Стресиращ ден, нямате време за готвене и посягате към чипса или шоколада? Изглежда безобидна слабост, но научно проучване установява, че само 5 дни прекомерна консумация на ултрапреработени храни са достатъчни, за да променят начина, по който мозъкът ви реагира на инсулин, ефект, който досега се свързваше единствено със затлъстяването. Тези промени не изчезват веднага, дори след връщане към здравословен режим.

Какво показва новото изследване?

Според проучване, публикувано в авторитетното научно списание Nature Metabolism и проведено от екип под ръководството на проф. Стефани Кулман от Университета в Тюбинген (Германия), мозъкът реагира на нездравословната храна много по-бързо и по-сериозно, отколкото се предполагаше досега.

В рамките на експеримента здрави доброволци консумират допълнителни 1500 калории на ден под формата на:

шоколадови десерти;

чипс и солени снаксове;

други ултрапреработени продукти.

Само 5 дни по-късно резултатите били поразителни.

Мозъкът „забравя" как да реагира на инсулин

В нормални условия инсулинът играе ключова роля, не само регулира кръвната захар, но и подсказва на мозъка кога да спрем да ядем. При т.нар. мозъчна инсулинова резистентност обаче този сигнал отслабва или изчезва напълно.

„След само 5 дни прекомерна консумация на нездравословна храна, инсулиновата чувствителност в мозъка на участниците драстично спадна – симптом, който досега виждахме главно при хора със затлъстяване," обяснява проф. Кулман.

Още по-обезпокоително: седмица след връщането към нормално хранене мозъчните скенери (MRI) продължавали да показват намалена инсулинова чувствителност.

Какво се промени за тези 5 дни:

Драстичен спад на мозъчната инсулинова чувствителност

Значително увеличение на мазнините в черния дроб

Промени, които не изчезват за поне една седмица

Тегло, без съществено покачване (засега)

Защо това е важно за всеки?

Не е нужно да напълнеете, за да започне тялото ви да се държи като при затлъстяване. Мозъкът реагира преди кантара и това може да обясни защо толкова много хора изпитват силни хранителни желания, преди още да са качили килограм.

Хората с мозъчна инсулинова резистентност обикновено:

изпитват по-силни апетити и крайвинги за сладко и солено;

натрупват повече мазнини в коремната област ;

имат по-висок риск от диабет тип 2 в дългосрочен план;

по-трудно усещат ситост след хранене.

Може ли този ефект да се обърне?

Според предишни проучвания, цитирани в изследването, редовната физическа активност може да възстанови инсулиновата чувствителност на мозъка при хора с наднормено тегло. Логично е да се предположи, че същото важи и за хора с нормално тегло.

Какво съветват експертите:

Ограничете ултрапреработените храни , дори краткосрочната им прекомерна консумация има последствия.

Включете редовна физическа активност в седмицата си.

Пийте достатъчно вода и поддържайте балансиран хранителен режим.

Не разчитайте само на BMI, измерването на телесните мазнини е по-точен показател за здравето.

Затлъстяването вече не може да се разглежда само като въпрос на „малко воля" или „лош избор". Проучването показва, че мозъкът се адаптира към лошото хранене изключително бързо, често преди да забележим каквото и да било на везната.

Само 5 дни прекомерна консумация на ултрапреработени храни могат да започнат верижна реакция, която да направи отслабването в бъдеще много по-трудно. Малките ежедневни избори имат по-голямо значение, отколкото си мислим.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

