Броят на хората със затлъстяване продължава да се увеличава по целия свят. Сега повече от 16% от всички възрастни по света живеят с това състояние.

Сърдечната недостатъчност, при която сърцето не циркулира кръвта ефективно, е по-често срещана при хора със затлъстяване, отколкото при тези със здравословно тегло.

Проучване установява, че затлъстяването удвоява риска от сърдечна недостатъчност, както и, че затлъстяването е фактор, който причинява както сърдечна недостатъчност, така и смърт от сърдечна недостатъчност.

Нови насоки за хората със затлъстяване и сърдечна недостатъчност

Сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (HFpEF) – състояние, при което сърцето изпомпва нормално, но не се пълни правилно, тъй като сърдечният мускул се втвърдява, представлява около половината от всички случаи на сърдечна недостатъчност и е по-често срещана при хора със затлъстяване, отколкото при други видове сърдечна недостатъчност.

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Сега ново проучване установява, че загубата на тегло може да помогне за обръщане на ефектите на HFpEF и да подобри способността за свиване на клетките на сърдечния мускул.

В проучването, публикувано в Science, изследователите установяват, че при хора с тежко затлъстяване и HFpEF, тези, които губят повече от 2 kg/m2 ИТМ с лечение с GLP-1 агонист, са наблюдавали подобрения в свиването на сърдечния мускул.

Връзка между затлъстяването, сърдечната недостатъчност и нарушената белодробна функция

Защо затлъстяването увеличава риска от сърдечна недостатъчност, особено HFpEF?

Професор Навид Сатар от Университета в Глазгоу обяснява: „Затлъстяването влияе върху обема на кръвта, кръвното налягане и следователно върху налягането, срещу което сърцето трябва да работи.

То също така влияе върху количеството тъкан, което трябва да бъде снабдено с кръв и влияе върху бъбречните и възпалителните пътища, както и върху някои аспекти на сърдечната функция в лявото предсърдие, така че всички колективни ефекти на затлъстяването могат да доведат до признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност, дори ако лявата камера остава в добро състояние при HFpEF.“

Сърдечната функция не е единственото нещо, засегнато от затлъстяването. При по-възрастните хора затлъстяването влияе неблагоприятно и върху белодробната функция.

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В своето проучване изследователите съобщават, че хората със затлъстяване не само имат значително по-нисък белодробен капацитет, което ограничава количеството въздух, което може да се вдишва, но и не са в състояние да изпразнят напълно дробовете си при издишване.

Тези проблеми могат да причинят хроничен задух, хрипове и неефективно дишане, симптоми, които се наблюдават и при хора с HFpEF.

Загубата на тегло може да намали проблемите със сърдечната и белодробната функция

В проучването върху сърцето, подгрупа от 16 пациенти със среден Индекс на телесна маса (ИТМ) от 39 преминават 1,5-годишен курс на терапия за отслабване, използвайки агонисти на GLP-1 рецептора, инжекционни лечения, използвани за лечение както на затлъстяване, така и на диабет тип 2.

Мускулните им клетки са възвърнали способността си за свиване и при тези, които са загубили 10% или повече от телесното си тегло, клетките им са се възстановили до почти нормална пикова сила на мускулните клетки.

Ето как лекарите обясняват това: „Една възможност е, че промяната в мускулния протеин тропонин I, която се е увеличила едновременно с ИТМ при пациентите с HFpEF, е била обърната при тези, които са загубили тегло.“

„При пациенти със сърдечна недостатъчност със запазена функция на сърдечния мускул (HFpEF) способността на сърдечния мускул да се свива под въздействието на калций намалява в пряка зависимост от повишаването на ИТМ.

Така че в известен смисъл ние обръщаме тази връзка – по-ниският ИТМ води до по-силна реакция на калциево-тензионния стимул“, добавят специалистите.

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„Последните изследвания показват, че агонистите на GLP-1 рецептора могат да имат пряко въздействие върху здравето и функцията на клетките на сърдечния мускул.

Необходими са обаче още изследвания, за да се определи дали тези преки ефекти са отговорни за благоприятните ефекти на GLP-1 RA, а не за ефектите им върху загубата на тегло“, коментира д-р Ченг-Хан Чен, интервенционален кардиолог и директор в Медицинския център MemorialCare Saddleback в Калифорния.

Мащабната загуба на тегло е нещо, което много кардиолози желаят за своите пациенти, живеещи със затлъстяване и сърдечна недостатъчност с висока сърдечна недостатъчност (HFpEF), предвид тези значими ползи за симптомите и функционалността, да не говорим за потенциално многото други съпътстващи ползи.

Сега вече затлъстяването се разглежда като основна цел в лечението на сърдечната недостатъчност.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

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