Болката в гърдите, когато си поемете дълбоко въздух е симптом, който не трябва да бъде пренебрегван.

Понякога причината е банална – мускулно разтежение след тренировка или състояние на стрес, довел до паник атака.

Но има случаи, в които зад тази болка стои нещо много по-сериозно: сърдечен удар, белодробна емболия или пневмоторакс – животозастрашаващи състояния, изискващи незабавна медицинска намеса.

Ракът на белия дроб също може да причини този вид болка.

Ако изпитвате болка в гърдите, докато дишате, свържете се с вашия лекар или потърсете медицинска помощ, особено ако болката се появи внезапно.

Кога болката в гърдите при дишане е сериозна?

Болката в гърдите при дишане не винаги е спешен случай, но може да е признак за сериозен проблем. Важно е да потърсите медицинска помощ, ако срещнете този симптом, особено ако е тежък, упорит или придружен от други симптоми.

Снимка: iStock

Кога да потърсите лекар

Незабавно се обърнете към медицински специалист, ако:

Болката е силна или продължава повече от няколко дни.

Симптомите се развиват внезапно и силно.

Болката пречи на дишането.

Чувствате се замаяни, вие се свят или сякаш ще припаднете.

Кашляте всякаква кръв, колкото и лека да е тя.

Имате висока температура (над 38,4 градуса по Целзий) и/или втрисане.

Имате ускорен или неравномерен сърдечен ритъм.

Причини свързани със сърцето

Сърдечните заболявания могат да причинят болка в гърдите при дишане, тъй като сърцето се намира близо до белите дробове и работи в тясно сътрудничество с тях.

Сърдечен удар (миокарден инфаркт)

Сърдечен удар, или миокарден инфаркт, възниква, когато кръвоснабдяването на част от сърдечния мускул бъде прекъснато. Това води до недостиг на кислород в сърцето и без незабавно лечение мускулът може да започне да умира. Болката в гърдите при дълбоко вдишване може да бъде симптом на сърдечен удар.

Бързото лечение при сърдечен удар помага да се ограничат уврежданията. Винаги когато имате симптоми, които биха могли да индикират сърдечен удар, трябва да потърсите спешна медицинска помощ. Честите симптоми включват

Болка или дискомфорт в гърдите, често в центъра или от лявата страна, който се усеща като натиск, притискане, чувство за пълнота, киселини или лошо храносмилане; болката може да изчезне и да се появи отново.

Задух, обикновено преди или по време на болка и дискомфорт, често по време на почивка или малки количества физическа активност

Разпространяваща се болка/дискомфорт в ръката/ръцете, раменете, челюстта, гърба, врата или горната част на корема.

Снимка: Canva

Може да имате също:

Виене на свят

Чувство на слабост

Студена пот

Гадене и повръщане (особено при жените)

Необяснима умора

Други сърдечни причини

Други сърдечни състояния, които могат да причинят болка в гърдите при дишане, включват:

Перикардитът възниква, когато мембраната, покриваща сърцето (перикард), е възпалена. Причините включват инфекция, рак на белия дроб и гърдата, както и сърдечно-съдови заболявания, свързани с лечението на рак.

Аортна дисекация възниква, когато аортата отслабне, което позволява на кръвта да се разлее във вътрешната ѝ обвивка. Често причинява силна, раздираща болка в гърдите и гърба. Това е спешно медицинско състояние.

Дисекцията на коронарната артерия възниква, когато разкъсване на лигавицата на артерията кара кръвта да се стича към най-вътрешния слой, намалявайки притока на кръв към сърцето. Това е спешно медицинско състояние.

Белодробната хипертония е високо кръвно налягане в белодробната артерия. Причините включват сърдечни заболявания, белодробни заболявания, заболявания на съединителната тъкан и някои лекарства.

Аортната стеноза е стесняване на аортната клапа, което намалява кръвния поток от сърцето към останалата част от тялото. Тя може също да накара сърцето да работи по-усилено, за да компенсира намаления кръвен поток.

Болест на сърдечните клапи е общ термин за състояние, засягащо една от четирите клапи на сърцето. Състоянията могат да варират от стесняване до регургитация и неправилно отваряне.

Хипертрофичната кардиомиопатия често е генетично заболяване, което причинява удебеляване на стените на лявата камера. Това удебеляване затруднява правилното функциониране на сърцето и може да намали количеството кръв, което сърцето може да поеме, и количеството, което може да изпомпва.

Белодробни причини за болка при дишане

Белите дробове нямат рецептори за болка. Въпреки това, медицинските състояния, засягащи белите дробове, могат да причинят болка по няколко начина. Често болката идва от плеврит, което е дразнене на плеврата.

Астма

Астмата е хронично белодробно заболяване, което включва епизоди („ астматични пристъпи “), включително:

Хрипове

Задух

Стягане в гърдите, което може да бъде болезнено

Кашлица, особено през нощта или рано сутрин

Снимка: Canva

В зависимост от вида на астмата, тя може да бъде предизвикана от алергии като сенна хрема или физическо натоварване. Астмата може да се контролира добре с лекарства като инхалатори и чрез научаване да се избягват причинителите.

