Дори след успешно отслабване, тялото може да продължи да „помни" предишните излишни килограми години наред.

Ново мащабно проучване установява, че т.нар. имунна памет за затлъстяването, трайни промени в имунните клетки, може да поддържа повишен риск от сериозни заболявания до десетилетие след постигането на здравословно тегло. Открийте какво показват най-новите данни и защо поддържането на теглото е истинският ключ към здравето.

Какво откриват учените?

Според проучване, публикувано в авторитетното научно списание EMBO Reports, международен екип изследователи проследява как затлъстяването оставя следи върху имунната система, които не изчезват веднага след отслабване.

Снимка: OpenAI

Анализирани са имунни клетки от:

хора с наднормено тегло, които са сваляли килограми чрез тренировки 4 пъти седмично в продължение на 10 седмици ;

пациенти, лекувани със семаглутид за отслабване;

хора със синдром на Алстрьом (рядко генетично заболяване, свързано с детско затлъстяване);

мишки на високомаслена диета;

здрави контролни групи.

Резултатите са категорични, че помощните Т-клетки запазват молекулярен запис на предишното метаболитно състояние.

Как имунните клетки „помнят" затлъстяването?

Механизмът се нарича ДНК метилиране, естествен биологичен процес, при който към ДНК се прикрепят метилни групи, променяйки активността на гените, без да променят самата генетична последователност. Това са епигенетични промени, които могат да се задържат години наред.

Снимка: Canva

Според авторите, тази клетъчна памет влияе върху две ключови функции:

Автофагия , процесът на изчистване и рециклиране на клетъчни отпадъци;

Имунно стареене (senescence) , ускореното остаряване на имунните клетки.

Резултатът е състояние на хронично възпаление в организма, което може да се запази с години.

Защо това е важно за здравето ви?

„Краткосрочното отслабване може да не намали веднага риска от някои заболявания, свързани със затлъстяването, включително диабет тип 2 и определени видове рак," обяснява водещият автор проф. Клаудио Мауро, имунолог от Университета в Бирмингам.

Снимка: Canva

Изследването подсказва, че рискът от йо-йо ефект не е само въпрос на воля, а дълбоко вкоренен в биологията. Учените смятат, че поддържането на теглото в продължение на 5 до 10 години е необходимо, за да изчезне напълно „паметта" на Т-клетките.

Има ли надежда за по-бързо „изтриване" на тази памет?

Учените виждат и потенциални решения. Според проф. Мауро, някои съществуващи лекарства, като SGLT2 инхибиторите (използвани при диабет), могат в бъдеще да се пренасочат за намаляване на възпалението и премахване на стареещите имунни клетки.

„Нашите открития показват, че имунната система пази молекулярен запис на минали метаболитни експозиции, което има значение за дългосрочния риск от заболявания и възстановяването," подчертава проф. Белинда Неджай от Кралския университет в Лондон.

Проучването потвърждава, че здравето на мастните клетки и имунитета е дългосрочна инвестиция. Имунната памет за затлъстяването не е оправдание, а напомняне колко важно е устойчивото поддържане на теглото, не диети с бърз ефект, а постоянство в продължение на години.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------

Източници