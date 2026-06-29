Затлъстяването се очертава като една от най-сериозните предотвратими заплахи за сърцето.

Според нов анализ на британската организация British Heart Foundation (BHF) до 2035 г. около 170 000 души в Англия могат да загубят живота си заради сърдечно-съдови заболявания, свързани с наднорменото тегло. Това означава приблизително 45 смъртни случая всеки ден през следващото десетилетие, ако настоящите тенденции не се променят.

Какво показва проучването на British Heart Foundation

Анализът, базиран на данни от мащабното изследване Global Burden of Disease, разкрива тревожна картина:

Снимка: Freepik

През 2023 г. в Англия са регистрирани 16 156 смъртни случая от сърдечносъдови заболявания, дължащи се на висок индекс на телесна маса (ИТМ) , около 28 на всеки 100 000 души, показател за нивото на кардиоваскуларна смъртност .

Приблизително един от всеки девет смъртни случая от сърдечни и съдови болести в страната всяка година се свързва с наднормено тегло и затлъстяване.

В световен мащаб се очаква над половината от възрастните и една трета от децата и младежите да са с наднормено тегло или затлъстяване до 2050 г.

Тези цифри подчертават мащаба на това, което експертите все по-често наричат епидемия от затлъстяване.

Регионални разлики

Макар проблемът да е национален, статистиката за затлъстяването в Англия варира по региони. Североизточна Англия има най-висок дял на възрастни със затлъстяване, над една трета (36%), следвана от Уест Мидландс (34%). Лондон отчита най-нисък дял, малко над една пета (21%).

Защо затлъстяването уврежда сърцето

Наднорменото тегло е сред основните рискови фактори за инфаркт и инсулт. Излишните килограми могат да доведат до мастни натрупвания в артериите, които стесняват кръвоносните съдове и нарушават артериалната проходимост. Това ограничаване на кръвния поток повишава риска от инфаркт и инсулт.

Именно затова превенцията на сърдечни болести е тясно свързана с поддържането на здравословно тегло, както при възрастни, така и при деца.

Тези смъртни случаи не са неизбежни

Д-р Шармейн Грифитс, изпълнителен директор на BHF, предупреждава, че Обединеното кралство рискува да „затъне още по-дълбоко" в епидемия със сериозни последици за десетилетия напред. Според нея смелите действия на правителството сега биха могли да предотвратят хиляди преждевременни смъртни случаи.

Катрин Дженър от Obesity Health Alliance също настоява за решителни мерки. Тя призовава за ясни цели пред хранителния бизнес, които да насърчат предлагането на по-здравословни продукти и да намалят диетичните заболявания сред населението.

От британското Министерство на здравеопазването заявяват, че работят по проблема чрез по-широк достъп до лекарства за отслабване, изисквания към големите компании да отчитат здравословността на храните, както и ранна диагностика на сърдечните заболявания.

Снимка: Unsplash

Какво означава това за пациентите

Макар данните да се отнасят за Англия, посланието е универсално. Затлъстяването при възрастни и деца остава сред водещите хронични здравословни проблеми в целия свят и е сред основните предотвратими заболявания.

Експертите подчертават, че здравословната хранителна политика, ранната диагностика и личните навици играят ключова роля в превенцията.

Анализът на BHF е ясно напомняне, че сърдечносъдовата смъртност, свързана със затлъстяването, не е предопределена съдба. Комбинацията от държавна здравна политика, превенция и информирани лични избори може да спаси хиляди животи. Затлъстяването е предотвратимо, а с него и голяма част от свързаните сърдечни болести.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници