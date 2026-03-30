Нови научни данни хвърлят светлина върху причините, поради които възрастните хора са значително по-уязвими към тежки усложнения от COVID-19 и грип. Според проучване, публикувано в списание Immunity, причината се крие в стареещите белодробни клетки, които предизвикват прекомерен имунен отговор и хронично възпаление на белите дробове при възрастни.

Какво представлява възпалението и как влияе на белите дробове?

Изследователи от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) установяват, че структурни белодробни клетки, наречени фибробласти, играят неочаквана роля в процеса, известен като хронично, нискостепенно възпаление, свързано със стареенето.

Когато белодробната тъкан остарява, фибробластите започват да изпращат сигнали за дистрес, които привличат имунни клетки от кръвния поток. Това води до образуване на възпалителни клетъчни групи, които не само че не помагат в борбата с инфекцията, но дори увреждат белите дробове.

Откритието на имунните клетки с GZMK ген

По време на експеримент учените модифицираха фибробластите в белите дробове на млади мишки, така че да изпращат сигнали, характерни за стареене. Резултатът е образуване на възпалителни клетъчни клъстери, съдържащи имунни клетки, маркирани с GZMK ген, същите клетки, открити при пациенти с тежък COVID-19.

Въпреки че тези имунни клетки GZMK ген не допринасят за борбата с вируса, те причиняват сериозно увреждане на белодробната тъкан. Когато изследователите премахнаха тези клетки чрез генетична манипулация, младите белодробни тъкани успяха да понесат инфекцията много по-добре.

Връзката между стареене на белодробната тъкан и тежък респираторен дистрес синдром (ARDS)

Екипът анализира и белодробна тъкан от по-възрастни пациенти, хоспитализирани с тежък респираторен дистрес синдром (ARDS), причинен от COVID-19. И при тях бяха открити същите възпалителни клетъчни групи, като по-болните пациенти имаха повече възпалителни клъстери. При здрави донори обаче такива не бяха наблюдавани.

„Бяхме изненадани да видим как белодробните фибробласти работят ръка за ръка с имунните клетки, за да задвижат inflammaging. Това предполага нови методи за лечение на белодробни заболявания, преди пациентите да достигнат тежко възпаление, изискващо интубация," коментира д-р Тиен Пенг, професор по медицина в UCSF и водещ автор на изследването.

Какво означава това за бъдещето на лечението?

Откритията на изследването отварят възможности за разработване на терапия за възпаление при възрастни хора, която да бъде насочена директно към GZMK клетките. Това би могло да забави или дори да предотврати циклите на дисфункция между белодробните и имунните клетки, характерни за стареенето.

„Видяхме по време на пандемията от COVID-19, че най-уязвимите пациенти вече не бяха заразени с вируса, но все още имаха персистиращо и опустошително възпаление на белите дробове. Този механизъм на дисфункция между белите дробове и имунната система е обещаваща нова терапевтична цел," добави д-р Пенг.

Защо фибробластите са ключови?

Интересното е, че фибробластите не само участват в възпалението, но също така играят роля в белодробни заболявания като хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Това прави тяхното изследване още по-важно за разбирането на широк спектър от респираторни проблеми при възрастни.

Изследването на UCSFустановява как стареенето на белодробната тъкан и хроничното възпаление са основните причини за повишения риск от COVID-19 и грип при възрастни. Откриването на ролята на имунните клетки с GZMK ген и техните взаимодействия с фибробластите дава надежда за разработване на нови терапии, които биха могли да спасят животи и да подобрят качеството на живот на по-възрастните хора.

