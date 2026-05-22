Ново изследване, публикувано в престижното списание Nature, разкрива, че затлъстяването причинява мащабни увреждания в множество органи едновременно, включително в нервната система, което досега е оставало до голяма степен незабелязано.

Зад изследването стоят учени от Helmholtz Munich и Университета Лудвиг Максимилиан (LMU) в Мюнхен.

MouseMapper: AI инструментът, който вижда цялото тяло наведнъж

Досега учените са изследват болестните промени орган по орган бавен и непълен процес. Новият AI атлас на тялото, наречен MouseMapper, променя това изцяло.

Системата изгражда детайлна триизмерна карта на целия организъм, като едновременно идентифицира:

31 вида органи и тъкани

нервни структури

имунни клетки в десетки милиони точки

За да постигнат това, изследователите маркират нервите и имунните клетки с флуоресцентни маркери, след което правят телата на мишките оптично прозрачни чрез специални техники. Специална светлинна микроскопия е произвела 3D сканирания с висока разделителна способност, а AI алгоритъмът анализира изображенията автоматично.

Хроничното възпаление при затлъстяване е по-широко, отколкото се смята

Изследователите тестват системата върху мишки, хранени с високомаслена диета, при които се развива метаболитни промени, сходни с човешкото затлъстяване. Резултатите показват хронично възпаление и тъканни увреждания в мазнините, черния дроб и мускулите, потвърждение на това, което науката вече подозира.

Но най-неочакваното откритие е свързано с нервната система.

Тригеминалният нерв и наднорменото тегло: нова, тревожна връзка

Според проучването, публикувано в Nature, при затлъстелите мишки е установено значително увреждане на тригеминалния нерв, контролиращ усещанията в лицето. Животните имат по-малко нервни разклонения и окончания, а поведенческите тестове потвърждават намален отговор на допир и стимулация.

„Открихме структурни промени в тригеминалния нерв, каквито не сме очаквали да намерим," споделят от екипа на Helmholtz Munich.

Когато учените анализират човешки тъканни проби от хора с наднормено тегло, откриват сходни молекулярни промени в тригеминалния ганглий. Това предполага, че увреждането на нервната система при затлъстяване при мишките може да се среща и при хората.

Дигитални близнаци в медицината

Изследователите смятат, че AI атласът на тялото може да трансформира начина, по който се изучават комплексни заболявания. В бъдеще технологията би позволила създаването на „дигитални близнаци" на организми, виртуални модели, върху които може да се симулира развитието на болести и да се тестват лечения, преди да се стигне до реални експерименти.

Това би могло значително да ускори откриването на нови лекарства и да намали нуждата от опити с животни, две от големите цели на съвременната медицина.

Затлъстяването вреди на далеч повече от черния дроб и сърцето. Новото изследване за пръв път показва, че болестта уврежда цялото тяло системно, включително нервите, отговорни за лицевата чувствителност. Ако тези находки се потвърдят в по-мащабни проучвания при хора, това може коренно да промени разбирането ни за рисковете от наднормено тегло и да отвори нови пътища за лечение.