Рак

Раковите причини за плеврит включват рак на белия дроб , мезотелиоми злокачествени плеврални изливи.

Рак на белия дроб: Най-често срещаният вид рак на белия дроб е белодробният аденокарцином. Има тенденция да расте около краищата на белия дроб близо до плеврата. Най-често се среща при хора, които никога не са пушили, жени и млади хора. Най-ранният симптом може да бъде болка от рак, достигащ до плеврата.

Мезотелиом: Мезотелиом е вид рак, който възниква в самата плевра. Най-често се среща при хора, които са били изложени на азбест. Можете да бъдете изложени на азбест на работното място или при ремонт на домове или други сгради, построени преди азбестът да бъде забранен.

Злокачествен плеврален излив: Злокачествените плеврални изливи причиняват натрупване на течност в плеврата. Течността съдържа ракови клетки. Изливите могат да възникнат поради рак на белия дроб, рак на гърдата или рак, който се разпространява в белите дробове.

Инфекции

Инфекциозните причини за болка в гърдите при дишане включват:

Пневмония: Бактериални, вирусни или гъбични белодробни инфекции могат да причинят пневмония и болка в гърдите при дишане.

Ковид: Около 18% от хората с COVID-19 имат болка в гърдите при дишане. Това може да се дължи на сърдечни усложнения или инфекция на плеврата и да причини затруднено дишане.

Вирусни инфекции: вирус Коксаки, респираторно -синцитиален вирусвирус (RSV), грип, аденовирус са примери за вирусни инфекции, които могат да причинят болка в гърдите при дишане.

Туберкулоза: Бактериална инфекция, която е много разпространена в световен мащаб.

Снимка: DALL-E

Емпием: Събиране на гной в плевралното пространство (между белия дроб и вътрешната повърхност на гръдния кош), често причинено от инфекция другаде в белите дробове.

Неинфекциозни белодробни състояния

Неинфекциозните причини за болка в гърдите при дишане включват:

Плеврален излив: Това е натрупване на течност между слоевете на плеврата, което може да бъде причинено от белодробно заболяване, сърдечно заболяване и автоимунни заболявания.

Пневмоторакс : Частичен или пълен колапс на бял дроб; предизвиква внезапна и силна болка в гърдите и задух.

Снимка: Canva

Белодробна емболия: Кръвен съсирек, запушил белодробна артерия. Според проучвания е най-честата животозастрашаваща причина за плеврална болка (5–21% от случаите). Рисковите фактори включват скорошна операция, дълго обездвижване и тромбоза на дълбоките вени.

Белодробен инфаркт: Смърт на белодробна тъкан поради прекъснато кръвоснабдяване.

ХОББ: Хроничното обструктивно белодробно заболяване (ХОББ) е възпалително белодробно състояние, при което белите дробове имат твърде много храчки, което затруднява дишането.

Мускулно-скелетни причини

Състояния, включващи костни или мекотъканни структури в гръдния кош, могат да причинят болка в гърдите при дишане. Някои от тях включват:

Фрактури на ребрата: Болката се появява внезапно след фрактура на ребрата и обикновено е резултат от травма. Тя може да се влоши при дълбоко вдишване или кашляне.

Снимка: Canva

Костохондрит: Възпалението и болката между ребрата и гръдната кост могат да имитират инфаркт; може да е петно ​​или бучка по гръдната кост, която е болезнена на допир.

Мускулно разтежение: Мускулното разтежение, особено ако сте правили упражнения, които включват междуребрените мускули, може да причини болка в дишането.

Паник атаки

Болката в гърдите е един от най-тревожните симптоми на паник атаките. Те често се бъркат с инфаркти поради симптоми на болка в гърдите. Проучванията показват, че приблизително 25% от пациентите, които се обръщат към лекар със симптоми на болка в гърдите, в крайна сметка биват диагностицирани с паническо разстройство.

Как да се отървете от болката в гърдите при дишане

Ако дълбокото вдишване причинява болка в гърдите и вече сте посетили лекар, за да изключите потенциално опасни състояния като инфаркт, има няколко стъпки, които можете да предприемете у дома, за да се опитате да облекчите болката. Те включват:

Смяна на позициите

Прием на обезболяващи лекарства без рецепта (напр. парацетамол или ибупрофен)

Поемане на дълбоки вдишвания по-бавно

Притискайки възглавница към гърдите си, когато кашляте или дишате дълбоко

Вашият лекар може също да предпише лекарства за лечение на основната причина. Ако причината е опорно-двигателен апарат, той може да предложи други терапевтични възможности, като например физиотерапия.

Болката в гърдите при дълбоко поемане на въздух може да има десетки причини – от безобидно мускулно разтежение до животозастрашаваща белодробна емболия или сърдечен удар.

Ключовото правило е просто: при всяко съмнение – потърсете медицинска помощ. Не се самодиагностицирайте и не отлагайте при внезапни, силни или придружени с тревожни симптоми оплаквания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

------------------------------------------------

Източници