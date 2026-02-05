Дългият Ковид продължава да засяга милиони хора по света години след пандемията. Сега обаче има нова надежда – широко използвано лекарство за диабет показва обещаващи резултати в превенцията на това изтощително състояние.

Според информацията метформинът – достъпен и безопасен медикамент за лечение на диабет, може значително да намали риска от развитие на дълъг COVID-19 при ранен прием.

Kак работи метформинът срещу SARS-CoV-2, какви са доказателствата от клинични изпитвания и защо този подход може да промени превенцията на пост-COVID-19 състояния.

Какво е дългият Ковид и защо е проблем?

Дългият Ковид (известен още като пост-COVID-19 синдром) е комплексно състояние с продължителни симптоми, които могат да продължават месеци или дори години след първоначалната инфекция с коронавируса.

Типични симптоми на дълъг COVID включват:

Умора и изтощение

Задух и болки в гърдите

Когнитивни нарушения (" мозъчна мъгла ")

Затруднена концентрация

Намалена работоспособност

Тези симптоми могат сериозно да влошат качеството на живот и функционалните способности на пациентите, ограничавайки способността им да работят или да извършват ежедневни дейности.

Метформин: От диабет до антивирусно оръжие

Използването на лекарство за диабет срещу вирусна инфекция може да изглежда странно, но има солидна научна основа.

Метформинът (продаван под няколко търговски наименования, включително Глюкофаж) принадлежи към класа бигуаниди (бигваниди), които първоначално са изследвани за лечение на вируси и малария още през 40-те години на миналия век.

Съвременните лабораторни изследвания показват, че метформинът притежава антивирусни свойства, благодарение на въздействието си върху имунната функция и клетъчния метаболизъм.

Снимка: БГНЕС / EPA

Предимства за клинични изпитвания

Комбинацията от сравнително ниска цена, широка достъпност, отличен профил на безопасност и липсата на нужда от мониторинг при краткосрочна употреба правят метформина идеален кандидат за изпитания при амбулаторни пациенти с остър COVID-19.

Клинични тестове потвърждават ефективността

Проучването COVID-OUT: 41% намаление на риска

Проведено през юли 2021 г., клиничното проучване COVID-OUT оценява дали ранното лечение с метформин предотвратява дълъг COVID.

Резултатите са впечатляващи:

41% намаление на риска от дълъг COVID за период от 10 месеца

63% редукция при пациенти , започнали метформин в рамките на три дни от появата на симптомите

Подчертава се значението на раннотo лечение по време на острата инфекция

За да се оцени дали резултатите важат за по-широки групи, е проведено второ голямо изпитване – ACTIV-6. То включва участници с нормален индекс на телесна маса и хора с предишна COVID-19 инфекция, разширявайки обхвата спрямо COVID-OUT.

Основни констатации:

Използва се същата доза като COVID-OUT: 500 mg, постепенно увеличавана за 14 дни (36 дози общо)

50% по-нисък риск от клинично диагностициран дълъг COVID

Метформинът не причинява значителни стомашни проблеми или проблеми с безопасността

Ниската кръвна захар се среща по-рядко при хората, приемали метформин отколкото при плацебо групата.

Безопасност и ефикасност

Двете големи проучвания твърдят, че метформинът, приет по време на остра COVID-19 инфекция, може да намали риска от дълъг COVID с приблизително 40-50%.

Ако този подход бъде възприет в широки мащаби, той би могъл значително да намали продължаващата тежест на дългия COVID върху хората, здравните системи и обществото като цяло.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници