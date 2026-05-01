Натрупването на мазнини в коремната област е сред най-често обсъжданите теми, когато става въпрос за тегло и здраве. Специалистите подчертават, че наличието на определено количество телесни мазнини е физиологично необходимо. Проблем възниква при повишени нива на т.нар. висцерални мазнини, които се натрупват около вътрешните органи и се свързват с по-висок риск от редица хронични заболявания.

Какви са реалните здравни последици и кои стратегии са ефективни за контрол на този тип мазнини?

Мазнините в коремната област – кога са нормални?

Наличието на мазнини в областта на корема е физиологично нормално и се наблюдава при хора с различно телесно тегло. Според експерти по хранене и физическа активност, лекото оформяне на гънки в тази зона е естествено, особено при седнало положение, когато тялото се сгъва и коремната стена се компресира. Подобни промени във формата могат да се забележат дори при хора с нисък процент телесни мазнини, например при навеждане или свиване на торса.

Специалистите подчертават, че мастната тъкан не е само естетичен фактор, а изпълнява важни функции в организма. Тя участва в енергийния баланс, има роля в хормоналната регулация и осигурява защита на вътрешните органи. Поради това стремежът към напълно плосък корем, независимо от телесната композиция или нивото на физическа активност, често не отразява физиологичната реалност и може да създаде нереалистични очаквания.

Какво причинява натрупването на коремна мазнина?

Не всички хора натрупват еднакво количество мазнини около талията. Науката посочва няколко основни фактора:

1. Генетика

Според проучване, публикувано в научната литература и цитирано от специалистите на VeryWell Fit, генетиката обяснява около 60% от склонността на даден човек да натрупва мазнини в коремната област. Гените определят и дали тази мазнина ще е по-дълбоко (висцерална мазнина) или по-близо до кожата (подкожна мазнина).

2. По-висок процент телесни мазнини

Ако общият процент телесни мазнини е по-висок, голяма вероятност е тези мазнини да се натрупват именно около корема. В резултат коремните гънки стават видими не само при седене, но и при изправено положение.

3. Лоша стойка

Навеждането напред и прегърбената стойка водят до механично притискане на коремната област, подобно на ефекта при седене. В резултат кожните гънки в тази зона могат да изглеждат по-изразени, без това непременно да отразява увеличено количество мастна тъкан.

Здравни рискове от прекомерна коремна мазнина

Умереното количество коремна мазнина е нормално и необходимо. Проблемът възниква, когато мазнините, особено висцералните, се натрупват в излишък. Според здравни организации хората с повишена коремна обиколка са изложени на по-висок риск от:

Инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2;

Сърдечно-съдови заболявания;

Повишено артериално налягане;

Нарушен глюкозен толеранс;

Висок холестерол.

Наличието на подобни рискови фактори не означава задължително развитие на заболяване, но е основание за по-внимателно проследяване на здравословното състояние и, при необходимост, консултация със специалист.

Как да измерите висцералната мазнина у дома?

Двата основни метода, препоръчвани от специалистите, могат лесно да бъдат приложени у дома, и двата се извършват в изправено положение:

Обиколка на талията

Обиколката на талията е утвърден показател за оценка на кардиометаболитния риск. Тя се измерва с шивашки метър в средата между най-долното ребро и горната част на тазовата кост. Според водещи здравни организации, стойности над 88 см при жените и над 102 см при мъжете се свързват с повишен риск за здравето.

Съотношение талия-ханш

Разделете обиколката на талията на обиколката на ханша. Стойност над 0.85 при жени и над 0.90 при мъже може да сигнализира за нездравословно разпределение на мазнините. При съмнения потърсете вашия личен лекар за задълбочена оценка.

Как да намалим коремните мазнини? 6 научно обосновани подхода

Важно уточнение: не е възможно да се губи мазнина само на едно място (т.нар. спот редуциране е мит). Въпреки това, комбинацията от следните мерки помага за цялостно намаляване на телесните мазнини, включително в коремната зона:

1. Контрол на калориите

Балансираното хранене с умерен калориен дефицит остава най-ефективният начин за намаляване на телесното тегло. Не е нужно да сте на строга диета, достатъчно е да контролирате порциите и да избягвате ултрапреработени храни.

2. Кардио упражнения

Редовното кардио, като ходене, колоездене, плуване, помага на тялото да изгаря повече калории. Ходенето е отлична отправна точка за начинаещи и не изисква специално оборудване.

3. Силова тренировка

Колкото повече мускулна маса имате, толкова повече калории изгаря тялото ви, дори в покой. Специалистите препоръчват поне една интензивна силова тренировка седмично за оптимален ефект.

4. Стречинг и управление на стреса

Стресът може да доведе до емоционално хранене и по-трудно намаляване на тегло. Редовното разтягане и техниките за релаксация помагат за по-добър контрол над хранителните навици, според публикации в областта на поведенческата медицина.

5. Тренировки за мускулите на торса (core)

Упражненията за укрепване на мускулите на корема и гърба не водят до директно намаляване на мазнините в тази зона. Специалистите подчертават, че т.нар. „локално изгаряне“ на мазнини не се потвърждава от научните данни. Въпреки това, тренировките за мускулите на торса подобряват стойката, стабилността и общия тонус, което може да повлияе положително на външния вид на коремната област. Силниято ядро (core) също така подпомага поддържането на правилна позиция на тялото при седене и изправено положение.

6. Достатъчен сън

Според проучване, цитирано от Sleep Foundation, дори един час по-малко сън на нощ е свързан с намалена загуба на мазнини, въпреки еднаквото общо отслабване. Препоръчителният сън за възрастни е 7 до 9 часа на нощ.

Мазнините по корема са нормална и необходима част от човешкото тяло. Поводът за притеснение е прекомерното им натрупване, особено в дълбоките (висцерални) слоеве. Комбинацията от балансирано хранене, редовна физическа активност, качествен сън и управление на стреса е най-ефективният и устойчив подход за подобряване на здравето и намаляване на коремната обиколка.

Ако домашните измервания показват повишен риск, консултирайте се с вашия личен лекар или диетолог. Ранното действие може значително да намали здравните рискове в бъдеще.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

