ефект при определени бактерии“, коментира проф. Мила Любомирова. Важна е и добрата хидратация. Тя се изразява в редовен прием на течности на равни интервали през деня.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова – всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV.